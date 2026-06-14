Он вырос в лиге, которая научила его играть по‑европейски. Теперь Аясэ Уэда выходит против Нидерландов — и делает это в статусе главной надежды сборной Японии. ESPN рассказывает, как форвард прошел путь от скамейки в Катаре до роли главной ударной силы на ЧМ-2026.

Еще в 20 лет, ворвавшись в основной состав «Касима Антлерс», самого титулованного клуба Японии, Аясэ Уэда сразу дал понять, что обладает тем самым сыроватым, но редким потенциалом. По его игре было видно: он способен не просто вырасти до уровня Джей-лиги (J1 League), а выйти за его пределы и стать частью новой волны японских талантов в Европе.

Летом 2022 года Уэда получил долгожданный шанс, подписав контракт с бельгийским «Серкль Брюгге». На адаптацию ему не потребовалось времени вовсе. 22 забитых мяча позволили нападающему завершить дебютный сезон на втором месте в списке лучших бомбардиров Бельгийской Про-лиги.

Вскоре интерес к японцу проявил голландский гранд «Фейеноорд». Но в более конкурентной Эредивизи понадобилось время, чтобы привыкнуть. За первые две кампании на «Де Кёйпе» он забил всего 12 мячей — и только в прошлом сезоне по‑настоящему раскрылся.

Аясэ Уэда globallookpress.com

С 25 голами Уэда взял «Золотую бутсу» Эредивизи и стал лишь вторым японским футболистом, который возглавил список бомбардиров одного из ведущих европейских чемпионатов. Ранее это удалось Кёго Фурухаси, ставшему лучшим снайпером Шотландской Премьер-лиги в составе «Селтика» в сезоне-2022/23.

Опыт, который Уэда получил в «Фейеноорде», включая непростые периоды, помог ему окончательно закрепиться в статусе главной ударной силы сборной Японии. Он стал лучшим бомбардиром команды в азиатском отборочном турнире к ЧМ-2026, но его вклад не ограничивался семью забитыми мячами.

Выступая в роли единственного форварда «Синих самураев», Уэда первым идет в прессинг. Он проделывает огромный объем работы даже в тех ситуациях, когда остается в меньшинстве после первых передач в финальную треть поля. И так же часто, как отправляет мяч в сетку, форвард создает возможности для партнеров благодаря умной игре в подыгрыше и качественной работе в развитии атак.

Во многом именно голландский футбол помог ему отточить столь разносторонний набор качеств. Теперь же Уэде придется на время забыть о благодарности к стране, которая способствовала его развитию, если он хочет помочь своей сборной успешно стартовать на чемпионате мира.

В воскресенье Япония начнет путь в группе F матчем против Нидерландов — соперника, который на бумаге выглядит самым серьезным испытанием.

Аясэ Уэда (в центре) globallookpress.com

Несмотря на обилие талантов в составе голландцев — Уэде, скорее всего, предстоит сразиться с одним из лучших центральных защитников мира, Вирджилом ван Дейком, — у Японии нет причин бояться одного из традиционных грандов мирового футбола.

На прошлом чемпионате мира японцы уже доказали, что способны шокировать элиту: победили Германию и Испанию, выиграли группу и вылетели лишь в серии пенальти после ничьей с еще одним мировым грандом — Хорватией — в 1/8 финала.

В лагере «синих самураев» последовательно продвигают мысль о том, что Япония постепенно подбирается к уровню, который позволит бороться за титул чемпиона мира. А если это действительно так, то нужно уметь побеждать такие команды, как Нидерланды.

Япония никогда не испытывала недостатка в атакующих футболистах мирового класса. После Хидэтоси Накаты на авансцену выходили Сюнсукэ Накамура, Кэйсукэ Хонда, Синдзи Кагава, а в последние годы — Каору Митома и Такэфуса Кубо.

Но вот чего сборной часто не хватало — так это настоящей «девятки», способной проявить себя на крупнейших турнирах.

Синдзи Окадзаки globallookpress.com

Предшественников Уэды — Синдзи Окадзаки и Юя Осако — невозможно было упрекнуть в самоотдаче и работоспособности. Кроме того, оба могут похвастаться весьма достойной результативностью на международном уровне.

Тем не менее из 50 голов, которые Окадзаки забил в 119 матчах за сборную Японии, лишь два пришлись на три подряд чемпионата мира (по голу на ЧМ-2010 и ЧМ-2014, на мундиале 2018 года Окадзаки не забил). Осако же из своих 25 мячей за «синих самураев» только один забил на главном футбольном турнире планеты.

Примечательно, что из пяти игроков, входящих в топ‑10 лучших бомбардиров сборной Японии в XXI веке, трое — Хонда, Кагава и Такуми Минамино — являются скорее атакующими полузащитниками, чем классическими нападающими.

Юто Нагатомо, Кайсю Сано, Рицу Доан и Аясэ Уэда globallookpress.com

Да, двое других — это Окадзаки и Осако. Их средняя результативность на международном уровне — 0,4 гола за матч — совпадает с нынешним показателем Уэды. Учитывая, что форварду всего 27 лет и, по сути, только входит в пик карьеры, его результативность должна только расти. И лучшего момента для этого, чем сейчас, просто не найти.

Этот чемпионат мира — не первый для Уэды. Он входил в заявку сборной Японии на турнир 2022 года, однако тогда в основном оставался в роли наблюдателя: против Германии, Испании и Хорватии нападающий так и не появился на поле, а в единственном проигранном матче японцев — сенсационном поражении от Коста-Рики — был заменен уже после первого тайма.

В 2022‑м он был безусловным резервистом. Сейчас — безоговорочный лидер атаки. Прибыв на ЧМ-2026 в статусе действующего лучшего бомбардира Эредивизи, Уэда обязан подтвердить свою репутацию на самой большой международной сцене. Даже если в воскресенье это придется сделать ценой успеха страны, которая сыграла ключевую роль в его становлении.