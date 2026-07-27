Нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб вскоре может покинуть московский клуб. С чем связан потенциальный трансфер и кто претендует на марокканского футболиста — в материале LiveSport.Ru.

Футболисту не хватает футбола

Московское «Динамо» проводит противоречивое межсезонье. С одной стороны, в команду пришел старый-новый главный тренер. С другой стороны, обновления состава, которое традиционно сопровождает смену наставника, клуб не провел. На дворе конец июля, а из новичков — только вернувшиеся из аренды. При этом и потерь, кроме Муми Нгамале, у динамовцев нет. Хотя в ближайшее время может уйти еще один легионер.

22 июля «Чемпионат» поделился инсайдом: «Динамо» выставило на трансфер Эль-Мехди Маухуба. Пару дней спустя в столичном клубе фактически подтвердили эту информацию.

Он [Маухуб] приходил в клуб в 2024 году. Смолов перешел в «Краснодар». Тогда Маухуб пришел для конкуренции. Позже пришел Сергеев. В прошлом сезоне Костя и Ваня показали хорошую статистику. Поэтому на этой позиции у нас некий перебор. Мотивация Маухуба — иметь больше игрового времени. Он покинет команду, если будет предложение, которое нас устроит. Павел Пивоваров генеральный директор ФК «Динамо» Москва

Сандро Шварц тоже сообщил, что имел открытый и откровенный разговор с Маухубом и в ближайшие пару недель обе стороны примут решение, как действовать дальше. А разговаривать было о чем. По информации «Матч ТВ», нападающий хочет играть за сборную Марокко, а для этого ему нужно больше выступать за свой клуб.

Эль-Мехди Маухуб vk.ru/fcdm_official

Другого пути заслужить вызов в национальную команду, которая в последние годы вырвалась в мировой топ, тяжело. А сыграть на домашнем чемпионате мира (в 2030 году мундиаль примет Марокко вместе с Испанией и Португалией). Это нападающий объяснил бело-голубым, к которым обратился с просьбой отпустить его.

В то же время журналисты высказали еще одну версию возможного расставания игрока и клуба, которая не противоречит вышеназванной. Про марокканца писали, что у него своеобразный характер, он «на своей волне», а потому с самого начала выступлений за бело-голубых испытывал проблемы с адаптацией

Отсюда допущенные Маухубом нарушения режима, а именно — опоздания на командные мероприятия (теоретические занятия и тренировки). На этих сборах, например, он пропустил медосмотр «Динамо» по семейным обстоятельствам, что, возможно, стало последней каплей в их взаимоотношениях.

Активность пошла не по тому направлению

Маухуб пополнил состав «Динамо» в августе 2024 г. Тогда в столичном клубе хотели добавить вариативности своей атаке. Чтобы решить именно эту задачу, бело-голубые за 1,66 млн евро приобрели у марокканского клуба «Раджа Касабланка» 21-летнего нападающего, который только выиграл с национальной командой бронзу Олимпийских игр в Париже.

Москвичи перед трансфером следили за Маухубом в течение двух сезонов и отметили у него высокую скорость, хороший прыжок и агрессивную манеру. Тогдашний наставник «Динамо» Марцел Личка тоже оценил марокканца как очень приятного нападающего, у которого есть потенциал стать игроком стартового состава.

Марцел Личка vk.ru/fcdm_official

Тем не менее, чешский тренер изредка выпускал Мехди с первых минут матчей РПЛ, оставив ему на откуп Кубок России. Нападающему нельзя было отказать в желании и активности, но запомнился публике двумя удалениями. Сначала в сентябре 2024 г. во встрече против «Спартака» после выхода на замену получил два глупых предупреждения за пять минут: за разговоры с арбитром и за симуляцию. А затем в марте 2025 г. в кубковой игре с ЦСКА влетел шипами в ноги «армейскому» вратарю Торопу.

Наилучший шанс проявить себя Маухуб получил во второй части сезона 2024/25, когда «кресты» порвал Тюкавин. Однако воспользоваться им он не сумел, подтвердив подозрения многих экспертов, что легионер не дотягивает до уровня российского форварда. Впрочем, «Динамо» изначально подписывало футболиста с прицелом на будущее.

Сейчас мы проводим много индивидуальных теорий с Маухубом. Это молодой парень, и ему нужно понять, как он должен действовать в нашей схеме: когда ему идти в прессинг, в какие зоны открываться. Мы над этим работаем, он получает игровое время, и думаю, что, когда он будет в оптимальных кондициях, то будет играть больше. Ролан Быков и.о. главного тренера ФК «Динамо» Москва (май 2025 г.)

Маухуб обладает достаточным набором качеств — скорость, прыгучесть, резкость, объем работы. Но в тактическом плане ему было, где расти. Поэтому команде приносил не так много пользы.

Начало и конец следующего сезона омрачили повреждения. Когда он был здоров, в большинстве игр его выпускали на фланг, хотя ему предпочтительнее играть на острие атаки. В итоге за два года выступлений за «Динамо» форвард записал на свой счет 46 матчей во всех турнирах (19 попаданий в старт), в которых оформил 11+5.

Остаться в РПЛ или вернуться в арабский мир?

Маухуб, которому в начале июня исполнилось всего 23 года, остается востребованным на трансферном рынке игроком. Так, журналисты уже успели выяснить, что возможность аренды футболиста рассматривали «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Сочи». Еще стало известно, что желание арендовать нападающего есть у ряда клубов из арабских стран.

Однако пока договориться с бело-голубыми ни у кого не получилось: для москвичей приоритетным остается вариант с продажей Маухуба. Они хотят, как минимум, вернуть потраченное — 1,66 млн евро. Динамовцев можно будет поздравить, если у них получится реализовать марокканца за такие же деньги, потому что на данный момент его рыночная стоимость, согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет всего 1 млн евро. Хотя она за два года возросла почти вдвое (с 600 тыс. евро).

Шамиль Газизов vk.ru/fcdmx

Так, выдвинутые «Динамо» условия оказались неподъемными для одноклубников из Махачкалы. Хотя, со слов генерального директора Шамиля Газизова, возможный переход Маухуба был бы для дагестанского клуба интересным кейсом, но больше 1,5 млн евро махачкалинцы за одного футболиста еще ни разу не платили.

Тем не менее, москвичи настроены на положительный исход истории с нападающим, ведь на него есть интерес каждое трансферное окно, и по нему уже получили достаточно много (больше пяти) предложений. Конечно, не от лондонского «Арсенала» — любимой команды Маухуба, но, по данным инсайдеров, сейчас ближе всего к трансферу клубы из арабского мира, которые интересуются игроком и где ему не понадобится привыкать к окружающей обстановке.