28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют 2DROTS и «Орёл». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.87.
2DROTS
Турнирное положение: Эта команда давно на слуху у всей страны. 2DROTS дважды выигрывал Медиалигу.
При этом 2DROTS в предыдущем сезоне вполне успешно выступил в Кубке России. Команда прошла владимирское «Торпедо» (1:0), после чего уступила «Космосу» (0:1).
Последние матчи: команда в последнем сезоне Медиалиги заняла итоговое третье место, одолев «Амкал».
До того команда подписала мировую с крепким ФК 10 (2:2). Зато ФК «Матч» был обыгран уверенно — 3:0.
При этом 2DROTS имеет особый настрой на Кубок России. Плюс в составе команды выступает ряд известных игроков.
Состояние команды: 2DROTS в Медиалиге выделяется высокой результативностью, к тому же в составе команды выступает экс-игрок сборной России Фёдор Кудряшов. Помните такого?!
К тому же 2DROTS явно не боится полпреда второй лиги. В предыдущем розыгрыше Кубка России команда уже проходила представителя профессионального футбола.
«Орёл»
Турнирное положение: Орловчане выступают в дивизионе Б второй лиги. На данный момент команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Орёл» на 8 очков отстает от топ-5. В 16 матчах команда победила 5 раз при семи поражениях.
Последние матчи: минувший тур второго дивизиона команда полностью провалила, уступив «Сатурну» (0:4).
До того команда была бита липецким «Металлургом» (0:2). Да и пензенскому «Зениту» она уступила по всем статьям (1:3).
При этом «Орёл» уступил в 3 своих последних матчах. В них команда сумела отличиться всего одним результативным выстрелом.
Состояние команды: Орловчане нынче находятся на спаде. А вот до трех последних поражений команда победила 2 раза подряд.
У «Орла» имеются проблемы с надёжностью тылов. В 16 матчах второй лиги в воротах команды побывало 29 мячей.
Орловчане стопроцентно намерены пройти медийных выскочек. Середняк второго дивизиона уж точно не допустит недооценки соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров 2DROTS в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 5.20, тогда как победа оппонента — в 6.62.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.74, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.24.
Прогноз: Орловчане явно максимально настроятся на кубковый поединок, да и 2DROTS в последних матчах не особенно преуспевал.
Ставка: «Орёл» не проиграет за 2.87.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.56.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Орловчане уступили в 3 своих последних матчах
- «Орёл» в среднем забивает чаще гола за матч
- 2DROTS в прошлогоднем розыгрыше Кубка России прошел один раунд
- «Орёл» в пяти своих последних выездных поединках победил 2 раза
- 2DROTS давненько не проводил официальных матчей