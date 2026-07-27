прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.87

28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют 2DROTS и «Орёл». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.87.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

2DROTS

Турнирное положение: Эта команда давно на слуху у всей страны. 2DROTS дважды выигрывал Медиалигу.

При этом 2DROTS в предыдущем сезоне вполне успешно выступил в Кубке России. Команда прошла владимирское «Торпедо» (1:0), после чего уступила «Космосу» (0:1).

Последние матчи: команда в последнем сезоне Медиалиги заняла итоговое третье место, одолев «Амкал».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда подписала мировую с крепким ФК 10 (2:2). Зато ФК «Матч» был обыгран уверенно — 3:0.

При этом 2DROTS имеет особый настрой на Кубок России. Плюс в составе команды выступает ряд известных игроков.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: 2DROTS в Медиалиге выделяется высокой результативностью, к тому же в составе команды выступает экс-игрок сборной России Фёдор Кудряшов. Помните такого?!

К тому же 2DROTS явно не боится полпреда второй лиги. В предыдущем розыгрыше Кубка России команда уже проходила представителя профессионального футбола.

«Орёл»

Турнирное положение: Орловчане выступают в дивизионе Б второй лиги. На данный момент команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Орёл» на 8 очков отстает от топ-5. В 16 матчах команда победила 5 раз при семи поражениях.

Последние матчи: минувший тур второго дивизиона команда полностью провалила, уступив «Сатурну» (0:4).

До того команда была бита липецким «Металлургом» (0:2). Да и пензенскому «Зениту» она уступила по всем статьям (1:3).

При этом «Орёл» уступил в 3 своих последних матчах. В них команда сумела отличиться всего одним результативным выстрелом.

Состояние команды: Орловчане нынче находятся на спаде. А вот до трех последних поражений команда победила 2 раза подряд.

У «Орла» имеются проблемы с надёжностью тылов. В 16 матчах второй лиги в воротах команды побывало 29 мячей.

Орловчане стопроцентно намерены пройти медийных выскочек. Середняк второго дивизиона уж точно не допустит недооценки соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров 2DROTS в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 5.20, тогда как победа оппонента — в 6.62.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.74, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.24.

Прогноз: Орловчане явно максимально настроятся на кубковый поединок, да и 2DROTS в последних матчах не особенно преуспевал.

2.87 «Орёл» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на матч 2DROTS — «Орёл» принесёт чистый выигрыш 1870₽, общая выплата — 2870₽

Ставка: «Орёл» не проиграет за 2.87.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.56 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.56 на матч 2DROTS — «Орёл» принесёт чистый выигрыш 1560₽, общая выплата — 2560₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.56.

Пять причин, почему ставка зайдет