прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.87

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций латвийская «Рига» будет принимать «Вардар» из Северной Македонии. Игра пройдет в Риге 28 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Рига»

Турнирная таблица: «Рига» в чемпионате Латвии занимает 2-е место, набрав 58 очков, от лидера — команды РФШ отставание составляет всего один пункт.

Последние матчи: В Лиге чемпионов рижане проиграли двухматчевую дуэль лучшей команде Армении — «Арарат-Армении» (3:2 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций рижане переиграли «Вардар» из Северной Македонии (3:2).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Рига» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

«Вардар»

Турнирная таблица: «Вардар» — действующий чемпион Северной Македонии, в 33 турах команда набрала 83 очка: 26 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Северной Македонии. В первом туре внутреннего первенства «Вардар» переиграл «Брегальницу» (2:0).

В первом раунде Лиги чемпионов «Вардар» проиграл финскому клубу КуПС (0:2 — поражение дома, 3:2 — победа в гостях). После осечки македонцы из Лиги чемпионов перебрались в Лигу конференций.

В Лиге конференций «Вардар» уступил «Риге» со счётом 2:3.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Вардар» одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Вардар» проиграл финскому КуПСу в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)

«Рига» проиграла «Арарат-Армении» в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)

«Рига» переиграла «Вардар» со счётом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Вардара» — 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.

Прогноз: «Рига» и «Вардар» много забивают, но в то же время много пропускают. Ожидаем, что латвийцы и македонцы сыграют результативно.

1.87 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Рига» — «Вардар» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности команд, что смогут друг другу забить.

1.90 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Рига» — «Вардар» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.