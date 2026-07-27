В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций латвийская «Рига» будет принимать «Вардар» из Северной Македонии. Игра пройдет в Риге 28 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
«Рига»
Турнирная таблица: «Рига» в чемпионате Латвии занимает 2-е место, набрав 58 очков, от лидера — команды РФШ отставание составляет всего один пункт.
Последние матчи: В Лиге чемпионов рижане проиграли двухматчевую дуэль лучшей команде Армении — «Арарат-Армении» (3:2 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций рижане переиграли «Вардар» из Северной Македонии (3:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Рига» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
«Вардар»
Турнирная таблица: «Вардар» — действующий чемпион Северной Македонии, в 33 турах команда набрала 83 очка: 26 побед, 5 ничьих и 2 поражения.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Северной Македонии. В первом туре внутреннего первенства «Вардар» переиграл «Брегальницу» (2:0).
В первом раунде Лиги чемпионов «Вардар» проиграл финскому клубу КуПС (0:2 — поражение дома, 3:2 — победа в гостях). После осечки македонцы из Лиги чемпионов перебрались в Лигу конференций.
В Лиге конференций «Вардар» уступил «Риге» со счётом 2:3.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Вардар» одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Вардар» проиграл финскому КуПСу в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)
- «Рига» проиграла «Арарат-Армении» в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)
- «Рига» переиграла «Вардар» со счётом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Вардара» — 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.
Прогноз: «Рига» и «Вардар» много забивают, но в то же время много пропускают. Ожидаем, что латвийцы и македонцы сыграют результативно.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.87.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности команд, что смогут друг другу забить.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.