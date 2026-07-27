«Динамо» при своих фанатах оформит выход в следующий раунд Лиги чемпионов?

прогноз на матч Лиги чемпионов по футболу, ставка за 1.91

28 июля в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Динамо» Загреб и «Тун». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

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«Динамо» З

Перед матчем: «Динамо» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Хорватии, что позволило команде квалифицироваться в Лигу чемпионов, где команда стартовала со второго квалификационного раунда.

Последние матчи: В первой встрече квалификации Лиги чемпионов «Тун» разошелся миром с «Туном» — 1:1

До того команда сыграла вничью с украинским «ЛНЗ» (0:0) и обыграла словенские «Копер» (4:2) и «Гросуплье» (9:0) в контрольных матчах.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Динамо» является искушенным бойцом квалификационных этапов еврокубков и стабильно представляет свое страну на основных этапах различных международных турниров.

Команда по праву является гегемоном в своей стране и ничья перед домашней встречей не выглядит трагедией.

«Тун»

Перед матчем: «Тун» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Швейцарии, что позволило команде квалифицироваться в Лигу чемпионов, где команда стартовала со второго квалификационного раунда.

Последние матчи: В первой встрече квалификации Лиги чемпионов «Тун» разошелся миром с загребским «Динамо» — 1:1.

Ранее новоиспеченный чемпион Швейцарии проиграл «Мангейму» (1:2), сыграла вничью с «Эльферсбергом» (1:1) и обыграл «Ксамакс» (6:2) в товарищеских встречах.

Состояние команды: Команда впервые играет в Лиге чемпионов в статусе лучшей команды своей страны. В сезоне-2005/2006 «Тун» дошел до групповой стадии, но не вышел в плей-офф турнира.

Действующий чемпион Швейцарии неровно провел межсезонье и домашняя ничья против «Динамо» отнюдь не делает команду фаворитом в ответной встрече.

На что ставят в матче Динамо З — Тун Букмекерские коэффициенты на матч Динамо З — Тун: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Тун» не побеждал в последних трех матчах

«Динамо» не проигрывал 23 встречах кряду, включая прошлый сезон

Команды до ничейной встречи на прошлой неделе прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают загребское «Динамо» абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.90, а победа «Туна» — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.20 и 1.61.

Прогноз: Обе команды любят играть результативно и вполне стоит ожидать, что никто не сыграет «на ноль».

1.91 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Динамо» З — «Тун» принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Обе забьют за 1.91.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Динамо» порадует своих фанатов уверенной победой.

1.99 Победа «Динамо» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Динамо» З — «Тун» принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Победа «Динамо» с форой -1,5 за 1.99