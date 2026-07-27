Смогут ли хозяева отыграть большое отставание в счете?

прогноз на матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.30

28 июля в рамках ответного матча 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов сыграют «Хартс» и «Штурм». Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Хартс»

Путь к 1/4 финала: Эта шотландская команда находится на краю пропасти. В 1-м матче противостояния «Хартс» проиграл «Штурму» со счетом 0:4, а теперь необходимо каким-то образом отыгрывать это отставание.

Напомним, что в минувшем сезоне команда боролась за 1-ю строчку в чемпионате Шотландии, но уступила лидерство «Селтику». «Хартсу» не хватило двух баллов.

Последние матчи: В минувшей товарищеской встрече команда обыграла «Райт Роверс» со счетом 1:0. Матчем ранее «Хартс» уступил «Штурму» (0:4), пропустив голы в каждом тайме.

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Этим летом команда также провела 3 встречи, в двух из которых одержала победы над «Райо Вальекано» (2:1) и «Арбротом» (2:1). За этот отрезок «Хартс» уступил «Ливингстону» (1:2).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Хартсу» необходимо прыгнуть выше головы, чтобы пройти в следующий этап квалификации ЛЧ. Забить 4 безответных гола — это задача со звездочкой.

Нападающий «Хартса» Клаудио Брага в минувшем сезоне забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи за 38 встреч в чемпионате Шотландии. Именно он может стать спасителем для команды в этой тяжелой ситуации.

«Штурм»

Путь к 1/4 финала: Австрийская команда начала свое выступление в квалификации лучше некуда, разгромив «Хартс» со счетом 4:0. Сейчас «Штурму» достаточно не провалиться в ответном поединке.

Команда до самого конца боролась за чемпионство в Австрии. «Штурм» занял 2-е место в таблице с 37-ю очками в активе, уступив лидерство ЛАСКу. Команде не хватило всего двух пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Штурм» одержал победу над «Сикирхеном» (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Австрии. До этого команда также разгромила «Хартс» (4:0) в первом поединке квалификации.

У «Штурма» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда также одолела «Погонь» (1:0), «Хиросиму» (5:1) и «Калсдорф» (4:1).

Состояние команды: «Штурм» уже показал свой высокий уровень в квалификации Лиги чемпионов. «Хартс» точно не будет фаворитом и в ответном поединке, гости будут больше владеть мячом.

Грузинский нападающий «Штурма» Отар Китеишвили может помочь своей команде удержать большое преимущество. Именно он стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в прошедшем сезоне.

Статистика для ставок

В последних двух встречах «Хартс» забил один гол

«Штурм» выиграл 5 последних матчей

В 1-м матче «Штурм» разгромил «Хартс» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Хартс» фаворитом с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.95, а победа «Штурма» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.55 и 2.30.

Прогноз: Можно предположить, что хозяева поля сделают все возможное, чтобы отыграть отставание.

2.30 Победа «Хартса» с форой (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Хартс» — «Штурм» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Хартса» с форой (-1.5) за 2.30.

Прогноз: В 1-м тайме хозяева будут особенно активны.

2.20 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Хартс» — «Штурм» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.