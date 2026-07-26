«Краснодар» начал новый сезон с пропущенного мяча от Даку, но после удаления Ильи Рожкова команде Мусаева стало намного легче. «Краснодар» забрал мяч, дожал «Рубин» ещё до перерыва, а во втором тайме оформил волевую победу. В новой версии команды Мурада Мусаева главными стали не Сперцян и Кордоба, а Боселли, Кривцов и глубина состава.

Перед матчем почти все разговоры были о «Краснодаре». Как жить без Эдуарда Сперцяна, который долгие годы был и лицом команды, и её главным источником решений впереди? Что делать без Джона Кордобы, лучшего бомбардира РПЛ, который травмирован после чемпионата мира? На позиции Сперцяна вышел Никита Кривцов, впереди стартовал Дмитрий Воробьёв, справа в обороне дебютировал Илья Вахания. Летний трансфер Кристиан остался в запасе, как и Оздоев, Уткин и Ленини. «Рубин» же продолжает перестройку стиля при Франке Артиге — и стартовые минуты сезона выглядели очень перспективно.

Даку забил на старте, а красная карточка всё изменила

Матч начался в хорошем темпе, несмотря на 30 градусов жары в Казани. Кривцов уже на третьей минуте пробил издали рядом со штангой, показывая, что не собирается стесняться роли наследника Сперцяна. «Краснодар» пытался по привычке искать центрфорварда, Воробьёв цеплялся, заставлял Вуячича фолить и включался в борьбу.

А первый серьёзный момент случился у ворот гостей. «Рубин» сломал прессинг, Даку ушёл от Тормены и выскочил на ударную позицию — Агкацев спас ногой. Казалось, «Краснодар» получил предупреждение и должен подсобраться, но через минуту всё повторилось. Ставер длинным пасом через всё поле запустил Даку, албанец отодвинул Тормену, проскочил между центральными защитниками и хладнокровно проткнул мяч мимо Агкацева, 1:0.

Игроки «Рубина» празднуют гол https://t.me/fckrasnodar/

Выглядело как-то даже слишком просто для «Рубина» — вертикальный пас, мощь Даку и ошибка обороны. Жубал и Тормена дважды за несколько минут позволили одному игроку получить слишком много пространства. И если бы матч продолжился в равных составах, у «быков» точно были бы серьёзные проблемы. Но это всё не важно, поскольку уже на 18-й минуте игра сломалась.

Илья Рожков боролся с Боселли в центре поля и локтем попал по лицу игроку «Краснодара». Эпизод не был очевидным для арбитра в поле, но ВАР вмешался, Чистяков посмотрел повтор и показал игроку «Рубина» красную карточку. Боселли доигрывал тайм с окровавленной ваткой в носу, а казанской команде предстояло перестроиться на совершенно новый сценарий матча. «Рубин» перестроился, опустился ниже и фактически принял свою судьбу — защищаться 75 игровых минут. Артига сразу не стал делать замену в защиту, и некоторое время это работало. «Краснодар» много атаковал, но до ударов в створ почти не добирался.

На фоне владения и давления самый острый момент создал Воробьёв — Дмитрий с нерабочей левой мощно пробил из-за штрафной и попал в перекладину. А в компенсированное время первого тайма Грипши сфолил у своей штрафной. Боселли, антигерой прошлой весны, подошёл к мячу и пробил — стенка развалилась, мяч прошёл в образовавшуюся дыру, ударился о газон и залетел в сетку прямо над руками Ставера. Эдуард Сперцян ушёл, а стандарты «Краснодара» продолжают работать даже без него.

Хуан Боселли с призом лучшему игроку матча https://t.me/fckrasnodar/

Боселли добавил ассист, Даку упустил шанс на ничью

После перерыва «Краснодар» осознавал необходимость забивать как можно скорее, пока «Рубин» окончательно не поверил в возможность выстоять. Артига выпустил Самошникова, укрепляя оборону, но та всё равно затрещала с первых минут тайма. Сначала Ставер ногой остановил хлёсткий удар Боселли, потом Кривцов забил после паса Вахании, но гол отменили: Воробьёв оказался в офсайде и влиял на эпизод.

Всё это лишь отложило неизбежное, и на 53-й минуте «Краснодар» выдал самую красивую комбинацию матча. Батчи сместился с фланга и отдал в центр, Боселли пяткой продлил мяч на Кривцова, а Никита в касание ударил под перекладину. Всё это было похоже на новую атакующую формулу «Краснодара», в которой атака не вращается вокруг лидера, а сразу несколько игроков готовы решить эпизод. Для Кривцова гол особенно важен, Никита не стал копией Сперцяна и не мог ей стать даже в теории. Новая роль Кривцова как раз и может быть плюсом в процессе перестройки. «Краснодар» без Сперцяна не обязан делать вид, будто Эдо всё ещё в составе и играть в том же стиле — он меняется, подстраиваясь под сильные качества своих футболистов.

Игроки «Краснодара» празднуют гол https://t.me/fckrasnodar/

Хозяевам при 1:2 уже нечего было беречь, и Мирлинд Даку снова получил шанс. Форвард здорово протащил мяч, раскачал Тормену и получил пространство в штрафной. Рядом открывался Безруков, который буквально вбежал в пустой угол ворот, но Даку решил бить сам. Удар всё равно получился достаточно опасным, только вот Агкацев спас и лишил «Рубин» шанса на ничью. Сыграй Даку на партнёра — возможно, концовка была бы совсем другой.

Новичок Кристиан поставил точку

В концовке Мусаев выпустил почти всю скамейку: Уткина, Оздоева, Кристиана и Ленини. Кстати, нужно отметить, что «Краснодар» потерял больших игроков, но его обойма всё равно выглядит очень глубокой. В матче, где соперник долго играл в меньшинстве, свежие исполнители должны были моментально дать разницу — так и получилось. В добавленное время Кристиан убежал один на один, Ставер попытался спасти, но мяч после отскока всё равно оказался в воротах — бразилец с долей везения забил в дебютном матче РПЛ. Кристиан почти не смотрел на мяч, который от его лица летел в сетку, будто уже знал, что всё решено.

Кристиан https://t.me/fckrasnodar/

Счёт 3:1 по игре после удаления выглядит логично, но если смотреть на первые 18 минут, то путь «Краснодара» к этой победе был не самым очевидным. Тем не менее, мы уже поняли, что без Сперцяна команда всё ещё в серьёзном порядке. Оборонительные провалы в начале — единственный серьёзный минус. Мирлинд Даку уж слишком легко вскрывал центр, и если против «Рубина» это стоило всего лишь одного гола, то в равных составах последствия будут жёстче.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» необязательно такой же и точно далёк от идеала, но вполне рабочие игровые сочетания Мурад Мусаев уже выстроил. При этом, когда у Мусаева со скамейки выходят Уткин, Оздоев, Кристиан и Ленини, это даёт свободу менять рисунок без потери качества. На длинной дистанции это может стать не менее важным, чем поиск прямой замены Сперцяну.