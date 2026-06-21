ESPN рассказывает, как меняется трансферная стратегия «Реала», в которой большие полномочия получил новый-старый наставник команды Жозе Моуринью.

Во вторник, 9 июня, за два дня до начала ЧМ-2026 четверо мужчин встретились в одном из мадридских отелей, чтобы обсудить летнюю перестройку «Реала».

В пятизвёздочном отеле Santo Mauro, который в последние годы стал постоянным местом встреч игроков и руководителей мадридского клуба, Жозе Моуринью присоединился к спортивному директору «Сливочных» Хосе Анхелю Санчесу, главному скауту Хуни Калафату и агенту Жорже Мендешу.

Португальский специалист ещё не был официально объявлен новым наставником команды, но уже принимал ключевые решения.

Предыдущие тренеры «Реала» часто испытывали недовольство из-за ограниченного влияния на трансферную политику клуба: например, просьбы Карло Анчелотти усилить состав на важных позициях в значительной степени оставались без внимания.

Однако теперь ситуация изменилась, как сообщили источники ESPN. В этих обсуждениях к Моуринью не просто прислушиваются — именно он определяет трансферные цели и руководит изменением клубной политики.

Последствия этих изменений можно увидеть в изменении профиля трансферов «Реала» в нынешнее окно по сравнению с прошлым годом. Летом 2025 года «Сливочные» подписали Дина Хёйсена (20 лет), Альваро Каррераса (22), Франко Мастантуоно (18) и Трента Александера-Арнольда (26). Средний возраст этих новичков составлял 21 год и шесть месяцев.

Этим же летом были приобретены Марк Кукурелья (27), Бернарду Силва (31) и Ибраима Конате (27), а переход Дензела Дюмфриса (30) должен быть официально подтверждён уже в ближайшее время. Их средний возраст составляет 28 лет и девять месяцев.

Моуринью не строит команду на будущее. Он создаёт команду, которая должна побеждать уже сейчас.

Марк Кукурелья

Всего год назад «Реал» потратил 50 млн евро за левого защитника Каррераса из «Бенфики». Кроме того, в составе коллектива уже есть ещё два игрока на эту позицию — Фран Гарсия и постоянно страдающий от травм Ферлан Менди. Тем не менее, на этой неделе мадридцы быстро и довольно неожиданно оформили переход Кукурельи из «Челси» за первоначальную сумму в 55 млн евро.

Марк Кукурелья globallookpress.com

«Барселона» ранее в этом году рассматривала возможность возвращения своего экс-воспитанника, и «Атлетико» также вёл переговоры фулбеку этим летом. Однако Моуринью хотел видеть Кукурелью в своей команде, поэтому «Реал» и поспешил совершить сделку.

«Всё произошло очень быстро, — признался он в четверг. — [Мои агенты] позвонили мне утром и сказали, что клубы уже обо всём договорились. Мы завершили сделку за полтора дня... Думаю, самое главное — это то, насколько решительно действовал Мадрид».

Кукурелья поговорил с Моуринью по телефону и был впечатлён вниманием тренера к деталям. Португалец вспомнил конкретные эпизоды с участием защитника в матче, когда «Челси» принимал «Бенфику» Моуринью в сентябре 2025 года.

«Наш разговор был довольно коротким, он не хотел надолго меня задерживать, — сказал защитник. — Мне понравилось то, что он помнил моменты из моей игры против "Бенфики" в Лиге чемпионов, и то, что я привносил в команду. Тот матч был уже довольно давно. То, что он всё это помнил, стало приятным подтверждением того, что ему действительно нравится, какой я футболист».

Позиция левого фулбека была проблемной для «Реала». Каррерас потерял место в основе ближе к концу прошедшего сезона, а его кампания 2025/26 запомнилась во многом конфликтом в раздевалке с партнёром по команде Антонио Рюдигером. Но Кукурелья — весьма популярный как в «Челси», так и в сборной Испании — сразу станет одним из главных проводников идей Моуринью на поле.

Бернарду Силва

Во время той встречи 9 июня одним из ключевых имён, которые обсуждались, был Бернарду Силва, сообщили источники ESPN. Талантливый, универсальный и невероятно опытный португальский хавбек — один из самых успешных игроков последнего десятилетия, выигравший шесть титулов АПЛ и один трофей Лиги чемпионов, — стал свободным агентом после окончания контракта с «Манчестер Сити».

Моуринью заявил, что его подписание свободным агентом должно стать одним из главных приоритетов. В ответ Мендеш — агент полузащитника — предупредил, что «Реалу» необходимо действовать быстро. Условия контракта уже были предварительно согласованы с «Атлетико», также переговоры велись с «Барселоной» и рядом других клубов. Силва, что вполне объяснимо с учётом его достижений и возможности получить его бесплатно, пользовался большим спросом на трансферном рынке.

Бернарду Силва globallookpress.com

Как и в случае с Кукурельей, решающим оказалось мнение «Особенного». Как только интерес «Сливочных» стал очевиден, никаких сомнений не осталось: они подписали 31-летнего футболиста на двухлетний контракт. Единственный вопрос в том, какую роль португалец займёт в новом Мадриде.

За «Манчестер Сити» он ранее выступал на правом фланге атаки, хотя в более поздний период карьеры, возможно, ему было комфортнее в центре полузащиты, где действовал эффективнее.

Это не проблема, а скорее преимущество: «Реалу» требовалось усиление в обеих зонах, и клуб решил сразу две задачи с помощью одного игрока элитного уровня. Помимо технического мастерства, Бернарду Силва привносит лидерские качества, невероятный объём работы и ярко выраженный бойцовский характер.

Главный тренер «Горожан» Пеп Гвардиола однажды знаменитым образом назвал его «моей слабостью... моим любимчиком». Каталонский и португальский тренеры во многом отличаются друг от друга, но в этом вопросе они вполне могли бы сойтись во мнении.

Ибраима Конате

Центр обороны «Реала» этим летом нуждался в срочном усилении. Эдер Милитан выбыл из-за очередной в череде серьёзных долгосрочных травм, тогда как Антонио Рюдигер продлил контракт лишь на один сезон, а ему уже 33 года.

При этом Давид Алаба покинул клуб, а окончательные выводы относительно Дина Хёйсена, который провёл неоднозначный дебютный сезон на «Бернабеу», а также 23-летнего воспитанника Рауля Асенсио, пока ещё рано делать.

Защитник «Ливерпуля» Конате стал первым игроком, имя которого президент «Реала» Флорентино Перес назвал в качестве предвыборного обещания во время избирательной кампании в начале этого месяца.

Ибраима Конате globallookpress.com

Его уже давно связывали с переходом к мадридцам, что соответствовало долгосрочной стратегии «Сливочных» — подписывать новичков высочайшего уровня по истечении их контрактов, как это ранее произошло с Трентом Александером-Арнольдом и Килианом Мбаппе.

Принято считать, что последний сезон Конате в «Ливерпуле» получился разочаровывающим, однако до этого он считался одним из лучших центрбеков АПЛ.

Как будет сказано ниже, далеко не факт, что работа «Реала» по укреплению центра обороны уже завершена, и поэтому пока неясно, кто составит основную связку центральных защитников в команде Моуринью к началу сезона 2026/27. Однако когда контракт француза истёк, упустить возможность подписать такого игрока было нельзя.

Дензел Дюмфрис

«Реал» подписал Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля» прошлым летом, а теперь готов официально объявить о переходе ещё одного правого защитника — Дензела Дюмфриса. Фулбек «Интера» также был одним из предвыборных обещаний Переса и должен закрыть брешь, оставшуюся после ухода капитана команды Дани Карвахаля.

Как и в случае с Бернарду Силвой, нидерландец — исключение из трансферной стратегии мадридцев последних 10 и более лет. Клуб практически не подписывает игроков старше 30 лет, тем более выплачивая за них сумму вроде 20 млн евро, которые «Сливочные» тратят на приобретение игрока.

Частично это решение связано с непростой адаптацией Александера-Арнольда к жизни в Ла Лиге. В прошлом сезоне он провёл 21 матч чемпионата, сыграв в общей сложности 1 163 минуты. Свою роль в ограниченном влиянии футболиста сыграли травмы, но даже когда он играл, ему не удалось сделать достаточно, чтобы убедить требовательные мадридские СМИ и болельщиков на «Бернабеу».

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

Англичанин — крайний защитник, сильнейшие качества которого проявляются при подключениях в атаку. Однако его четыре голевых паса позволили ему разделить лишь 41-е место в списке лучших ассистентов Ла Лиги — в среднем это составляет 0,19 результативной передачи за игру.

Нидерландец же представляет собой другой тип атакующего фулбека: он чаще появляется в штрафной соперника и представляет серьёзную угрозу при игре на втором этаже. Пока неясно, кого Моуринью будет считать своим основным правым защитником — Дюмфриса или Александера-Арнольда.

Кто следующий?

Как сообщили источники ESPN, «Реал» не собирается завершать свою летнюю трансферную кампанию: следующими целями станут полузащитник и ещё один центрбек. И по этим позициям Моуринью уже чётко обозначил свои предпочтения.

Клуб изучал возможность подписания Энцо Фернандеса из «Челси», который никогда не скрывал своего желания выступать за мадридцев. Однако существуют и другие потенциальные варианты — например, Матеуш Фернандеш из «Вест Хэма», поклонником которого является Моуринью, а также молодой талант «Лилля» Айюб Буадди.

Что касается центрбеков, один из игроков, чьё имя фигурировало в обсуждениях, — это Рубен Диаш из «Манчестер Сити».

Не менее важными, чем новые приобретения, станут исполнители, ухода которых хочет Моуринью. Подписание пяти или даже шести футболистов — Кукурельи, Силвы, Конате, Дюмфриса, а также ещё двух возможных новичков — предполагает примерно такое же количество исходных трансферов.

Например, покупка ещё одного центрхава потребует освобождения места в составе, поскольку у «Реала» уже есть Орельен Чуамени, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга и Арда Гюлер, а теперь ещё и Силва. Клуб хочет расторгнуть контракт Дани Себальоса на год раньше срока, однако пока сторонам не удалось договориться об условиях.

Нельзя полностью исключать и новое подписание в линию атаки. «Сливочные» публично сделали провокационное предложение в размере 150 млн евро за форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, как и обещал Перес во время избирательной кампании. Кроме того, источники ESPN сообщили, что между Мадридом и представителями вингера «Баварии» Майкла Олисе были определённые контакты (в «Реале» эти сообщения опровергли).

По данным источников, пока нет уверенности, что молодой нападающий Гонсало Гарсия, который в прошлом сезоне получил мало шансов как при Хаби Алонсо, так и при Альваро Арбелоа, уйдет этим летом.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Возможно, самое важное и судьбоносное решение связано с будущим бразильского вингера Винисиуса Жуниора, чей контракт истекает в 2027 году. 25-летний форвард хочет остаться, однако любые переговоры о новом соглашении состоятся только после чемпионата мира.

Тогда мадридцам предстоит выбрать лучший вариант действий: либо удовлетворить требования Винисиуса и согласиться на дорогостоящий новый контракт, либо отказаться от этой идеи и задуматься над продажей игрока уже этим летом, или же позволить ему уйти бесплатно через год.

В любом случае мнение Моуринью снова будет иметь решающее значение. Он пользуется почти беспрецедентным уровнем влияния в клубе, где от тренеров традиционно ожидалось, что они будут работать с тем составом, который им предоставят.