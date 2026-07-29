The Athletic рассказывает, почему президент ФИФА Джанни Инфантино готов пойти на радикальную реструктуризацию мирового футбола и продать долю в главном турнире планеты частным инвесторам.

ФИФА объявила о планах продать крупный миноритарный пакет акций в новой компании, которая займется управлением ее ключевыми турнирами, включая чемпионат мира и Клубный чемпионат мира.

Этот шаг является частью стратегии по трехкратному увеличению объема средств, выделяемых на развитие 211 национальных ассоциаций, входящих в состав организации.

Согласно предложенному плану, который еще должен получить одобрение большинства национальных ассоциаций и Совета ФИФА из 37 членов, абсолютно все коммерческие операции перейдут под управление новой структуры — FIFA Forward Enterprises (FFE). При этом сама ФИФА останется мировым руководящим органом футбола и сохранит за собой контрольный пакет акций FFE.

После того как детали этой инициативы во вторник начали просачиваться в СМИ, ФИФА была вынуждена в экстренном порядке выпустить пресс-релиз. В нем организация подтвердила намерение продать частным инвесторам до 21% акций FFE, рассчитывая привлечь 4,2 миллиарда долларов. Эти средства планируется незамедлительно направить национальным ассоциациям в рамках нового канала финансирования — программы FIFA Fast-Forward (FFFP).

В пресс-релизе также подтверждается, что главным финансовым консультантом ФИФА в этом проекте выступил международный банковский гигант JP Morgan, а роль ключевого инвестора в создаваемой группе FFE, как ожидается, возьмет на себя фонд Thrive Eternal — долгосрочный инвестиционный инструмент, созданный Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

В соответствии с представленным планом, общий объем средств ФИФА, выделяемых на программы развития, превысит 10 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. При этом каждая национальная ассоциация получит возможность «опционально» привлекать до 20 миллионов долларов на «исключительное и немедленное финансирование специальных проектов» из нового фонда FFFP, сформированного за счет продажи миноритарной доли.

Однако это лишь начало обещанного финансового изобилия: в следующем четырехлетнем цикле каждая национальная ассоциация также будет получать регулярные гранты по программе Forward в размере 20 миллионов долларов вместо прежних 8 миллионов. В период с 2031 по 2034 год эта сумма вырастет до 22 миллионов на страну, а в 2035–2038 годах достигнет 24 миллионов долларов — что в три раза превышает текущий уровень финансирования.

Кто стоит за этим планом?

Неудивительно, что эта идея — детище президента ФИФА Джанни Инфантино, который работал над ней на протяжении нескольких месяцев.

В пресс-релизе ФИФА Инфантино назвал футбол «невероятным двигателем человеческого и социального развития» и заявил, что обязанность руководящего органа — обеспечить более равномерное распределение «впечатляющей коммерческой стоимости» футбола по всему миру.

Джанни Инфантино globallookpress.com

«Наш следующий этап роста требует соответствующей структуры — такой, в которой коммерческая сторона игры функционирует как сфокусированный, специализированный бизнес, а создаваемая ценность распределяется эффективнее и справедливее по всему земному шару», — подчеркнул Инфантино.

«Каждая ассоциация-член ФИФА должна иметь возможность получить справедливую долю доступного финансирования для формирования собственного будущего, принимая решения самостоятельно, а не полагаясь на других. Речь идет о демократизации футбола во всем мире », — добавил глава ФИФА.

Это предложение наверняка найдет поддержку внутри организации, где подавляющее большинство национальных федераций формируют основную часть своего бюджета за счет грантов ФИФА.

Разумеется, это далеко не первая попытка Инфантино коммерциализировать активы ФИФА путем привлечения внешних инвестиций. В 2018 году он уже пытался — правда, безуспешно — задействовать 25 миллиардов долларов от японского холдинга SoftBank, подпитанного саудовским капиталом, для создания расширенного Клубного чемпионата мира и Глобальной Лиги наций.

Помимо этого, ходили слухи, что ФИФА на раннем этапе участвовала в обсуждениях проекта Европейской Суперлиги в 2021 году, когда в качестве потенциального инвестора нового турнира привлекался всё тот же JP Morgan — хотя впоследствии Инфантино и выступил с критикой этой инициативы.

Представитель ФИФА подтвердил The Athletic, что JP Morgan продолжит консультировать руководящий орган по данному проекту. В роли советников также выступают римская консалтинговая фирма OpenEconomics и исполнительный директор BANN Ventures Грег Маффей. Ранее Маффей занимал посты президента и CEO компании Liberty Media в период покупки и непосредственного управления «Формулой-1».

Что касается потенциальных инвесторов, ещё одним вероятным вкладчиком называют Apollo Sports Capital — фонд долгосрочных спортивных инвестиций, созданный частной инвестиционной компанией Apollo Global Management.

Реакция УЕФА и остальных

Учитывая ряд скандалов, сопровождавших подготовку и проведение недавнего чемпионата мира, привлечение фигуры с близкими семейными связями с президентом Трампом — такой как Джошуа Кушнер — неизбежно вызовет недоумение в глобальном футбольном сообществе.

УЕФА, руководящий орган европейского футбола, уже выразил категорическое несогласие с идеей продажи самых ценных активов вида спорта частным инвесторам и суверенным фондам.

Александер Чеферин — президент УЕФА globallookpress.com

«Это переходит черту, которую руководящие институты футбола не должны пересекать ни при каких обстоятельствах.

УЕФА относится к этому чрезвычайно серьёзно. Так же должна поступить и каждая национальная футбольная ассоциация. И каждая заинтересованная сторона: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры.

Душа и система управления футболом — это не активы для торга, особенно при нулевой прозрачности относительно того, кто именно извлечёт из этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не имеет права его продавать», — говорится в заявлении УЕФА, опубликованном незадолго до того, как ФИФА официально подтвердила свой план.

КОНКАКАФ, конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна, обвинила ФИФА в отсутствии консультаций перед выдвижением данных предложений.

«КОНКАКАФ узнала об этой инициативе исключительно из публикаций в СМИ и последующего официального пресс-релиза.

Мы глубоко обеспокоены нарушением надлежащего порядка принятия решений. Мы разделяем разочарование многих представителей нашего региона и мировой футбольной общественности тем, что решения подобного масштаба разрабатываются и выносятся в публичное поле до какого-либо обсуждения с соответствующими органами управления и ключевыми участниками процесса. Будучи лидерами футбольного сообщества, мы выступаем хранителями этой игры.

ФИФА, конфедерации и каждая ассоциация-член несут коллективную ответственность за то, чтобы всегда действовать в интересах спорта. Каждое наше решение должно опираться на принципы надлежащего корпоративного управления, выверенные процедуры и долгосрочную ответственность. Именно в этих рамка работает КОНКАКАФ, и мы рассчитываем, что все члены семьи ФИФА будут действовать аналогичным образом», — указано в заявлении организации.

Резко высказался и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем, известный как страстный футбольный болельщик.

«Чемпионат мира — это не коммерческий продукт. Это величайшее соревнование в мировой спортивной истории, и оно никогда никому не принадлежало, чтобы его продавать. Как бы вы ни маскировали эту сделку, продавая даже малую его часть, вы продаете сам футбол. Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда и так будет впредь», — заявил Бёрнем.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино globallookpress.com

Конгрессмен США от Демократической партии Джейми Раскин (штат Мэриленд), ранее потребовал от Инфантино явиться в Комитет Палаты представителей по судоустройству для дачи показаний о связях ФИФА с администрацией Трампа.

«ФИФА и раньше отсекала рядовых болельщиков от чемпионата мира своим коррупционным завышением цен, а новое заигрывание с олигархическим капиталом — это лишь очередной шаг к корпоративному осквернению нашей прекрасной игры», — заявил Раскин.

Многие, безусловно, разделят эти чувства. Однако найдется не меньше — а возможно, и больше — тех, кто возразит: предложение ФИФА принципиально ничем не отличается от коммерческих структур, которые уже создали французская и испанская лиги, продав доли в них фондам с частным капиталом.

Хавьер Тебас globallookpress.com

Немецкая и итальянская лиги обсуждают аналогичные шаги уже несколько лет, да и в других видах спорта этот путь давно опробован — ярчайшими примерами служат «Формула-1» и гольф-тур PGA.

В свою очередь глава Ла Лиги Хавьер Тебас, регулярный критик Инфантино, заявил, что опубликованный план — не что иное, как «предвыборная кампания» в преддверии выборов президента ФИФА в марте.

«Это не похоже на реформу. Это выглядит как предвыборная кампания, финансируемая за счет будущего всего футбола.

Программы развития не должны использоваться для покупки голосов или молчания. Турниры и коммерческие права ФИФА — это не личное имущество Инфантино. Тот, кто смешивает политику, дисциплинарные рычаги, деньги и власть при полном отсутствии прозрачности, не имеет права ничего возглавлять.

Инфантино — это не решение проблем управления в ФИФА. Инфантино — это и есть проблема», — написал Тебас в своих соцсетях.

ФИФА срочно нужны деньги?

Даже без посторонней помощи ФИФА зарабатывает рекордные суммы. Ожидается, что четырехлетний цикл, завершившийся этим летом расширенным чемпионатом мира и включавший прошлым летом Клубный чемпионат мира с участием 32 команд, принесет 15 миллиардов долларов, что превысит целевой показатель в 13 миллиардов долларов и вдвое превысит доход, полученный в период с 2019 по 2022 год.

С абсолютной уверенностью можно утверждать, что эти суммы будут только расти, если контроль над пакетом турниров ФИФА перейдет к структуре, сосредоточенной исключительно на их монетизации.

При таком сценарии весьма вероятным развитием событий станет расширение чемпионата мира до 64 команд , а также увеличение состава или частоты проведения (или и то, и другое) Клубного чемпионата мира, с аналогичными шагами и в женском футболе.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Разговоры о столь внушительных суммах неизбежно спровоцировали спекуляции о том, кто именно возглавит FFE. Так, лондонская The Times утверждает, что руководителем станет сам Инфантино, а его оклад будет сопоставим с зарплатой комиссара НФЛ Роджера Гуделла, который в 2021 году (последнем периоде, за который раскрывались его доходы) заработал 64 миллиона долларов (48 млн фунтов). Для швейцарско-итальянского футбольного функционера это означало бы десятикратное увеличение оклада.

Отвечая на вопрос о достоверности этой информации, представитель ФИФА заявил The Athletic: «Этот вопрос никогда не обсуждался. Тем не менее, президент и администрация ФИФА будут и обязаны играть ведущие роли в этой структуре — в случае её одобрения, — чтобы всегда сохранять контроль над любой дочерней компанией ФИФА в соответствии со уставом и регламентами в интересах национальных ассоциаций».

Кто такой Джошуа Кушнер?

41-летний Кушнер — американский предприниматель и венчурный инвестор.

Если эта фамилия кажется вам знакомой, то, скорее всего, из-за его брата Джареда — мужа дочери Трампа Иванки. Джаред Кушнер выступал ключевым контактным лицом в Белом доме при подготовке заявки на проведение чемпионата мира 2026 года, и, как сообщал The Athletic, именно он сыграл решающую роль в том, чтобы право провести финал досталось стадиону «Метлайф» в Нью-Джерси.

Джошуа Кушнер globallookpress.com

Впрочем, Джошуа Кушнер связан со спортивным бизнесом и самостоятельно: наряду с бывшим генеральным директором Disney Бобом Айгером он проявляет интерес к созданию франшизы НБА в Лас-Вегасе. Он является основателем Thrive Capital — венчурной фирмы, первичное финансирование которой предоставил сооснователь PayPal Питер Тиль (также инвестировавший в скандально известные «Улучшенные игры»).

Газета The New York Times отмечала, что Джошуа близок со своим братом, однако, в отличие от Джареда, менее публичен в своих политических предпочтениях — хотя в 2018 году, перечисляя трудности уходящего года, он, как сообщается, обронил фразу: «Мы пережили Дональда Трампа».