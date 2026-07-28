GOAL объясняет, почему переговоры по новому контракту Винисиуса зашли в тупик, как на ситуацию влияет интерес «Арсенала» и зачем «Реалу» понадобился один из самых дорогих молодых игроков Европы.

«Арсенал» рассматривает возможность совершить один из самых громких трансферов в истории футбола. Однако шансы лондонцев на успех невелики.

На выходных стало известно, что «канониры» изучают вариант с приобретением звезды «Реала» Винисиуса Жуниора. Тем временем сами мадридцы активизировали работу над трансфером главного открытия «Лейпцига» — Яна Дьоманде, которого немецкий клуб оценивает более чем в €120 млн.

Естественно, сразу возник вопрос, какую роль Дьоманде будет играть в составе «Реала». Время появления этих новостей лишь усилило подозрения, что мадридский клуб готовит замену Винисиусу, пока чемпион АПЛ изучает возможность подписания бразильца, который до сих пор не договорился с «Реалом» о новом контракте.

Но действительно ли один потенциальный трансфер способен повлиять на другой? Несмотря на то что летнее трансферное окно и без того получается насыщенным — даже на фоне чемпионата мира 2026 года, — эта история с участием двух самых востребованных вингеров планеты вполне может затмить все остальные.

Один приходит — другой уходит?

Между двумя громкими новостями прошло менее суток: сначала появилась информация, что «Реал» включился в борьбу за Дьоманде, а затем стало известно, что «Арсенал» прорабатывает возможность подписания Винисиуса.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Мадридцы быстро вышли в лидеры гонки за ивуарийским вингером, опередив среди прочих «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен», который впоследствии вовсе отказался от борьбы. Ожидается, что предложение общей стоимостью €120 млн (£103 млн / $136 млн) «Лейпциг» отклонит, однако стороны рассчитывают в итоге договориться.

На этом фоне интерес «Арсенала» к Винисиусу выглядит еще более интригующим. «Канониры» увидели рыночную возможность, поскольку 26-летний бразилец неожиданно вошел в последний год своего контракта, так и не согласовав продление с «Реалом».

Не исключено, что в Лондоне восприняли готовность мадридцев потратить огромную сумму на Дьоманде как сигнал о возможной открытости к продаже своего нынешнего лидера.

Пользуясь моментом

По информации The Athletic, интерес «Арсенала» пока находится лишь на ранней стадии. Хотя испанские СМИ уже называют сумму в €160 млн (£137 млн / $182 млн), которая выглядит малореалистичной, очевидно, что чемпион Англии хочет воспользоваться редкой возможностью приобрести футболиста уровня Винисиуса по сниженной цене.

Винисиус globallookpress.com

В «Реале» прекрасно понимают, что через год могут потерять бразильца бесплатно, поэтому не намерены допустить такого сценария. Переговоры о новом контракте продолжаются уже около полутора лет, но пока безрезультатно.

Главная причина — финансовые требования самого игрока. Несмотря на зарплату в £400 тысяч в неделю на «Сантьяго Бернабеу», вингер рассчитывает получать около £470 тысяч в неделю, прежде чем поставить подпись под новым соглашением.

На первый взгляд кажется, что при таких запросах переход на «Эмирейтс» выглядит еще менее вероятным. Однако, как утверждают источники, «Арсенал» готов выполнить требования Винисиуса, предложив ему самый крупный контракт в истории клуба.

Впрочем, нельзя исключать и другой сценарий. Винисиус и его представители вполне могут использовать интерес «Арсенала» как дополнительный аргумент в переговорах с «Реалом».

Последние сообщения испанской прессы свидетельствуют о том, что бразилец не собирается покидать Мадрид и в ближайшее время вновь сядет за стол переговоров. При этом расхождения между требованиями игрока и последним предложением клуба уже минимальны.

Мера по сокращению расходов?

Впрочем, говорить о скором разрешении ситуации пока рано. Если бы стороны действительно были близки к соглашению, переговоры по новому контракту Винисиуса вряд ли зашли бы в тупик. Хотя стоит учитывать, что после чемпионата мира, где бразилец был одним из лидеров своей сборной, он взял паузу в обсуждении будущего.

Винисиус globallookpress.com

Как уже говорилось, покупка нового вингера за сумму свыше €120 млн выглядела бы крайне необычным шагом для «Реала», если Винисиус остается в команде и по-прежнему рассчитывает выходить в стартовом составе в каждом матче. Даже если Дьоманде всего 19 лет, футболистов за такие деньги не приобретают ради роли запасного.

На фоне затянувшихся переговоров с обладателем седьмого номера и финансовых обязательств, которые повлечет за собой продление его контракта, возникает закономерный вопрос: не пытается ли «Реал» таким образом оптимизировать расходы?

В долгосрочной перспективе мадридский клуб может существенно сэкономить, если воспользуется, возможно, одной из последних возможностей выгодно продать Винисиуса и заменить его юным талантом из «Лейпцига». Дьоманде способен вырасти в игрока сопоставимого уровня, при этом его зарплата будет значительно ниже.

Ян Дьоманде globallookpress.com

В последние годы «Реал» заметно изменил подход к трансферной политике. С момента перехода Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» три года назад клуб не тратил на одного футболиста более €100 млн, предпочитая точечные и финансово выгодные сделки. Именно так мадридцы бесплатно подписали Килиана Мбаппе, а совсем недавно — Ибраиму Конате и Бернарду Силву.

Было бы неожиданно, если бы переход Дьоманде состоялся без компенсирующей продажи кого-то из лидеров. Тем более, что «Реал» параллельно работает над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Родри — еще одного футболиста, который наверняка будет претендовать на один из самых высоких окладов в команде.

Время для перемен?

Есть мнение, что история Винисиуса в «Реале» подходит к своему логическому завершению. С момента перехода из «Фламенго» прошло уже восемь лет. За это время бразилец провел около 375 матчей за мадридский клуб и вырос в одного из лучших вингеров мирового футбола. Однако отношение к нему среди болельщиков остается неоднозначным — во многом из-за непростого начала карьеры в Испании.

Винисиус globallookpress.com

По ходу сезона-2025/26, который завершился для «Реала» без единого трофея, Винисиус регулярно подвергался критике со стороны собственных фанатов. Это было связано не только с общим разочарованием результатами команды, но и со снижением результативности самого игрока, а также затянувшейся неопределенностью вокруг его нового контракта. Нельзя исключать и влияние другой стороны этой истории: за годы выступлений в Испании бразилец неоднократно становился жертвой расистских оскорблений.

Именно после одного из таких эпизодов в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» в прошлом сезоне нынешний главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, который тогда возглавлял португальский клуб, неожиданно представил Винисиуса как человека, вокруг которого постоянно возникают конфликты.

«Здесь что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе, — заявил Моуринью после того, как, по сообщениям, аргентинец Джанлука Престианни позволил себе расистские высказывания в адрес бразильца. — На любом стадионе, где играет Винисиус, обязательно что-нибудь случается».

Вряд ли сам футболист скоро забудет эти слова — особенно теперь, когда ему предстоит работать под руководством одного из самых титулованных тренеров современности.

Стоит отметить, что слухи о возможном уходе Винисиуса возникают далеко не впервые. В последние годы особый интерес к нему проявляет саудовский «Аль-Ахли». Еще в 2025 году клуб был готов заплатить за бразильца рекордные €350 млн (£296 млн / $365 млн), а самому игроку, по информации СМИ, предлагали контракт на €1 млрд. Тогда Винисиус предпочел остаться на «Сантьяго Бернабеу». Изменилось ли его отношение к возможному уходу сейчас — вопрос, на который пока нет ответа.

«Недостаточно крепок для АПЛ»

Если интерес «Арсенала», который пока находится на начальной стадии, перерастет в полноценные переговоры, неизбежно возникнет вопрос: подходит ли Винисиус для АПЛ? Многие считают, что его стиль игры будет менее эффективен в чемпионате, где футбол отличается высокой интенсивностью и жесткой борьбой. Хотя в техническом мастерстве бразильца никто не сомневается.

Винисиус (справа) globallookpress.com

Для меня главной проблемой всегда была его нестабильность. Кроме того, я не уверен, что он достаточно силен физически для АПЛ. Лично я предпочел бы такого игрока, как Хулиан Альварес из «Атлетико», который уже имеет опыт выступлений в Англии. Клубов, способных позволить себе такой трансфер, не так много, но дело даже не в цене. Вопрос в другом: что он даст команде? Как впишется в игру? Сможет ли адаптироваться к нынешнему составу и стилю? В его технических качествах сомнений нет — это выдающийся футболист. Но, повторюсь, ему не хватает стабильности. Джон Коттерилл эксперт по бразильскому футболу

По какой‑то причине есть категория футболистов, чье успешное выступление в английской элите не кажется гарантированным, независимо от их индивидуального уровня — и Винисиус входит в их число. Впрочем, сам бразилец наверняка считает, что уже не раз доказал обратное.

Его выступления в Лиге чемпионов против английских клубов говорят сами за себя: в 26 матчах против представителей АПЛ он набрал 21 результативное действие (голы и передачи), включая дубль в ворота «Манчестер Сити» в 1/8 финала прошлого розыгрыша турнира. Такой показатель трудно назвать случайностью.

«Реал» непоколебим

Впрочем, все эти рассуждения могут в итоге не иметь никакого значения. По-прежнему наиболее вероятным сценарием выглядит подписание Винисиусом нового долгосрочного контракта с «Реалом», после чего «Арсеналу» и другим претендентам останется лишь смириться с неудачей.

Жозе Моуринью и Винисиус globallookpress.com

Несмотря на свои прежние резкие высказывания в адрес бразильца, The Telegraph сообщает, что Жозе Моуринью не хочет отпускать Винисиуса этим летом. По данным издания, португальский специалист считает его одним из неприкосновенных лидеров команды.

Уже на этой неделе стороны должны возобновить переговоры о новом контракте, а интерес «Арсенала», скорее всего, лишь подтолкнет процесс, а не приблизит уход футболиста. Более того, пока нет никаких признаков того, что сам Винисиус намерен покинуть Мадрид.

Еще в июне президент «Реала» Флорентино Перес предельно ясно обозначил позицию клуба.

Вини — один из лучших футболистов мира, и он счастлив быть игроком «Реала». Он сыграл ключевую роль в завоевании двух последних Кубков чемпионов. До окончания его контракта остается еще год. Времени достаточно, но могу сказать одно: Винисиус хочет остаться в «Реале», и я тоже хочу, чтобы он остался. Флорентино Перес президент «Реала»

Что касается Дьоманде, вполне возможно, что молодой ивуариец вовсе не станет заменой Винисиусу, а будет играть вместе с ним. По имеющейся информации, возможный переход 19-летнего вингера никак не повлияет на будущее бразильца.

Более того, в прошлом сезоне за «Лейпциг» Дьоманде чаще выходил на правом фланге, а уже на чемпионате мира ярко проявил себя слева. При этом именно справа он действовал наиболее результативно, набрав 18 результативных действий в 22 матчах.

Похоже, «Арсеналу» придется искать варианты в другом месте — пока «Реал» и Моуринью формируют одну из самых грозных атакующих линий в Европе.