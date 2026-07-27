Заключение трудового соглашения со сборной Италии на данном этапе приравнивают к подписанию смертного приговора — столь сильно «скуадра адзурра» увязла в болоте, что спасать ее не решаются как местные легенды, так и титулованные зарубежные менеджеры. Кроме того, итальянские функционеры не прочь собственноручно вставлять себе палки в колеса, высосав из пальца повод для отказа от сотрудничества с Андреа Пирло.

Колесо фортуны

На безрыбье и рак рыба — таким принципом руководствовались представители сборной Италии, когда всерьез рассматривали кандидатуру Андреа Пирло, как рулевого национальной команды, ранее услышав твердое «нет» от Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Испанский специалист только закрыл главу в «Манчестер Сити», изрядно выгорев эмоционально, и попадание в бурлящий итальянский котел грозило окончательно добить его нервные клетки, в свою очередь, Дон Карло со всей любовью вежливо открестился от зова родины, предпочтя сохранить кресло в не менее турбулентной Бразилии.

Культ Пирло, как игрока, распространился далеко за пределы Апеннинского полуострова, одарив его титулами «идеального реджисты» и человека, который «поспал, поиграл в PlayStation и вечером выиграл чемпионат мира», однако на тренерском поприще он купался скорее в потоке грязи, чем в лучах славы. Андреа заверял Джанлуиджи Буффона, что по завершении карьеры никогда не займет должность наставника, но уже летом 2020 начальствовал над экс-коллегой по цеху, возглавив «Ювентус».

Причем сперва ему доверили обойму U-23 «старой синьоры», спустя десять дней возвысив до ранга алленаторе главной команды «бьянконери» — волевой, правда не до конца обдуманный ход тогдашнего президента туринцев Андреа Аньелли. Имея в составе Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Адриена Рабьо, Федерико Кьезу, Пауло Дибалу и Криштиану Роналду, «маэстро» добрался лишь до четвертой строчки Серии А и сошел с дистанции Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, сложив оружие в двухматчевой дуэли с «Порту».

Теорему «выдающийся игрок не равно успешный тренер» всецело доказал Пирло, спустившийся с небес на землю за год работы в «Ювентусе», — изгнанного из Турина менеджера в июле 2022 подобрал турецкий «Фатих Карагюмрюк». Стамбульский коллектив, комфортно чувствующий себя в середине таблицы Суперлиги, сохранил позиции под началом Андреа, расположившись на девятой строчке после 33-х туров, и заблаговременно отверг дальнейшие услуги уроженца Ломбардии.

Андреа Пирло globallookpress.com

Нисходящая профессиональной лестницы привела Пирло в Геную, где «Сампдория» верила в стремительное возвращение на просторы Серии А, распрощавшись с элитой в кампании 2022/2023, тем не менее чудотворные качества алленаторе исчерпал в предварительном раунде за повышение в классе и оставил «моряков» дрейфовать в Серии В. Отчаявшись, 47-летний специалист уехал подальше от родины и сконцентрировался на будничной деятельности в «Дубай Юнайтед», выведя «бело-голубых» в Про-Лигу ОАЭ по итогам сезона 2025/2026.

Послужной список Андреа, как лидера в гонке за тренерское кресло «скуадры адзурры», наглядно демонстрирует степень отчаяния правящей верхушки Итальянской федерации футбола (FIGC), слишком зациклившейся на претендентах из числа бывших победителей мундиаля в рядах сборной. Эксперимент с назначением партнера Пирло по полузащите, цепного пса — Дженнаро Гаттузо, награждавшего подопечных оплеухами в перерыве матчей, обернулся фиаско, и вся нация утонула в слезах из-за очередного пропуска чемпионата мира.

Видимо, функционеры, бросающиеся из крайности в крайность, остались не в восторге от «метода кнута» и склонились к дипломатичной манере Андреа, производящего впечатление настоящего джентльмена. Оценивая предыдущие достижения наставника, в моментальный ренессанс «скуадры адзурры» верилось с трудом, более прогнозировалось, что Италия превратится в редкого гостя не только на ЧМ, но и Евро, поэтому судьба преподнесла подарок погруженным в траур местным тиффози.

Репутационные риски

Когда объявление Пирло новым алленаторе сборной считалось практически закрытым вопросом, внезапно, против него ополчился целый ряд итальянских политиков: поводом для дискуссии послужило его амбассадорство с российской букмекерской конторой в период ЧМ-2026. Общество на Апеннинском полуострове слишком ревностно относится как к вопросу ставок (скандалами с лудоманией игроков «скуадры адзурры» никого не удивишь), так и к сотрудничеству с Россией — Марко Матерацци вовсе пришлось извиняться за поездку в Москву.

Андреа оправдывался, что связи с букмекерами — лишь необходимость, продиктованная его трудовым соглашением в Объединенных Арабских Эмиратах, где, напомним, он тренирует «Дубай Юнайтед», принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Александровичу Ломакину. Резонанс полностью уничтожил шансы Пирло возглавить сборную Италию, так что свежеиспеченный глава FIGC Джованни Малаго спрятал папку с фамилией неудавшегося менеджера национальной команды в архив.

Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны. Мне прискорбно, что решение спортивного характера было быстро втянуто в публичное обсуждение, которое в итоге приписало моей личности смыслы и намерения, не имеющие ко мне отношения. Андреа Пирло Главный тренер «Дубай Юнайтед»

Подражание Малаго взглядам итальянских депутатов, вместо непредвзятой оценки сложившейся ситуации, вызвало гнев у технического директора FIGC Паоло Мальдини и его советника Леонардо, занявших вакантные должности 11 июля. Тандем управленцев рассчитывал, что именно их слово окажется решающим при выборе тренера, активно продвигая Пирло, и, столкнувшись с суровой реальностью, не изменили собственное мнение, достойно распрощавшись с Итальянской федерацией футбола.

Паоло Мальдини и Леонардо globallookpress.com

Перестановка стульев никак не идет на пользу сборной Италии, которая позабыла о таком простом понятии, как стабильность, — теперь ключи от кабинета технического директора FIGC, оставленного Мальдини, планируют передать Джорджо Кьеллини, отнюдь не выглядящего более податливым, чем Паоло. Экс-дифенсоре «Ювентуса», повесив бутсы на гвоздь, пробует себя в различных ипостасях: тренера по развитию и акционера «Лос-Анджелес Гэлакси», руководителя отдела международных отношений и скаутинга и бизнес-менеджера «старой синьоры».

Днем с огнем не сыщешь

Лихорадочные поиски жертвы в тренерское кресло «скуадры адзурры», ставшее подобием электрического стула, набирают обороты, и постепенно перечень наполняется проверенными бойцами, по-разному зарекомендовавшими себя у руля национальной команды. Прямолинейный Антонио Конте способен замкнуть цикл и через десять лет вернуться в сборную Италии, с которой на чемпионате Европы в 2016 достиг четвертьфинальной стадии, уступив в серии послематчевых пенальти Германии.

Вершиной, так и не покорившейся 56-летнему специалисту, сходу овладел Роберто Манчини, создавший на Евро-2020 безупречный механизм, чей успех выступил последним светлым пятном перед погружением во тьму. Многоопытный алленаторе сколотил целое состояние во время турне по Ближнему Востоку, управляя сборной Саудовской Аравии и катарским «Аль-Саддом» из Дохи, поэтому может пожертвовать материальными благами ради восстановления грозного реноме «скуадры адзурры».

Темными лошадками, готовыми составить конкуренцию Конте и Манчини, считаются Стефано Пиоли, затаившийся после скудетто с «Миланом» в Саудовской Аравии, где своим авторитетом в «Аль-Насре» его задавил Криштиану Роналду, и провалившийся в «Фиорентине», не одержав ни одной виктории за десять туров прошлого розыгрыша Лиги Кальчо, и Раффаэле Палладино, строивший симпатичные проекты в «Монце», «Фиорентине» и «Аталанте».