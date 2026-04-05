Катастрофа «скуадры адзурры» в отборе к чемпионату мира 2026 запустила цепную реакцию, коснувшуюся всех ветвей власти местного футбола. Семимильными шагами Италия устремилась в пропасть, собственноручно лишив себя статуса грозной силы и накопив множество проблем, которые требовали решения еще вчера.

Рыба гниет с головы

Черный день календаря для тиффози «скуадры адзурры» наступил 31 марта, когда сборная Боснии и Герцеговины оставила их любимцев за бортом очередного мундиаля, превзойдя оппонентов по многим статистическим метрикам. Более мастеровитая на бумаге Италия, потеряв из-за удаления Алессандро Бастони, трусливо села в низкий блок, позволив нанести боснийцам тридцать ударов по воротам Джанлуиджи Доннаруммы.

Апогея балканский кошмар дружины Дженнаро Гаттузо достиг в серии послематчевых пенальти, где удача отвернулась от 27-летнего голкипера итальянцев, прослывшего гуру взятия одиннадцатиметровых. При этом его визави Никола Василь даже не вспотел — Франческо Эспозито и Брайан Кристанте смазали свои попытки. Таким образом последними яркими эпизодами «скуадры адзурры» на ЧМ служат укус Луисом Суаресом защитника Джорджо Кьеллини и ничего не значащая виктория над Англией, позволившая в 2014 подняться только на третью строчку в группе D.

Погрузившись в отчаяние, жители Апеннинского полуострова с характерной им экспрессией требовали наказать виновных в затянувшемся упадке и, несмотря на отговорки менеджмента, желавшего разобраться в сложившейся ситуации, головы полетели одна за другой. Первым с занимаемой должностью распрощался президент федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина, в чьих руках бразды правления находились с 2018.

Любопытно, что при переизбрании на пост в феврале 2025 он удостоился практически стопроцентной поддержки на выборах за счет громких агитационных лозунгов, таких как «реформирование судебного кодекса и процессуальных норм, подготовка рефери», однако на практике имеем обратные последствия с регулярными ошибками арбитров в нынешнем сезоне Серии А. Протекция президента УЕФА Александера Чеферина не спасла Гравину, чью отставку лично лоббировал министр спорта Италии Андреа Абоди.

Теорему, что великий игрок не равно хороший функционер всецело отразил Джанлуиджи Буффон, которому в стане «скуадры адзурры» прочили кресло спортивного директора, но продвижение по карьерной лестнице ограничилось рангом главы делегации команды. Изначально легендарный вратарь хотел уйти сразу по окончании встречи с Боснией и Герцеговиной, однако взял время на размышления и точкой невозврата стал лишь отход от дел Гравины.

Меня попросили взять время на размышление, чтобы все могли прийти к правильным выводам. Теперь, когда президент Гравина принял решение уйти, я чувствую, что вправе поступить так, как считаю нужным… Главной нашей задачей было вернуть Италию на чемпионат мира. И у нас не получилось. Будет справедливо предоставить тем, кто придет после нас, возможность выбрать того, кто лучше всего подойдёт на эту должность. Для меня было честью представлять национальную сборную. Джанлуиджи Буффон Экс-глава делегации сборной Италии

Эффект домино настиг и Дженнаро Гаттузо, чей символизм для нации руководство FIGC чересчур переоценило, увидев в нем достойного сменщика перегоревшему Лучано Спаллетти. Метод кнута 48-летнего специалиста, раздающего пощечины подопечным в раздевалке, принес молниеносный эффект в виде пяти побед кряду на групповом этапе с общим счетом 18-5.

Важнейший экзамен ждал Гаттузо и Ко в заключительном туре, когда в Милан прибыла сборная Норвегии, соперничавшая со «скуадрой адзуррой» за прямую путевку на мундиаль. Итальянцы видимо забыли, что матч длится 90 минут, а не 60, и в финальной трети поединка полностью отдали инициативу в руки «викингов», за что поплатились четырьмя пропущенными голами.

Вымученный триумф над Северной Ирландией в полуфинале стыков оказался последним подарком фортуны сборной Италии, которая, банально, не заслужила поездку за океан на ЧМ. На газон стадиона «Билино Поле» дружина Дженнаро вышла с трясущимися коленками и единственной мыслью — не ударить в грязь лицом, вырыв окопы около собственной штрафной с 41-й минуты и получив по канонам судьбы и позор, и вылет от Боснии и Герцеговины.

Одни и те же имена

Пока выставленный за дверь Гаттузо, обещавший переехать далеко от Италии в случае провала квалификации на ЧМ-2026, подыскивает себе теплое местечко, шорт-лист кандидатов на тренерский мостик «скуадры адзурры» пополняется новыми, но уже поднадоевшими фамилиями. Инсайдер Джанлука Ди Марцио и издание Sky Sport Italia среди фаворитов на должность главного наставника команды выделяют Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини.

Перехватить первого либо второго для представителей национальной сборной представляется задачкой со звездочкой, так как оба связаны действующими до лета 2027 контрактами с «Наполи» и «Миланом» соответственно. Зашатавшееся в межсезонье под Конте кресло в Неаполе на фоне личного конфликта с владельцем Аурелио Де Лаурентисом стабилизировалось, и 76-летнего босса «адзурри» устраивает место коллектива в топ-3 Лиги Кальчо.

Конечно, искра между двумя темпераментными итальянцами может проскочить в любой момент, поэтому вариант с возвращением в сборную Антонио стоит держать в уме. Прошлая его история во главе «скуадры адзурры» завершилась проигранным Германии четвертьфиналом ЧЕ-2016, и за десять лет структура игры тренера не претерпела никаких изменений — базовая схема 3-4-2-1 с акцентом на контратакующие выпады.

Ему по силам отобраться с Италией на ближайшее Евро, зацепиться там за плей-офф и создать ложное ощущение преодоления кризиса, однако в долгосрочной перспективе проект обречен и приглашение Конте обернется очередным топтанием на месте.

Рискованно выглядит воссоединение с национальной командой для Роберто Манчини, с которым связан последний международный триумф итальянцев. 61-летний алленаторе принес в музей сборной Италии титул чемпионов Европы в 2021 и, навряд ли, горит желанием испортить реноме, наблюдая за царящим хаосом в расположении «лазурных» и зарабатывая на безбедную старость в странах Ближнего Востока.

Если на Апеннинах остались любители катеначчо, то потенциальная сделка с Массимилиано Аллегри наверняка вызовет у них эйфорию, ведь тот придерживается кредо «игра забывается, результат остается», принося в жертву зрелищность. Как и в случае с Конте, конспекты 58-летнего наставника имеют все шансы подействовать на короткой дистанции, но в будущем способны превратиться в барьеры при длительном забеге.

Забудьте про россыпь звезд

Взглянув на заявку сборной Италии не составит труда отыскать больше десятка фамилий качественных исполнителей, тем не менее по-настоящему звездных игроков можно пересчитать на пальцах одной руки. Особняком стоит, пожалуй, вратарская позиция и линия полузащиты, где исключением из правил являются Джанлуиджи Доннарумма, Сандро Тонали и Николо Барелла.

Правда их магия также внезапно испарилась в важнейшем противостоянии с оппонентами из Боснии и Герцеговины — единственным хайлайтом 27-летнего стража ворот в серии пенальти значилась порванная записка с подсказками Василя. Подобие прессинга в центральной зоне от Бареллы и Тонали смотрелось чрезвычайно комично, чем не преминули воспользоваться подопечные Сергея Барбареза, проходящие середину поля, как нож сквозь масло.

Добавить Федерико Димарко к тройке светил «скуадры адзурры» не позволяет его второсортное отношение к визитам в национальную команду — из «Интера» в сборную постоянно приезжает блеклая тень латераля.

Изучив слабое место дружины Гаттузо, боснийцы нагружали левую бровку соперников рейдами неутомимого Эсмира Байрактаревича, совершившего восемь из одиннадцати успешных обводок. Именно недоработка Димарко в эпизоде с кроссом Амара Дедича привела к удару Эдина Джеко с последующим результативным добиванием Хариса Табаковича.

Дефицит кадров в сборной Италии обусловлен крайне низкопробной деятельностью местных академий, которые перестали считаться бесперебойным конвейером молодых дарований для клубов и главной команды. Некоторые местные коллективы, как «Комо», вовсе игнорируют футболистов с итальянским паспортом — рулевой «бьянкоблу» Сеск Фабрегас предоставил всего одну минуту игрового времени центральному защитнику Эдоардо Гольданиге.

Лучом света во тьме атакующих порядков «скуадры адзурры» остается 20-летний аттаканте Франческо Пио Эспозито, появление которого на замену во встрече с Боснией и Герцеговиной придало остроты робкому перформансу итальянцев в последней трети поля. Воспитанник школы «Интера» цеплялся за каждый мяч и на своих плечах создал опасную ситуацию около владений Василя в овертайме.

Возможно, Эспозито слишком поверил в себя, подойдя первым к игровой сфере в серии одиннадцатиметровых и отправив ее на трибуны арены «Билино Поле», чем перечеркнул собственные старания. Естественно, на молодого проспекта «нерадзурри» спустили всех собак и теперь главное, чтобы груз общенациональной критики не надломил Пио морально.

Втаптывание в грязь

Погружение на дно итальянского футбола выполняется с опережением графика, на что недвусмысленно намекнул президент УЕФА Александер Чеферин, грозящийся отобрать у страны проведение Евро-2032. Виной всему находящаяся в плачевном состоянии спортивная инфраструктура Италии, в частности, стадионы, напоминающие более музеи архитектуры вместо современных сооружений.

Даже такие местные мастодонты, как «Интер», «Милан», «Наполи», «Рома» и «Лацио» не способны молниеносно выделить средства на постройку новых арен, ютясь в устаревших логовах. Век их стадионов заставляет ужаснуться — «Сан-Сиро», он же «Джузеппе Меацца» построен сто лет назад в 1926 и реконструирован в 1989; дом неаполитанцев, ныне носящий название «Диего Армандо Марадона», открыт в 1959; «Стадио Олимпико» возведен в 1937.

Немногим с мертвой точки сдвинулось совместное строительство «Милана» и «Интера», которое обойдется им примерно в 1,5 млрд евро и разместится на территории нынешнего «Сан-Сиро». Завершить проект миланские коллективы планируют к 2031, то есть как раз в преддверии чемпионата Европы.

Из остальных арен, на которые в Италии делают ставку, выделяется «Альянц Стадиум» — обитель «Ювентуса», позаботившегося о комфорте для своих тиффози еще пятнадцать лет назад. Конкуренты «старой синьоры» в замедленном режиме перенимают опыт туринцев, что вызвало гнев Александера Чеферина, который готов пойти на беспрецедентный шаг и лишить Апеннинский полуостров футбольного праздника.

Сохранить остатки репутации мешает неповоротливая политическая машина Италии, тянущая с FIGC повозку в разные стороны. Владельцы клубов самостоятельно пытаются избавиться от головной боли с инфраструктурным вопросом — соседство надоело «Роме» и «Лацио», постепенно собирающим чемоданы со «Стадио Олимпико».

Президент «орлов» Клаудио Лотито выкупил права на старый стадион «Фламинио», который после реконструкции будет вмещать более 50 тысяч зрителей. «Джаллоросси» приглянулась земля в квартале Пьетралата, где в планах возвести шестидесяти двух тысячную арену.

Амбициозные цели ставит перед собой скромный «Кальяри», генеральный директор которого Стефано Мелис анонсирует стадион на 30 тысяч мест, названный в честь легендарного Луиджи Ривы. Сделав два шага назад, итальянцам следует позабыть о трауре и сплотиться вокруг создания нового облика отечественного футбола.