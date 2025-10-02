The Athletic рассказывает, почему снос легендарного «Сан-Сиро» и строительство нового стадиона пойдут на пользу «Интеру» и «Милан».

Было почти четыре часа утра в Милане. Но в здании мэрии продолжал гореть свет.

Депутаты собрались не ради просмотра полуфинала China Open с участием Янника Синнера. И не ради очередного «фэнтези-драфта», который обычно держит итальянцев в тонусе до глубокой ночи, особенно в сентябре.

На самом деле в Палаццо Марино происходило куда более значимое спортивное событие. Проводилось голосование, результат которого обещал изменить не только облик Милана, но и будущее его футбольных клубов, а вместе с ними и итальянского футбола в целом.

Пока одни депутаты клевали носом, а другие, усталые от закулисных игр, зевали и откидывались на спинки кресел, было принято решение о продаже муниципального стадиона «Сан-Сиро» его арендаторам — «Милану» и «Интеру».

Решение далось нелегко: 24 голоса «за» и 20 — «против». Были воздержавшиеся, были и неожиданные смены позиции. Но законопроект прошел, и когда солнце поднялось над городом, его свет лег на красные балки и спиральные лестницы арены имени великого Джузеппе Меацца, символизируя новый рассвет.

Эти стены пропитаны историей. Каждая трещина бетонного фасада «Сан-Сиро» хранит свою легенду. Победы десяти команд, выигрывавших Лигу чемпионов. Эпоха катеначчо. Бессмертные и непобедимые. «Милан» Сакки и легендарный требл Моуринью. Братья Барези и династия Мальдини. Сцена для обладателей «Золотого мяча» и кумиров целых поколений. Именно здесь Марко Матерацци положил голову на плечо Руи Коште в дымке файеров, раскрасивших миланскую ночь персиковым светом.

Во многом это прощание со всем этим.

Марко Матерацци и Руй Кошта — легендарное фото на «Сан-Сиро» globallookpress.com

К моменту, когда Италия вместе с Турцией примет Евро-2032, на парковке к западу от нынешней арены, рядом с парком Капитани, должен появиться новый стадион вместимостью 71,5 тысячи зрителей.

Многое изменится. Но кое-что останется прежним.

Вы по-прежнему будете приходить смотреть футбол в районе Сан-Сиро. «Милан» и «Интер» продолжат делить одну арену. Но сам стадион и его окрестности будут другими — зелпными вместо серых, обновлпнными и благоустроенными. Пьяццале Анджело Моратти больше не будет напоминать гигантскую парковку для космического корабля на безжизненной планете, куда ходят только дряхлые трамваи и фиолетовая ветка метро.

Это выглядит куда лучшим вариантом, чем если бы «Милан» и «Интер», как они угрожали ранее, пошли разными путями и построили стадионы поодиночке в Сан-Донато и Роццано.

Эмоции всё равно зашкаливают. В новостных выпусках неизменно звучит песня Роберто Веккьони Luci a San Siro («Огни Сан-Сиро»), которая трогает за душу миланистов, интеристов и просто любителей футбола. Это ностальгическая баллада о «золотых годах»: первая любовь в двадцать лет, «Фиат 600», девушка, страсть, слезы. Лучшие времена. Худшие времена. Вместе. Все воспоминания, созданные здесь. В одном месте.

«Сан-Сиро» globallookpress.com

Даже для тех, кто никогда не бывал в Милане, а только выбирает «Сан-Сиро» в видеоиграх или садится на диван смотреть матчи «Милана» и «Интера» по телевизору — футболисты в перчатках и с длинными рукавами, танцующие в тени весеннего солнца или тумана — визит сюда сродни поездке на «Маракану» или «Бомбонеру». Это чудо футбольного мира, обязательный пункт в списке мечтаний любого болельщика.

У «Сан-Сиро» есть свой грубоватый, но чарующий шарм (если не считать его унылые туалеты). И в отличие от многих других арен в Италии, где беговые дорожки отдаляют зрителей от поля, здесь ты прямо над самой игрой, почти касаешься происходящего.

Для многих это до сих пор любимое место, чтобы смотреть футбол. А еще — чтобы на выходе съесть отвратительный, но родной по духу панини «по-пульезски» с жареным луком, колбасой и сладким перцем.

УЕФА, впрочем, смотрит на это иначе.

Европейская футбольная ассоциация лишила «Сан-Сиро» права принять финал Лиги чемпионов 2027 года. В нынешнем виде арена не соответствует критериям, которые будут обязательны и для Евро-2032.

И поразительно вот что: Италия не в состоянии провести этот турнир в одиночку.

Подумайте об этом. «Сан-Сиро», величайший стадион страны, признан недостаточно хорошим. А Милан — богатейший и самый стильный мегаполис Апеннин, где находится итальянская фондовая биржа, — не будет включен в число городов-хозяев первого за более чем 40 лет домашнего чемпионата Европы.

Вы, возможно, даже не задумывались об этом просто потому, что это кажется… немыслимым.

«Серия А становится всё интереснее: из топ-5 лиг моя любимая — итальянская.

Но скажу честно: я нисколько не преувеличиваю, когда говорю, что ваша инфраструктура ужасна. Нужно что-то делать — и правительству, и местным властям», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Легендарные колонны «Сан-Сиро» globallookpress.com

Эти слова не вызвали ни возмущения, ни уязвленной гордости. В Италии современным считается стадион «Мапеи» в Сассуоло — здесь проводили матчи сборной и финалы Кубка Италии. Но он был построен еще в 1994-м. Чтобы попасть в гостевой сектор, болельщикам приходится идти через поле и пересекать речку.

Фактически современными можно назвать лишь три арены: собственный стадион «Ювентуса», который подпитал их девятилетнюю чемпионскую серию, обновленный «Гевисс» в Бергамо и «Блуэнерджи» в Удине, где, кстати, играли ПСЖ и «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА. Но вместимость арены «Юве» всего 41 тысяча, а у «Аталанты» и «Удинезе» — и вовсе по 25 тысяч. Для крупных турниров этого слишком мало.

Остальные стадионы — если не брать в расчет «конструкторский» Unipol Domus в Кальяри и «Бенито Стипе» во Фрозиноне — были построены еще в первой половине 20 века, названы в честь чемпионов мира 1930-х и слегка подлатаны к мундиалю 1990 года.

В следующем году «Сан-Сиро» исполнится 100 лет. В феврале он примет церемонии Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для футбола арена закроется — именно поэтому Серия А планирует вывезти один из туров чемпионата, «Милан» против «Комо», в Австралию.

Олимпиада, скорее всего, станет последним крупным международным событием для «Сан-Сиро». Когда ему выделили финал Лиги чемпионов 2027 года, предполагалось, что матч пройдет уже на новом стадионе, построенном на этом месте.

В итальянском правительстве возникли споры по поводу будущего «Сан-Сиро» globallookpress.com

«Милан» и «Интер» начали совместный проект еще в 2018-м. Была проведена технико-экономическая экспертиза. Архитекторами выбрали студию Populous. Но вмешался COVID-19, всё встало на паузу. Потом на перевыборы пошел мэр Милана Беппе Сала — и снова застопорилось.

Бюрократия опутала проект красной лентой, словно пустую коробку от Prada, завернутую в галерее Викторио Эммануэле II.

«Милан» хотел двигаться вперед, но «Интер» не мог: прежние владельцы (китайская компания Suning) оказались на грани краха и вышли из проекта. Оба клуба сменили хозяев, хотя у «россонери» преемственность сохранилась больше. Оба рассматривали вариант самостоятельного строительства арен. Оба вернулись к идее общего стадиона. На этот раз с архитекторами из Foster + Partners и Manica.

И вот мы здесь: прошло семь лет, а до появления нового стадиона всё еще остается около семи лет.

Для сентиментальных болельщиков это решение кажется преждевременным. Но здравый смысл должен победить романтику, а экономика — эмоции.

В 2020 году Паоло Мальдини, живое воплощение «Милана» и как клуба, и как города, объяснял: «Играть на Сан-Сиро — это прекрасно. Воспоминания тоже чудесные. Но для амбиций "Интера" и "Милана" арена становится немного устаревшей».

«Сан-Сиро» globallookpress.com

И дело не только в пропасти между доходами от трансляций в АПЛ и Серии А. Итальянские клубы давно проигрывают в доходах от матчей.

Когда «Милан» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» на общем этапе прошлой Лиги чемпионов, это была арена, которая принесла мадридцам 362 млн евро за год. Триста шестьдесят два миллиона! Это больше, чем зарабатывают целые клубы из верхушки итальянского футбола. Это в четыре раза больше, чем «Милан» получил от «Сан-Сиро» за тот же период.

Это колоссальное преимущество: больше денег на зарплаты, на трансферы, на компенсацию отставания в ТВ-контрактах от АПЛ.

Сегодня «Милан» и «Интер» ближе к новой арене, чем когда-либо, но всё равно еще в нескольких годах от ее появления. Когда задаются вопросом, почему эти клубы уже не такие, как в 1980–1990-х, мало кто понимает: команды, занимающие 13-е и 14-е места в Deloitte Money League, на самом деле бьются выше собственного веса, если учитывать их рынок ТВ-прав и доходы от стадиона.

Некоторые болельщики против сноса «Сан-Сиро» globallookpress.com

То, что «Интер» за три последних сезона дважды вышел в финал Лиги чемпионов, можно назвать почти чудом, особенно если помнить, что чуть больше года назад клуб перешел под контроль инвестиционной компании Oaktree.

«Милан — один из самых привлекательных городов Европы, а "Милан" и "Интер" — два его главных актива. Но при всём этом город рискует оказаться на обочине футбольного мира», — заявил на прошлой неделе президент «Интера» Беппе Маротта, выражая тревогу, что городской совет может проголосовать против продажи Сан-Сиро.

«Он больше не способен принимать финал Лиги чемпионов и не будет среди кандидатов на проведение Евро-2032. И всё это из-за политических споров, где главные действующие лица — консервативные политики из прошлого, далекие от инноваций.

Сан-Сиро нужно уважать: это место великих эмоций и истории двух клубов. Но мы обязаны смотреть вперед. Это ветхая, древняя конструкция, требующая постоянного ремонта. "Уэмбли" был снесен и отстроен заново — и здесь необходим тот же шаг».

Одобрение сделки, полученное ранним утром во вторник, стало настоящим прорывом. В каком-то смысле это был последний шанс сохранить Сан-Сиро как дом «Интера» и «Милана».

Болельщики «Интера» на фоне «Сан-Сиро» globallookpress.com

Второй ярус стадиона собирались внести в список охраняемых памятников архитектуры уже в ноябре. Эти ограничения больше не действуют, если арена находится в частной собственности.

Теперь стадион продан за 197 млн евро. В течение следующего месяца городской совет должен утвердить градостроительный план. После этого будет подписан договор, и можно начинать проектирование.

Архитекторы Foster + Partners и Manica представят свой вариант нового стадиона. Если всё пойдет по плану, строительство стартует, скорее всего, в 2027 году, чтобы к Евро-2032 арена была готова.

В идеале проект должен подтолкнуть и другие города Италии к обновлению инфраструктуры. Взять хотя бы «Фиорентину» — она продолжает играть на «Артемио Франки», пока стадион проходит реконструкцию.

Планируется, что «Интер» и «Милан» будут продолжать выступать на Сан-Сиро, пока рядом строится новый стадион — как это было с «Нью-Йорк Янкиз», переехавшими в 2010 году с одного «Янки-стэдиум» на другой, буквально через дорогу.

Неизбежно владельцы клубов, RedBird и Oaktree, получат ту же критику, что и другие американские инвесторы в Италии: мол, для них финансы важнее футбола, а традиции преданы. Но на самом деле повышение ценности актива и увеличение доходов, которые можно вложить обратно в команду, вполне сочетаются. Тем более что часть нынешнего Сан-Сиро всё же сохранится: первый и третий ярусы будут демонтированы частично, а часть второго — интегрирована в новый проект благоустройства территории. Реликвия прошлого — в составе модернизации стоимостью 1,2 млрд евро, которая должна оставить «Милан» и «Интер» на карте футбольного мира.

Что же до нового стадиона, то он «получит две большие трибуны с уклоном, обеспечивающим оптимальную видимость с любого места. Арена будет соответствовать самым высоким стандартам доступности, предложит зоны с доступными ценами и специальные условия для всех категорий болельщиков».

В условиях, когда правила финансового фэйр-плей позволяют клубам тратить только заработанное, новый Сан-Сиро станет для «Интера» и «Милана» одним из немногих реальных способов увеличить доходы, сохранить лидеров, покупать новых игроков и снова стать конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.

Да, во вторник утром советники были уставшими. Но, если честно, Серия А давно нуждалась в таком звонке будильника по поводу инфраструктуры.

«Это исторический и судьбоносный шаг для будущего клубов и города», — говорилось в совместном заявлении.