Томас Тухель использовал мартовскую паузу как возможность посмотреть на тех, кто пока не закрепился в заявке сборной на ЧМ. Матч с Уругваем в этом смысле был скорее просмотром, чем полноценной репетицией основы. Но если задача заключалась в том, чтобы кто-то ярко ворвался в повестку и буквально выгрыз место в самолёте в Америку, то ничего не вышло. Англия сыграла с Уругваем вничью, а сама встреча вышла вязкой, рваной и очень далёкой от уровня, который ждут от команды перед большим летом.

Результат матча Англия Лондон 1:1 Уругвай Монтевидео 1:0 Бен Уайт 81' 1:1 Федерико Вальверде 90+4' пен. Англия: Джеймс Траффорд, Тино Ливраменто, Фикайо Томори ( Льюис Холл 69' ), Гарри Магуайр, Джед Спенс ( Бен Уайт 69' ), Джеймс Гарнер ( Кобби Майну 69' ), Джордан Хендерсон ( Адам Уортон 46' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Джаррод Боуэн 38' ), Филип Фоден ( Коул Палмер 56' ), Маркус Рашфорд ( Харви Льюис Барнс 69' ), Доминик Соланке ( Доминик Калверт-Льюин 57' ) Уругвай: Фернандо Муслера, Матиас Оливера ( Дарвин Нуньес 88' ), Рональд Араухо, Гильермо Варела, Максимилиано Араухо ( Федерико Виньяс 64' ), Мануэль Угарте ( Брайан Родригес 87' ), Федерико Вальверде, Хоакин Пикерес ( Хосе Хименес 16' ), Rodrigo Aguirre ( Факундо Пельистри 64' ), Хиорхьян де Арраскаета ( Хуан Санабрия 88' ), Агустин Каноббио ( Дамиан Эмилиано Мартинес 88' ) Жёлтая карточка: Мануэль Угарте 70' (Уругвай)

Статистика матча 3 Удары в створ 1 4 Удары мимо 4 55 Владение мячом 45 7 Угловые удары 0 2 Офсайды 1 7 Фолы 12

С самого начала было заметно, что Тухель сознательно раскладывает это окно сборных на две разные игры. На Уругвай вышел экспериментальный состав, в котором было много тех, кому нужно было не просто провести матч, а что-то доказать. Проблема в том, что сама игра слишком быстро перестала быть удобной для таких доказательств. После довольно бодрого старта темп упал, пауз стало слишком много, а футбол всё чаще распадался на отдельные стыки, остановки и неприятные эпизоды, а не на цельный рисунок.

Англия проверяла глубину, но игра быстро стала тяжёлой

После первого тайма тренер, наверное, может сказать, что информация для размышлений есть, но смотреть это всё было трудно. Англия старалась играть через ширину, искала рывки с флангов, пробовала прессинговать, но Уругвай быстро закрылся в плотной и компактной структуре без мяча и почти не давал хозяевам нормально разгонять атаки. Пространства между линиями было мало, мяч у Англии не держался, а позиционные атаки выходили слишком предсказуемыми.

При этом матч постоянно прерывался. Уругвай рано потерял Хоакина Пикереса после жёсткого стыка с Нони Мадуэке, и пауза заметно выбила игру из ритма. Позже уже Мадуэке не смог доиграть тайм и ушёл с поля с повреждением. Всё это только усиливало ощущение матча, который никак не может начаться.

На таком фоне Англия почти ничего не создала. Джеймс Гарнер, для которого это был дебют, выглядел аккуратно и полезно, особенно на стандартах и в движении мяча. Джордан Хендерсон, вышедший с капитанской повязкой, как и ожидалось, много руководил, подсказывал, держал структуру, был связующим звеном между скамейкой и полем. Но по-настоящему вскрыть Уругвай это не помогало. Доминик Соланке много работал без мяча, много бегал, старался первым запускать прессинг, но в штрафной и рядом с ней до него почти ничего не доходило. Фил Фоден в роли десятки тоже не смог стать тем игроком, который берёт эпизоды на себя и в одиночку разворачивает матч.

Уругвай при этом нельзя назвать особенно опасным, но он точно выглядел командой, которая понимает, как именно хочет провести матч. После тяжёлого поражения от США ему было важно вернуть организованность, и в Лондоне это получилось. Англия владела мячом больше, но почти не чувствовала, что действительно ведёт игру в свою сторону.

Скучный матч стал личной историей Бена Уайта

После перерыва футбол не стал лучше, зато стал жёстче. Самым тревожным эпизодом для Англии стал момент с Фоденом, которому серьёзно досталось от Рональда Араухо. Тухель на бровке откровенно взорвался, потому что эпизод выглядел как минимум на серьёзный просмотр ВАР, а, возможно, и на удаление. Но никакого полноценного наказания за этот фол не последовало, а сам Фоден вскоре всё-таки ушёл с поля. Для матча такого статуса это был эпизод, который только сильнее испортил общее впечатление от вечера.

Вместо Фодена вышел Коул Палмер — и, пожалуй, именно он оказался тем, кто реально добавил Англии хоть какую-то живость в финальной трети. До его выхода у хозяев почти не было ощущения остроты, а после появились хотя бы отдельные эпизоды, в которых что-то действительно могло сложиться. Доминик Калверт-Льюин, заменивший Соланке, сразу получил два заметных момента, но не забил.

Потом на поле вышел Бен Уайт, именно с ним матч утвердился в своём странном ощущении. Возвращение Уайта в сборную сопровождалось свистом с трибун, и это было, наверное, самым неловким моментом вечера вне футбола. Уайт не играл за Англию с 2022 года и того самого раннего отъезда с ЧМ-22. Вокруг защитника давно ходили самые разные слухи, а болельщики на «Уэмбли» дали понять, что забывать ту историю не собираются.

Но именно Уайт и забил первый гол Англии. После углового Палмера и скидки Доминика Калверт-Льюина Уайт оказался на дальней штанге и буквально с линии внёс мяч в ворота. Даже здесь история не стала однозначной — когда по стадиону объявили его имя как автора гола, с трибун снова пошёл свист.

Казалось, что именно этот эпизод всё-таки принесёт Англии победу в матче, который не давал поводов для оптимизма, но в концовке всё решилось иначе. Уже в добавленное время Уайт пошёл в стык с Федерико Виньясом в штрафной, арбитр после просмотра ВАР указал на точку, а Федерико Вальверде реализовал пенальти. Недавно Феде огорчал манчестерских болельщиков, теперь побесил ещё и лондонских — у полузащитника «Реала» явно есть какие-то личные вопросы к английскому футболу.

Для Тухеля это был скорее сбор информации, чем шаг вперёд

После такого матча трудно делать громкие выводы. С точки зрения результата Англия не выиграла, с точки зрения игры — не убедила, а для просмотра на турнир матч получился слишком смазанным. Уругвай оказался жёстким, организованным и неудобным соперником, а сам матч был слишком рваным, чтобы кто-то действительно мог в нём развернуться по полной.

Наверное, Тухель всё же кое-что запомнит. Гарнер провёл добротный дебют и выглядел игроком, которому можно доверить мяч. Магуайр после долгого отсутствия в сборной сыграл уверенно и в концовке даже спас в одном из эпизодов. Палмер после выхода стал самым живым атакующим игроком сборной Англии. Соланке старался и много работал на команду, хотя заметных дивидендов это не принесло. А вот по Фодену, Мадуэке и общему качеству атакующей игры у тренерского штаба вопросов после этого вечера вряд ли стало меньше.