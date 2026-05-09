«Манчестер Сити» принимает «Брентфорд» в матче, где хозяевам нужна только победа. После 3:3 с «Эвертоном» команда Пепа Гвардиолы больше не контролирует чемпионскую гонку. Гости при этом тоже играют не просто за престиж — команда Кита Эндрюса идёт в еврокубковой зоне и пытается удержаться в плотной группе претендентов на Европу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

52' Игор Тьяго нарушил правила в штрафной «Сити», арбитр всё видит.

50' Шерки вырезал пас по правому флангу на Семеньо, тот пытался войти в штрафную, но потерял мяч.

48' Шерки отдал вразрез на О'Райли, но Келлехер вовремя вышел и забрал мяч.

46' Начинается второй тайм! Без замен у обеих команд в перерыве.

45+2' Перерыв на «Этихаде»! У обеих команд были моменты в первом тайме, но «Сити», конечно, ближе к голу. Отдыхаем 15 минут!

45' Добавлено 2 минуты.

Статистика матча 4 Удары в створ 0 5 Удары мимо 0 69 Владение мячом 31 6 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 4 Фолы 5

44' Семеньо нарушил правила на правом фланге.

43' Рейндерс снова пробует бить из-за штрафной, снова блокируют его удар.

41' Семеньо передержал мяч на правом фланге, вдвоём его накрыли защитники.

39' Мощно пробил со штрафного Шерки, но попал в голову Холанну.

38' Опасный штрафной заработал «Сити»! Метра 23 до ворот, Шерки, наверное, будет бить.

37' Жёлтую карточку получил Бернарду Силва за свои эмоции.

36' Бернарду Силва и Коллинз что-то не поделили после стыка в штрафной, настощая потасовка на поле, арбитру пришлось вмешаться.

35' Доку здорово подключил Аке по левому флангу, тот прострелил на O'Райли, но мяч ушёл на угловой.

34' Вернулся на поле Льюис-Поттер, обошлось без травмы.

32' Келлехер в полёте попал коленом по голове Льюису-Поттеру, нужна помощь врачей.

31' Келлехер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

29' Опасно сместился Бернарду с правого фланга, подработал себе под удар, но пробил мимо ворот.

28' Келлехер спас «Брентфорд»! Доку ушёл от двух соперников по лицевой линии, прострелил на Холанна, его удар накрыл вратарь, а потом ещё и справился с добиванием от Нуньеша.

26' Семеньо навесил с правого фланга, Холанн снова пробил головой, в этот раз в руки вратарю. Уже ближе, в следующий раз, наверное, забьёт.

24' Рейндерс решился на удар издали после розыгрыша углового — выше ворот.

23' Угловой заработал «Сити».

22' Тьяго вырезал отличный пас на Шаде, тот почти убежал 1 на 1 с вратарём, но Нуньеш вовремя пошёл в подкат и не дал состояться моменту.

20' Доку здорово навесил на Холанна в центр штрафной, но норвежец головой не попал в створ.

19' Бернарду Силва в стиле Куарежмы внешней стороной стопы бил в дальний угол – мимо ворот!

17' Доку сместился к лицевой линии и навесил на дальнюю штангу, там никого из партнёров не оказалось.

15' Доннарумма как будто не ждал подачи Йенсена и поздно среагировал на мяч, но успел его отбить.

14' Шерки сбил Хики у бровки на своей половине поля, штрафной подаёт «Брентфорд».

12' Льюис-Поттер вырезал опасную передачу вперёд, но Шаде нарушил правила на Аке в борьбе за мяч.

09' Бернарду коротко разыграл угловой, но до опасного момента не довели атаку игроки «Сити».

08' Опасно в штрафной «Сити»! Доннарумма ошибся на выходе после вброса из аута, а Рейндерс почти из пустых ворот выбил мяч!

06' У Льюиса-Поттера не получилась подача в штрафную, слишком сильно навесил на дальнюю штангу.

05' Снова неплохо Доку смещался с левого фланга, в этот раз сдвоились на нём защитники и не дали пробить.

03' Опасно бил в дальний угол Доку! Здорово прошёл в центр с левого фланга, Келлехер справился с ударом.

01' «Брентфорд» начал с центра, поехали!

До матча

19:20 Матч обслужит Майкл Солсбери. Ассистенты — Марк Перри и Скотт Леджер, четвёртый арбитр — Роберт Джонс. За систему VAR отвечает Джеймс Белл, ассистент VAR — Иан Хуссин.

19:05 Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Гехи, Аке, О'Райли, Силва, Рейндерс, Семеньо, Шерки, Доку, Холанн.

«Брентфорд»: Келлехер, Хики, Коллинз, Айер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Дамсгор, Льюис-Поттер, Тьяго, Шаде.

«Манчестер Сити»

«Сити» оступился в момент, когда права на ошибку почти не осталось. В матче с «Эвертоном» команда вела после первого тайма, но за 12 минут пропустила трижды и спаслась только в концовке — Жереми Доку оформил дубль, а Эрлинг Холанн забил свой 25-й мяч в АПЛ. Ничья прервала серию из шести побед во всех турнирах и снова дала «Арсеналу» возможность вести гонку.

Главная проблема сезона для «Сити» — потерянный контроль в матчах, где команда уже ведёт. С начала 2026 года «горожане» потеряли 12 очков из выигрышных позиций, это худший показатель в лиге наравне с «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом». Для команды Гвардиолы это нетипично: в этой кампании она уже упустила 17 очков после лидерства, что стало худшим результатом при Пепе.

При этом на «Этихаде» «Сити» остаётся очень надёжным: 15 домашних матчей АПЛ без поражений, в 13 из них команда забивала минимум дважды. Кадрово ситуация постепенно улучшается: Гвардиол вернулся к тренировкам после долгого отсутствия, Диаш близок к возвращению, по Родри решение примут ближе к игре. В атаке всё снова будет строиться вокруг Холанна, Доку, Шерки и Семеньо — именно эта группа сейчас даёт больше всего остроты.

«Брентфорд»

«Брентфорд» едет в Манчестер после важной победы над «Вест Хэмом» (3:0), которая прервала шестиматчевую серию без побед. Команда Кита Эндрюса снова поднялась на седьмое место и остаётся в гонке за еврокубки: от шестого «Борнмута» — всего четыре очка, но конкуренты рядом, так что плотность таблицы не даёт расслабиться.

При этом победа над «Вест Хэмом» была не такой простой, как счёт. Соперник несколько раз попадал в каркас ворот, но «Брентфорд» выдержал и наказал за ошибки: автогол, пенальти Игора Тьяго и яркий мяч Миккеля Дамсгора закрыли игру. Это хорошо описывает команду, которая не всегда доминирует, но очень эффективно использует свои моменты.

Главная фигура — Игор Тьяго. У бразильца уже 22 гола в АПЛ, и он всего в трёх мячах от Холанна в гонке бомбардиров. При этом «Брентфорд» в целом остаётся одной из самых лучших команд по проценту реализации в лиге. По составу есть хорошие новости — Джордан Хендерсон вернулся в заявку, но Карвалью, Миламбо и Рико Генри всё ещё вне игры.

Контекст и цифры

«Сити» уже дважды обыгрывал «Брентфорд» в этом сезоне — 1:0 в чемпионате и 2:0 в Кубке лиги. Но сама игра обычно получается вязкой: при Гвардиоле манчестерцы в среднем забивают «пчёлам» всего 1,4 гола за матч — это самый низкий показатель «Сити» против любого соперника. Исторически преимущество всё равно на стороне хозяев: «Сити» не проигрывает «Брентфорду» шесть матчей подряд, а на «Этихаде» выиграл три из четырёх последних встреч в АПЛ. Но у «Брентфорда» есть свежая память о победе 2:1 в Манчестере в ноябре 2022-го — тогда всё решил дубль Айвана Тоуни.