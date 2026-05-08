ESPN детально разбирает предстоящее противостояние «Пари Сен-Жермен» и лондонского «Арсенала» в финале Лиге чемпионов.

Действующий чемпион против самой стабильной команды сезона. Если вы можете назвать более подходящую вывеску для финала практически любого турнира — с удовольствием послушаю, но именно это нас ждет в решающем матче Лиги чемпионов: 30 мая в Будапеште (Венгрия) прошлогодний победитель ЛЧ «Пари Сен-Жермен» встретится с лондонским «Арсеналом» — командой, которая в нынешнем розыгрыше не проиграла ни одного из 14 матчей.

Во вторник «Арсенал» выстоял в тяжелейшей силовой борьбе против мадридского «Атлетико», который за последние годы выбил из турнира множество претендентов на титул. На следующий день «ПСЖ» хватило одной блестящей вспышки в атаке, чтобы затем на протяжении 90 минут в Мюнхене успешно удерживать добытое преимущество.

Давайте разберем, как обе команды дошли до этой стадии и что нас ждет в грандиозном финале.

Путь «Арсенала» к финалу: ставка на силовую игру

«Арсенал» — «Атлетико» 1:0. Виктор Дьёкереш в этом сезоне фигура весьма противоречивая. Внешне он соответствует амплуа центрального нападающего больше, чем почти любой другой игрок на этой позиции: благодаря внушительным габаритам и физической мощи он способен изматывать защитников и растягивать оборону соперника, вынуждая тренеров менять план на игру. Кроме того, он много двигается и активно идет в прессинг, что не всегда свойственно дорогостоящим форвардам. По сути, он делает всё, чего можно ожидать от центрального нападающего. Кроме одного — собственно, ударов по воротам.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Если не учитывать четыре пенальти, в этом сезоне за 3311 минут игрового времени он нанес всего 85 ударов — в среднем 2,3 удара за 90 минут. В английской Премьер-лиге его показатель составляет 2,2 удара за полный матч (столько же, например, у опорного полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса). А в шести матчах против других команд из первой четверки АПЛ («Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля») Дьёкереш за 342 минуты нанес всего один удар с показателем ожидаемых голов (xG) 0,03.

Так что да, Дьёкереш далек от идеала. К тому же ему 27 лет: вряд ли стоит ожидать от него серьезного прогресса в будущем. Однако в футболе всё решают конкретные тактические противостояния, и во вторник швед идеально подошел под те задачи, которые «Арсенал» ставил в матче против «Атлетико».

В важнейших матчах против «Атлетико» Диего Симеоне готовность к жесткой борьбе важна не меньше, чем умение отправить мяч в сетку. В данном случае это даже помогло, потому что с реализацией у обеих команд были серьезные проблемы: за 180 минут они создали моменты на 6,3 xG, но забили всего три гола.

В атаке Дьёкереш временами действовал слишком хаотично: в одном из эпизодов он буквально врезался в Букайо Сака вместо того, чтобы отдать ему пас, сильно промахнулся при единственной за вечер хорошей попытке пробить по воротам и выиграл лишь три из 11 единоборств внизу. Но при этом именно он задал «Арсеналу» нужный тон.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Дьёкереш прессинговал все 90 минут, дважды сфолил сам и заработал три нарушения на себе. Одно из них пришлось на третью добавленную ко второму тайму минуту, что позволило «Арсеналу» убить драгоценное время в концовке. Кроме того, он служил отличным адресатом для выхода из-под прессинга: вратарь Давид Райя отдал на шведа больше точных передач (шесть, из которых три — после 80-й минуты), чем на любого другого игрока.

За 159 минут игрового времени в двух полуфинальных матчах Дьёкереш нанес всего три удара (не считая пенальти), и ни один из них не пришелся в створ. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что он стал третьим по значимости игроком «Арсенала» после универсального полузащитника Деклана Райса и автора победного гола Сака.

Трибуны «Эмирейтс» весь вечер громогласно и слаженно поддерживали команду, и шведский форвард сделал всё, чтобы этот градус эмоций не снижался. Это был его лучший момент в футболке «канониров», и случился он как нельзя вовремя.

Разумеется, «Арсеналу» всё еще нужен был игрок, способный отправить мяч в сетку. Этот гол состоялся в концовке первого тайма: Леандро Троссард нанес коварный и хлесткий удар, с которым Ян Облак с трудом, но справился. Однако Сака первым успел на добивание и вывел свою команду вперед.

Букайо Сака globallookpress.com

Наряду с промахом Дьёкереша на 66-й минуте и нереализованным моментом нападающего «Атлетико» Джулиано Симеоне на 51-й, гол Сака стал одним из лишь трех ударов за весь вечер, чей показатель ожидаемых голов (xG) превысил отметку 0,1. Матч, как и ожидалось, превратился в классическую битву на истощение.

В начале второго тайма «Арсеналу» откровенно повезло. Если бы Симеоне после контакта с защитником упал, а не продолжил бороться за мяч, он почти наверняка заработал бы пенальти в своем проходе на 51-й минуте. А когда пять минут спустя защитник «Арсенала» Габриэл заработал спорный фол в собственной штрафной, это спасло Риккардо Калафьори от стопроцентного пенальти, который он «привез» бы секундами позже. Впрочем, «Арсенал» вряд ли сильно мучает совесть по этому поводу, учитывая, что на прошлой неделе в Мадриде в концовке встречи их лишили вполне заслуженного одиннадцатиметрового.

На несколько минут «канониры» действительно потеряли контроль игрой, но тройная замена Артеты на 57-й минуте позволила выровнять ситуацию. Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор и Нони Мадуэке вышли вместо Калафьори, Эберечи Эзе и Сака — это стабилизировало игру и освежило прессинг, что помогло сдержать натиск «Атлетико». На 86-й минуте форвард гостей Александр Сёрло т упустил отличную возможность: он настолько слабо ковырнул удачно летевший мяч, что это даже не пошло в статистику как удар по воротам. В итоге «Арсенал» довел матч до победы с минимальным градусом драмы в концовке.

Теперь они сыграют в своем первом финале Лиги чемпионов за 20 лет, и это абсолютно заслуженная награда для самой стабильной команды Европы.

Путь «Пари Сен-Жермен» к финалу: безупречная реализация (и осечка «Баварии»)

«ПСЖ» «Бавария» 1:1. Если взять два полуфинальных матча, реализация моментов у каждой из команд выглядела следующим образом:

«Атлетико»: 27 ударов с показателем 3,2 xG, но всего один забитый мяч (реализация xG — 31,3%).

«Арсенал»: 24 удара при 3,1 xG, два забитых мяча (64,5%).

«Бавария»: 28 ударов при 4,5 xG, пять забитых мячей (111,1%).

«Пари Сен-Жермен»: 27 ударов при 2,9 xG, шесть забитых мячей (206,9%!).

«ПСЖ» едет в Будапешт и получает шанс выиграть Лигу чемпионов подряд именно благодаря своей реализации. Если быть точным — благодаря Усману Дембеле и Хвиче Кварацхелии. За два матча они нанесли 13 ударов с суммарным показателем 2,3 xG, но забили при этом пять мячей.

По части создания моментов «ПСЖ» уступил в первом матче, однако Дембеле и Кварацхелия поймали невероятный кураж, позволив парижанам забить пять мячей за 35 минут. Это обеспечило им преимущество, а гол Дембеле с передачи Кварацхелии уже на второй минуте ответной встречи в среду окончательно снял все вопросы.

Усман Дембеле globallookpress.com

Кварацхелия просто неутомим. По итогам двух встреч он стал лучшим в составе «ПСЖ» по ударам (семь), ударам в створ (четыре), проходам с мячом (63), количеству единоборств (29) и выигранным дуэлям (17). Также он стал вторым по голам (два), продвигающим проходам (15), общей дистанции продвижения мяча (420 метров) и даже по заблокированным передачам (две) и перехватам (три). Он него постоянно исходила угроза в атаке: Хвича опускается в глубину поля для участия в розыгрыше (именно это он и сделал в эпизоде с голевой передачей), а также самоотверженно отрабатывает в обороне.

В матчах против «Баварии» он успевал абсолютно везде.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

«ПСЖ» мощно начал матч в Мюнхене. Если в первом матче «Бавария» выиграла 68,2% единоборств внизу, то в среду 59,3% остались уже за парижанами. Майкл Олисе выиграл 11 из 21 единоборства внизу в первой игре (52,4%), но лишь 7 из 18 в Мюнхене (38,9%). Тот факт, что он завершил ответный матч с четырьмя ударами (0,41 xG), двумя созданными моментами, 13 продвигающими проходами и 9 продвигающими передачами, но при этом осталось впечатление, что он слабо провел игру.

В то же время связка Александара Павловича и Конрада Лаймера на прошлой неделе блистала в борьбе за мяч (выиграв 7 из 11 единоборств внизу на двоих), но в ответной встрече полностью провалилась (2 из 11). Левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш (6 из 13 в первом матче, 8 из 10 во втором) все свои 85 минут на поле действовал настолько надежно, что можно было легко забыть об отсутствии его коллеги по флангу — правого защитника Ашраф Хакими, пропускавшего матч из-за травмы бедра.

Майкл Олисе globallookpress.com

Получив преимущество в два мяча по сумме двух встреч, «ПСЖ», казалось, был вполне готов отдать «Баварии» инициативу и контроль над игрой. В первом матче такой подход обернулся проблемами, когда счет 5:2 в пользу французов быстро превратился в 5:4. Однако на этот раз мюнхенцам не удалось организовать те же комбинации в завершающей стадии. Вместо этого они в основном наносили удары из неочевидных позиций с низкой вероятностью гола, надеясь, что оборона «ПСЖ», вынужденная играть без мяча гораздо больше обычного, все-таки дрогнет.

Этого не произошло.

В штрафной «ПСЖ» было несколько спорных эпизодов с попаданием мяча в руку, решения по которым оказались не в пользу «Баварии» — горькая пилюля после сомнительного пенальти (также за игру рукой), назначенного в их ворота в Париже. Но немцы так и не смогли нащупать свою игру или взломать оборону соперника. Гарри Кейн забил в компенсированное время, но путевку в финал забрал «ПСЖ».

Почему победит «Арсенал»: четкое распределение ролей (и отсутствие травм?)

Букайо Сака, Мартин Эдегор и Кай Хаверц давно играют ключевую роль в успехах «Арсенала», и сезон 2025/26 не стал исключением. Более того, в нынешнем сезоне «канониры» имеют стопроцентный показатель побед, когда вся эта троица выходит на поле одновременно.

Правда, случалось это всего трижды: в матчах против «Манчестер Юнайтед» в августе, «Челси» в январе и «Ньюкасла» в апреле. Это единственные отрезки, когда длительное отсутствие Хаверца (сыгравшего всего 835 минут во всех турнирах) и Эдегора (1805 минут) не совпало с хроническими проблемами Сака с подколенным сухожилием, бедром и ахиллом, из-за которых он периодически выпадал из состава (3002 сыгранные минуты).

Кай Хаверц globallookpress.com

О гениальности Сака на данном этапе можно даже не говорить. Даже в этом сезоне, занимая лишь восьмое место в команде по количеству игрового времени во всех турнирах, он лидирует по ударам в створ (46), общему числу единоборств внизу (375) и заработанным фолам (68, из них 22 — в финальной трети). Он идет вторым по голам (11) и третьим по результативным передачам (шесть). Учитывая его значимость для клуба, весьма символично, что именно он забил решающий гол во вторник.

Впрочем, двое других игроков были почти столь же важны. С момента своего полноценного перехода в клуб в сезоне 2021/22 Эдегор занимает первое место в команде по продвигающим передачам (1625 во всех турнирах), уступает только Сака по ассистам (40) и созданным моментам (80), а также замыкает тройку лучших бомбардиров (40 голов). Кроме того, он второй по возвратам мяча (806) и первый по возвратам в атакующей трети (196). Норвежец — главный креативный центр команды, который при этом охотно идет в прессинг.

Тем временем Хаверц с момента своего перехода в 2023 году уступает лишь Сака по количеству голов (34); при этом он лидирует по ударам из убойных позиций (0,2 xG и выше) и общему количеству верховых единоборств. Когда немец здоров, он обеспечивает ту физическую мощь, которую в матче с «Атлетико» лондонцам давал Дьёкереш. Несмотря на среднюю реализацию, Хаверц повышает как качество, так и количество ударов команды (особенно в матчах против сильных соперников).

Мартин Эдегор и Букайо Сака globallookpress.com

«Арсенал» пережил все эти кадровые проблемы и все равно подошел к порогу, возможно, самого особенного сезона в своей современной истории: помимо путевки в финал Лиги чемпионов, за три тура до конца гонки в Премьер-лиге они опережают «Манчестер Сити» на два очка. Это доказывает, что кропотливая, долгосрочная работа клуба по формированию глубины состава наконец-то приносит плоды.

Но именно тогда, когда Сака, Эдегор и Хаверц доступны одновременно — а сейчас все явно движется в эту сторону, — роли в системе Артеты распределяются максимально естественно.

Центральные защитники Вильям Салиба и Габриэл работают как безупречные разрушители, а Деклан Райс всегда готов подчистить за ними любые огрехи. Райс и Мартин Субименди доставляют мяч в атакующую треть, где от Эдегора ждут творческой искры. В конечном итоге мяч доходит до Сака — эдакой версии Мохаммеда Салаха для «Арсенала», а если ничего не работает, «канониры» могут заработать угловой, который потенциально замкнет головой Габриэл, или выполнить навес в расчете на игру Хаверца на втором этаже.

Эта система работала и без этих конкретных элементов — в конце концов, всю осень и зиму «Арсенал» был лучшей командой мира, — но когда именно эти игроки исполняют свои профильные роли, «канониры» способны обыграть кого угодно. Даже действующих чемпионов Европы.

Почему победит ПСЖ: непоколебимая уверенность (и, возможно, лучшая физическая готовность)

Один из моих любимых футбольных терминов, который мне определенно стоит чаще использовать в статьях, — это «класс». За 180 полуфинальных минут «Бавария» создала больше качественных моментов и даже превзошла ожидания, превратив показатель 4,5 xG в пять голов. Но стоило им дать «ПСЖ» хоть малейшую лазейку, парижане безжалостно ею пользовались.

Повторюсь: им хватило ударов суммарным весом всего 2,9 xG, чтобы забить шесть раз. Они превращали просто неплохие моменты в стопроцентные голы. Они продемонстрировали класс в завершающей стадии, и именно поэтому они в финале.

Самый весомый аргумент в пользу победы «ПСЖ» заключается в том, что у них есть Кварацхелия и Дембеле, а у «Арсенала» их нет. Но дело не только в этом. Если говорить о классе и подтвержденном статусе, у парижан есть всё необходимое. В их распоряжении по-прежнему 10 из 11 игроков стартового состава, который в прошлом сезоне разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов (девять, если Хакими не успеет восстановиться от травмы бедра). В это число входит и игрок, которого я даже не упомянул выше, — Дезире Дуэ. В прошлогоднем финале его признали лучшим игроком матча, а в эту среду в Мюнхене он выглядел самым свежим футболистом на поле.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

В преддверии матча к «Арсеналу» будет много вопросов. Смогут ли они справиться с давлением в своем первом финале ЛЧ за 20 лет? Сохранят ли концентрацию на фоне изматывающей чемпионской гонки в АПЛ? Смогут ли все ключевые игроки остаться в строю впервые за весь сезон? При этом задавать какие-либо вопросы «ПСЖ» попросту невозможно. По ходу сезона у них случались спады, но когда весной пришло время включить пятую передачу, они это сделали.

Мы также знаем, на чьей стороне преимущество в свежести, если этот фактор окажется решающим. Да, Эдегор и Хаверц в этом сезоне сыграли не так много, что может сыграть «Арсенал» на руку, если через три недели они наберут 100-процентную форму и будут готовы отыграть 90 с лишним минут. Но в масштабах всех турниров игроки «Арсенала» суммарно преодолели куда больший километраж.

Футболисты «канониров» занимают 10 из 13 первых мест по количеству сыгранных минут. Конечно, можно скорректировать эти цифры, добавив минуты с прошлогоднего Клубного чемпионата мира; в таком случае Витинья из «ПСЖ» вырвется на первое место списка среди полевых игроков, а его партнер по полузащите Варрен Заир-Эмри преодолеет отметку в 4000 минут. Но даже в этом случае семь из десяти самых загруженных игроков всё равно будут представлять «Арсенал».

Из-за травм и ротации Луис Энрике ограничивал игровое время практически всем, кроме Витиньи, Заира-Эмри и центрального защитника Вильяна Пачо (который в среду тоже был великолепен). Нуну Мендеш лишь недавно перешагнул отметку в 3000 минут, включая матчи Клубного чемпионата мира, а Кварацхелия, Дуэ, Дембеле и Брэдли Баркола до нее пока не добрались.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Впрочем, именно игроки с самым большим «пробегом» могут стать ключевыми фигурами матча. Если Витинья, Заир-Эмри, Жоау Невеш и вся полузащита «ПСЖ» смогут усложнить жизнь конкретно Деклану Райсу, парижане могут забрать контроль над мячом и созданием голевых моментов.

В полуфинале против «Атлетико» на счету Райса было 29 проходов с мячом, в то время как ни один другой игрок «Арсенала» не сделал больше десяти. Райс отдал 18 продвигающих передач, и лишь Салиба стал единственным, кто сделал больше девяти. Общая дистанция проходов Райса с мячом составила 776 метров — больше никто не преодолел даже отметку в 300. Более того, Райс даже заблокировал больше всех ударов, а также предпринял и выиграл больше всего отборов. В сезоне 2025/26 Райс бегал и ускорялся больше, чем практически любой другой игрок, и в ближайшие недели у него явно не будет времени на отдых, поскольку борьба за титул Премьер-лиги будет идти до последнего тура.

Задача «ПСЖ» сведется к тому, чтобы заставить кого угодно, кроме Райса, «таскать рояль» в атаках «Арсенала». Возможно, на первый план выйдет кто-то вроде Субименди, или же Райс докажет, что он слишком хорош даже для полузащиты «ПСЖ». Вот только средняя линия парижан крайне редко проигрывает борьбу в центре поля. А в решающие моменты «ПСЖ» не проигрывает борьбу вообще.

Прогноз на финал: «ПСЖ» — «Арсенал» 2:1

Текущий рейтинг Opta: «Арсенал» — 2-е место, «ПСЖ» — 4-е место

Текущий рейтинг Club Elo: «Арсенал» — 1-е место, «ПСЖ» — 5-е место

Очки в среднем за матч за последние два месяца: «ПСЖ» — 2,42; «Арсенал» — 1,71

Разница xG за матч за последние два месяца: «ПСЖ»: +0,99; «Арсенал»: +0,55

Шансы на титул по версии Opta: «Арсенал» — 54,6%, «ПСЖ» — 45,4%

Вероятность по котировкам букмекеров (DraftKings): «ПСЖ» — 56,5%, «Арсенал» — 43,5%

Текущие кадровые проблемы: Ашраф Хакими («ПСЖ», травма бедра), Микель Мерино («Арсенал», травма стопы)

В четырех матчах плей-офф против «Челси» и «Ливерпуля» этой весной «ПСЖ» одержал победы с общим счетом 12:2. Только что они прошли «Баварию» — команду, занимающую первую строчку в рейтинге силы (Power Rankings) от Opta.

На протяжении последних девяти месяцев «Арсенал», безусловно, был лучшей командой в мире, но прямо сейчас очень трудно доказать, что кто-то способен превзойти этот «ПСЖ».

Прогнозы и ставки на футбол

Конечно, прошлогодний финал Клубного чемпионата мира, когда «Челси» шокировал «ПСЖ» (3:0), доказал, что в формате одного матча может случиться всё что угодно. Любая команда может оказаться свежее в конкретный день или подготовить более эффективный план на игру. Но каким бы впечатляющим ни выдался этот сезон для «Арсенала», ставить против действующих чемпионов невероятно сложно.