Перед ответным полуфиналом у «Астон Виллы» было слишком много поводов для тревоги. Поражение 0:1 в Ноттингеме, вялый матч с «Тоттенхэмом», свист собственных трибун и разговоры о том, что команда будто поплыла в самый важный момент сезона. Но в четверг на «Вилла Парк» всё это резко исчезло, а команда Унаи Эмери провела один из самых мощных матчей весны и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Это была демонстрация того, как команда, которая несколько дней назад выглядела сонной и потерянной, может полностью преобразиться. Для Эмери это шестой финал Лиги Европы в карьере, а для клуба — шанс взять первый крупный трофей за 30 лет.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 4:0 Ноттингем Форест Ноттингем 1:0 Олли Уоткинс 36' 2:0 Эмилиано Буэндия 58' пен. 3:0 Джон МакГинн 77' 4:0 Джон МакГинн 80' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф ( Ламаре Богард 74' ), Эзри Конса, Пау Торрес ( Дуглас Луис 90' ), Лука Динь, Мэтти Кэш, Джон МакГинн ( Леон Бэйли 90' ), Эмилиано Буэндия ( Джейдон Санчо 86' ), Юри Тилеманс, Олли Уоткинс, Морган Роджерс ( Тайрон Мингс 89' ) Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Неко Уильямс, Морато ( Дилан Баква 71' ), Никола Миленкович, Игор Жезус, Джеймс Макати ( Райан Йейтс 46' ), Эллиот Андерсон, Николас Домингес, Омари Хатчинсон ( Мурилло 88' ), Крис Вуд ( Лоренцо Лукка 71' ), Жаир Кунья ( Jimmy Sinclair 88' ) Жёлтые карточки: Морато 18' (Ноттингем Форест), Жаир Кунья 45+3' (Ноттингем Форест)

Статистика матча 10 Удары в створ 2 3 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 13 Фолы 12

Воскресная ротация Эмери против «Тоттенхэма» выглядела рискованной, а после поражения — ещё и очень спорной, но тренер фактически поставил всё на полуфинал, и команда ответила. Уже с первых минут стало ясно, что не та осторожная «Вилла», которая вязнет в передачах между центральными защитниками, а агрессивная, вертикальная и очень заряженная. Даже первый розыгрыш с центра был показательным — Олли Уоткинс сыграл пяткой на Юри Тилеманса и сразу рванул вперёд. Это маленькая деталь, но она хорошо передавала настрой команды из Бирмингема.

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» globallookpress.com

Гол случился на 36-й минуте, когда давление наконец-то сработало. После длинного паса Эмилиано Мартинеса «Вилла» выиграла подбор, Тилеманс быстро сработал на мяче, а дальше всё сделал Эми Буэндия. Аргентинец на левом краю штрафной прошёл между двумя игроками «Фореста», сохранил равновесие и выкатил мяч Уоткинсу, а тому оставалось просто пробить с близкой дистанции — 1:0. «Форест», который приехал с преимуществом, впервые по-настоящему почувствовал, что ему не удаётся зацепиться за игру.

Олли Уоткинс globallookpress.com

«Форест» без Гиббс-Уайта потерялся в атаке и получил разгром

У Витора Перейры были серьёзные кадровые проблемы. Морган Гиббс-Уайт, Мурильо и Ибраима Сангаре оказались только на скамейке, Ола Айна вообще не попал в заявку. Формально «Форест» всё равно выставил боевой состав, но отсутствие Гиббс-Уайта ощущалось особенно сильно. После столкновения с Робертом Санчесом в матче с «Челси» капитан остался с рассечением и швами, разминался в специальной маске, но на поле вышел не с первых минут. Без него команда почти не имела связующего звена между обороной и Крисом Вудом.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Джеймс Макэти пытался заменить его по функциям, пару раз доставил мяч в опасные зоны подачами слева, но системно «Форест» не работал. Вуд был отрезан, Хатчинсон почти не получал качественных мячей, Эллиот Андерсон не контролировал середину. «Астон Вилла» слишком быстро возвращала мяч под свой контроль. Во втором тайме Перейра выпустил Райана Йейтса, позже пошли и другие перестановки, но вместо возвращения в матч «Форест» начал теряться ещё сильнее. Пожалуй, самое болезненное для гостей то, что они не проиграли из-за одного провала или спорного решения, их постепенно вкатывали в газон.

Если первый гол можно было списать на стартовый импульс, то второй — почти гарантировал победу хозяевам. На 58-й минуте после подачи Буэндии Никола Миленкович схватил Пау Торреса в штрафной, судья сначала дал играть, но после просмотра ВАР назначил пенальти. Буэндия сам подошёл к точке и спокойно уложил мяч в угол — 2:0, «Вилла» впервые впереди по сумме двух матчей.

Пенальти Буэндии globallookpress.com

Уоткинс вскоре забил ещё раз, но гол отменили из-за офсайда у Моргана Роджерса в развитии атаки. На какое-то мгновение это могло вернуть «Форесту» надежду, но гости так и не нашли, чем ответить. Даже когда Крис Вуд получил редкий шанс, Эмилиано Мартинес сыграл уверенно. В остальном аргентинский вратарь почти не напрягался — «Форест» не нанёс ни одного по-настоящему сложного удара в створ.

А потом пришло время Джона Макгинна. Капитан «Виллы» перед матчем говорил, что партнёры должны выйти и показать лучшую версию себя, в итоге сам Макгинн поставил жирный автограф под победой. Сначала шотландец не реализовал хороший шанс, пробив слишком слабо, и явно злился на себя, но в концовке дважды исправился. На 77-й минуте он получил мяч в штрафной и низом пробил мимо Ортеги, а через несколько минут получил похожий момент и ещё одним точным ударом сделал 4:0.

Джон Макгинн globallookpress.com

Трибуны пели про вылет «Фореста», стюарды выстроились вдоль поля, предупреждая о недопустимости беспорядков на поле, а «Вилла Парк» жил ощущением редкого большого праздника. После воскресного свиста это будто бы был другой стадион.

Джон Макгинн globallookpress.com

Эмери снова вышел в финал, но история в этот раз не только о нём

Унаи Эмери — главный специалист последних десятилетий по Лиге Европы, он трижды выигрывал её с «Севильей», потом с «Вильярреалом», а теперь вывел в финал «Астон Виллу». Но этот успех важен не только как очередная глава его личной биографии, для «Виллы» это шанс украсить всю эпоху Эмери в клубе. Команда уже выходила в полуфинал Лиги конференций, добралась до Лиги чемпионов, стала постоянным конкурентом за места в верхней части АПЛ, но трофея у этого состава пока нет. Уоткинс, Макгинн, Тилеманс, Мартинес, Торрес, Роджерс — всё это ядро команды, которое давно созрело для большого результата.

Именно поэтому поражение от «Тоттенхэма» теперь воспринимается иначе. Если бы «Вилла» не прошла «Форест», ротацию Эмери вспоминали бы как ошибку, но после 4:0 она выглядит как осознанный риск, который оправдался. Для «Фореста» это грустный конец первой еврокубковой кампании за 30 лет. Но даже после поражения стоит помнить масштаб пройденного пути в хаотичный сезон с четырьмя тренерами и параллельной борьбой за выживание. Сейчас это слабое утешение, потому что такой шанс, возможно, ещё долго не представится. Теперь для «Ноттингем Форест» главное — не потерять стабильность и сохранить место в АПЛ.

Календарь и таблица Лиги Европы

Ну а «Вилла» едет в Стамбул, где против «Фрайбурга» она будет фаворитом, но финалы не выигрываются одним статусом. Немцы будут биться за первый большой трофей в своей истории, а для ключевых игроков команды Эмери это, возможно, будет последний шанс выиграть что-то вместе.