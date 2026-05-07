«Фрайбург» и «Брага» проводят ответный матч полуфинала Лиги Европы в Германии. После 2:1 в первой встрече преимущество у португальцев, но разница минимальная, а домашняя форма «Фрайбурга» в еврокубках оставляет хозяевам вполне понятный путь к финалу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+4' Перерыв во Фрайбурге! Хозяева ведут в два мяча, пока что им этого достаточно для прохода в финал. «Браге» придётся что-то придумывать в меньшинстве во второй половине, а пока — отдыхаем 15 минут.

45+3' Кюблер надёжно сыграл на дальней штанге и выбил мяч из штрафной.

45+2' Из-за штрафной пробил Гомес, Эггештайн вовремя пошёл в подкат и накрыл удар.

45+1' Голевой момент в меньшинстве создала «Брага»! Пау Виктор блестяше вырезал на Гомеса в штрафную, тот обыграл вратаря, но попал в штангу с острого угла! А потом Трой заблокировал удар Саласара, пока вратарь лежал.

45' Добавлено 3 минуты.

44' Атуболу забрал мяч в руки после навеса со штрафного.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 73 Владение мячом 27 2 Угловые удары 0 8 Фолы 3

43' Штрафной в центре поля заработала «Брага».

41' ГООООООООЛ! Второй забивает «Фрайбург»! Манзамби получил мяч у штрафной, поднял голову, подработал под правую и блестяще пробил в дальний угол под самую штангу! 2:0, по сумме двух матчей впереди «Фрайбург»!

39' Матанович явно перестарался в прессинге и сбил Лагербильке. Мог и жёлтую арбитр показать, но простил нападающего «Фрайбурга».

38' «Фрайбург» держит мяч в центре поля, ищут свой момент хозяева.

36' Манзамби на дальней штанге пытался обработать мяч, но рукой сыграл.

35' Угловой заработал «Фрайбург».

34' У Грифо не получился заброс в штрафную, мяч ушёл за лицевую линию.

33' А вот сейчас ошиблась «Брага» на своей половине поля, вернул себе мяч «Фрайбург».

31' «Брага» отодвинула игра к центру поля, но большую часть времени мяч проводит вне игры. Или ауты, или штрафные.

29' Горничек вовремя вышел из ворот и не дал Манзамби принять мяч на правом фланге.

27' И тут же сфолил Бесте в прессинге, арбитр всё видит.

26' Слишком сложную передачу в штрафную отдал Манзамби, Матанович не обработал мяч.

24' «Фрайбург» высоко встречает соперника, всё тяжелее становится «Браге» начинать атаки.

22' Манзамби пробил из-за штрафной – прямо в Горничека.

19' ГОООООООЛ! Впереди «Фрайбург»! Грифо навесил в центр штрафной, защитник пытался выбить мяч, но попал в Кюблера, а от него влетел в ворота! Кривоватый гол, но он засчитан, 1:0!

Лукас Кюблер

18' Пау Виктор на газоне после контакта с Грифо, арбитр не заметил фола и считает, что преукрашивает игрок «Браги».

17' Смог продолжить игру вратарь гостей, даже время немного потягивает перед вводом мяча в игру.

15' Горничек на газоне, плохие новости для гостей.

13' Трой получил мяч на левом фланге и навесил в центр штрафной, снова хорош на выходе Горничек.

11' Бесте опасно забрасывал в штрафную на Манзамби, но вовремя вышел Горничек и забрал мяч в руки.

09' Хёфлер пробил головой с ближней штанги – в руки Горничеку.

09' Опасно пробил со штрафного Бесте, но после рикошета мяч пролетел над перекладиной.

08' Доржелес уходит с поля, а игроки «Фрайбурга» решают, кто будет бить штрафной.

06' Удалён с поля Доржелес! Бесте убегал 1 на 1 с вратарём после скидки партнёра, но сзади его сбил игрок «Браги»!

04' А теперь Бесте нарушил правила у бровки, с фолов начинается игра.

02' Матанович сбил Оливейру в центре поля.

01' «Брага» начала с центра, поехали!

До матча

22:00 Звучит гимн Лиги Европы во Фрайбурге! Весь стадион окрасился в цвета домашней команды, а гостевой сектор активно использует пиротехнику – атмосфера большого европейского матча!

«Фрайбург» — «Брага»

21:55 Во Фрайбурге сегодня около 12 градусов, очень комфортная погода для футбола и привычная для обеих команд.

21:50 Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лёв решил посетить из самых важных матчей в истории «Фрайбурга». Еще несколько лет назад он был лучшим бомбардиром клуба за всю историю, забив 83 гола в 263 матчах за основную команду.

Йоахим Лёв

21:45 Составы команд на ответный полуфинальный матч:

«Фрайбург»: Атуболу; Кюблер, Линхарт, Гинтер, Треу; Эггештайн, Хёфлер; Грифо (к), Манзамби, Бесте; Матанович.

«Брага»: Горничек; Лагербильке, Витор Карвалью, Паулу Оливейра; Гомес, Моутинью (к), Тикназ, Доржелес; Горби, Саласар; Виктор.

21:35 Матч обслужит итальянская бригада во главе с Давиде Массой. Ассистенты — Филиппо Мели и Стефано Алассио, четвёртый арбитр — Эрик Ламбрехтс. За ВАР отвечает Даниэле Кифии, ассистент ВАР — Лука Пайретто. Для «Фрайбурга» это первый матч под свисток Давида Массы. С «Брагой» он уже пересекался совсем недавно — в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы против «Бетиса», в которой португальцы выиграли со счётом 4:2.

«Фрайбург»

Первый матч в Браге получился очень обидным для «Фрайбурга». Команда быстро пропустила, затем ответила голом Винченцо Грифо, а Ноа Атуболу ещё до перерыва взял пенальти Родриго Саласара. Казалось, немцы увезут рабочую ничью, но в компенсированное время Марио Доржелес забил победный мяч и обеспечил «Браге» преимщуество.

После этого «Фрайбург» не выиграл и в Бундеслиге, сыграв 1:1 с «Вольфсбургом», но хотя бы остановил серию поражений. В чемпионате команда поднялась на седьмое место, однако главный шанс на следующий евросезон сейчас именно в Лиге Европы. В клубе не скрывают масштаб момента: для «Фрайбурга» это один из самых больших матчей в истории. Ключевой фактор — домашняя серия. В еврокубках «Фрайбург» выиграл десять последних домашних матчей, забив за это время 28 голов и пропустив только четыре. Именно на этом фоне минимальное отставание после первой игры не выглядит катастрофой.

Кадрово есть серьёзная потеря: Юито Судзуки сломал ключицу в матче с «Вольфсбургом» и выбыл до конца сезона, японец был важен в предыдущих раундах, забивая «Генку» и «Сельте». Также не сыграют Макс Розенфельдер и Патрик Остерхаге.

«Брага»

«Брага» едет в Германию с минимальным преимуществом и понятной задачей — выдержать давление первых минут и не дать «Фрайбургу» быстро сравнять счёт. В первой встрече команда Карлоса Висенса показала главное качество: даже после сейва Атуболу с пенальти и ответного гола Грифо португальцы дожали соперника в концовке.

В чемпионате «Брага» сыграла 1:1 с «Эшторилом», и снова отличился Доржелес — второй раз за несколько дней после победного гола в Лиге Европы. В целом форма не идеальная: только две победы в пяти последних матчах, но на длинном отрезке команда выглядит устойчиво, потерпев всего одно поражение в девяти играх. В Лиге Европы «Брага» тоже идёт уверенно. Команда проиграла лишь два из последних 20 матчей турнира и уже показывала характер в плей-офф, когда прошла «Бетис». При этом опыт таких стадий у клуба есть: в сезоне-2010/11 «Брага» уже доходила до финала Лиги Европы.

Но проблем с составом тоже хватает. Капитан Рикарду Орта получил повреждение в первой игре и пропустит второй матч подряд. Также вне игры Диего Родригеш, Брайт Арри-Мби, Адриан Баришич, Габри Мартинес, Флориан Гриллич и Сику Ниакате, под вопросом Виктор Гомес. Зато возвращается после дисквалификации Габриэл Москардо, что добавит вариантов в центре поля.

