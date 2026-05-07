В четверг, 7 мая, состоится матч 1/2 Лиги конференции, в котором «Кристал Пэлас» примет «Шахтёр». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+3' Первый тайм окончен. Счёт 1:1. Перерыв.

45+2' Момент у Жана‑Филипа Матеты! Он получает передачу в штрафной, разворачивается — и бьёт точно в правый угол! Но… штанга! Мяч отскакивает! Опаснейший момент не реализован.

45' К первому тайму добавлено 3 минуты!

44' В ходе развития атаки Педринью ускорился на фланге, овладел мячом и выполнил прострел низом — классическая подача в зону штрафной. Но Ричардс действовал на опережение: он предугадал направление передачи и успешно её перехватил.

43' О, кажется, игра рукой от Жана‑Филипа Матеты в штрафной! Болельщики замерли в ожидании пенальти… Но нет! Арбитр не реагирует — игра идёт дальше!

41' Педро Энрике выполнил качественный навес в штрафную зону, создав потенциальную угрозу воротам. Однако защитники соперника грамотно организовали оборону и своевременно выбили мяч, предотвратив опасную ситуацию. Мяч ушёл за пределы поля, и арбитры назначили угловой удар — его будет исполнять «Шахтёр».

Статистика матча 3 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 29 Владение мячом 71 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 5 Фолы 0

39' Алиссон решает бить сразу — получает снаряд у штрафной и с первого касания наносит удар… Но мяч летит слишком высоко — выше перекладины, за пределы поля! «Кристал Пэлас» готовится к стандартному вводу мяча.

37' Исмаила Сарр заряжает издали — удар получился мощным, впечатляющим! Но… мимо ворот! Жаль, было красиво!

35' ГОЛ! 1:1! И это Эгиналдо де Соуза Лемо с! «Шахтёр» отыгрывается! Педриньо навешивает с фланга, Эгиналдо вторым касанием обрабатывает мяч — и мощно бьёт в ближнюю «девятку»! Мяч в сетке!

33' Муньос, развивая контратаку, выполняет качественный навес в центральную часть штрафной площади. Пино получает возможность нанести удар, но плотный прессинг Тобиаса не позволяет ему правильно подстроиться под мяч и выполнить завершающий удар.

32' В ходе контратаки Митчелл продвинулся вдоль лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но Матета, находившийся на дальней штанге, не смог завершить атаку точным ударом.

30' Жан‑Филип Матета решает пробить по воротам с дистанции — выбирает правый нижний угол. Увы, Ризнык демонстрирует хладнокровие: удар парирован без особых усилий!

28' В ходе матча производится замена: арбитр останавливает игру, чтобы Алаа Гхрам (Шахтёр Донецк) смог выйти на поле вместо Винисиуса Тобиаса.

26' Счёт открыт — 1:0 в пользу англичан! Даниэль Муньос отличился после того, как удар Уортона с дальней дистанции был отражён Ризныком. Мяч отскочил прямо к Муньосу, который с острого угла пробил по воротам — мяч попал в сетку рикошетом от ноги Педринью.

24' Винисиус Тобиас наносит прицельный удар с угла штрафной, однако защитники соперника предугадывают направление полёта мяча и эффективно блокируют атаку.

22' Эгиналдо, получив навес с фланга, наносит прицельный удар головой с линии штрафной. Однако защитники грамотно группируются — мяч застревает между игроками и не достигает ворот.

20' Попытка Винисиуса Тобиаса сделать навес на угол штрафной не увенчалась успехом: мяч покидает поле за линией ворот. Следующее действие — удар от ворот в исполнении голкипера «Кристал Пэласа».

18' Постоянные споры Валерия Бондаря с арбитром привлекли внимание Алехандро Эрнандеса, который решает вынести игроку дисциплинарное взыскание.

16' Алиссон наносит мощный удар головой с точки пенальти… Но защитник в последний момент подставляет ногу.

15' Гол отменён после просмотра видеоповтора — арбитр выявил офсайд. Счёт остаётся 0:0.

12' Игроки «Кристал Пэласа» застыли в ожидании: вместо празднования рефери Алехандро Эрнандес проверяет эпизод через VAR — под вопросом положение «вне игры» при забитом мяче.

10' ГОЛ! Счёт открыт! Йереми Пино из «Кристал Пэласа» бьёт из пределов штрафной — мяч летит в нижний левый угол ворот! Голкипер не достаёт — 1:0!

09' Очеретько подобрал мяч, ввязался в борьбу — пока непонятно, продолжит ли атаку.

08' Йереми Пино посылает мяч вперед, и Даити Камада почти принимает мяч в хорошей позиции. Один из игроков защиты своевременно вмешивается.

07' Момент у Марлона Гомеша! Пробивает по воротам — и попадает прямо в соперника. Увы, удар не достиг цели.

06' Эгиналдо старается обострить ситуацию — наносит неплохой удар с линии штрафной. Однако мяч летит по центральной оси ворот и без труда перехватывается Дином Хендерсоном.

05' Кауа Элиас оказывается один на углу штрафной и наносит удар, но промахивается.

04' Адам Уортон делает навес в штрафную… Но партнёров там нет — пас оказался неточным.

02' Первый матч закончился 3:1 в пользу «Кристал Пэлас».

01' Команды вышли на поле. Хозяева разыгрывают с центра поля. Матч начался!

До матча

«Кристал Пэлас»: вратарь — Дмитрий Ризнык; защитники — Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педро Энрике, Винисиус Тобиас; полузащитники — Олег Очеретько, Марлон Гомес, Педриньо, Алиссон; нападающие — Эгиналдо, Кауан Элиас.

«Шахтёр»: вратарь — Дин Хендерсон; защитники — Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Даниэль Муньос; полузащитники — Адам Уортон, Даити Камада, Тайрик Митчелл; нападающие — Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета, Ереми Пино.

21:35 Арбитром сегодняшней встречи будет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес из Испании.

21:30 Команды встретятся между собой в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк», который вмещает в себя 25 486 болельщиков.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» подходит к сегодняшнему ответственному матчу полуфинала Лиги конференций против «Шахтёра» в довольно неоднозначном положении. С одной стороны, команда из Лондона уже практически обеспечила себе выход в финал после убедительной выездной победы 3:1 в первом матче противостояния, где отличились Йорген Ларсен, Исмаила Сарр и Даити Камада. С другой стороны, если оглянуться на последние пять матчей в целом, то «Стекольщики» смогли выиграть лишь у той же донецкой команды. В их активе можно отметить разве что сухую ничью в принципиальном дерби против «Вест Хэма» (0:0), зато в играх с «Борнмутом» (0:3), «Ливерпулем» (1:3) и, что тревожно, с «Фиорентиной» (1:2) последовали поражения.

Тем не менее, путь в плей-офф этого еврокубка у «Пэлас» получился более чем достойным: в стыковом раунде был переигран боснийский «Зриньски» (победа 2:0 дома и ничья 1:1 в гостях), в 1/8 финала англичане оказались сильнее кипрского АЕКа (0:0 дома и выездная победа 2:1 в дополнительное время). А четвертьфинал против итальянской «Фиорентины» выдался особенно сложным, но «Стекольщики» вышли победителями в двухматчевой дуэли (разгром 3:0 дома при минимальном поражении 1:2 на выезде).

К сожалению, на игру против «Шахтёра» лондонцы выходят ослабленными, в лазарете команды с травмой колена находится Шейх Дукоре, у Эдди Нкетиа врачи диагностировали травму бедра, и, кроме того, не сыграет травмированный Эванн Гессанд. Таким образом, имея комфортное преимущество после первого матча, «Кристал Пэлас» постарается довести дело до финала, несмотря на кадровые проблемы и нестабильную форму во внутренних соревнованиях.

«Шахтёр»

«Шахтёр» Донецк подходит к сегодняшнему ответственному гостевому матчу полуфинала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» в довольно боевом настроении, пусть после первого матча дома «горняки» и уступили со счётом 1:3. Благодаря голу полузащитника Олега Очеретко украинский клуб всё же сохраняет пусть и призрачные, но всё же шансы на выход в финал, и команда явно намерена бороться до конца.

Глядя на последние результаты, донецкий клуб выглядит весьма уверенно: в последних матчах «Шахтёр» одержал четыре победы и потерпел всего одно поражение. Особенно важно, что между играми с «Кристал Пэласом» в полуфинале еврокубка футболисты «Шахтёра» сумели одержать волевую победу над принципиальнейшим соперником — киевским «Динамо» (2:1) в рамках чемпионата Украины, что наверняка добавило команде уверенности.

Что касается пути в плей-офф, то здесь «горняки» действовали очень достойно: в 1/8 финала Лиги конференций донецкий клуб преодолел барьер в лице польского «Леха», переиграв соперника на выезде со счётом 3:1 (дома, правда, последовало минимальное поражение 1:2). В четвертьфинале еврокубка «Шахтёр» в двухматчевой дуэли оказался сильнее нидерландского АЗ, одержав разгромную победу дома 3:0 и сыграв результативную ничью 2:2 в гостях.

Стоит отметить, что матчи с участием «Шахтёра» в последнее время проходят очень результативно, команда много забивает, но в то же время много пропускает — от двух до четырёх мячей в играх с участием донецкого клуба можно увидеть регулярно. К сожалению, на игру против «Кристал Пэлас» «горняки» выходят не в оптимальном составе: они не смогут рассчитывать на травмированного защитника Данилу Удода, а также под большим вопросом участие бразильца Марлона, который получил мышечную травму. Тем не менее, имея за спиной хорошую серию побед и характер, «Шахтёр» постарается сотворить сенсацию на выезде и пробиться в финал Лиги конференций.

Личные встречи

Между «Кристал Пэласом» и «Шахтёром» состоялся только один матч — первый полуфинальный поединок Лиги конференций УЕФА 30 апреля 2026 года. Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу английского клуба.

