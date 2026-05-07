Получится ли у «Астон Виллы» пробиться в финал Лиги Европы?

«Астон Вилла» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в рамках ответной встречи полуфинала Лиги Европы. В первом поединке «львы» уступили сопернику со счетом 1:0 в гостях, пропустив единственный гол на 71-й минуте. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+6' Первый тайм завершен! «Астон Вилла» ведет в счете — 1:0, а по сумме двух встреч у нас пока что ничья (1:1). Впереди второй тайм, который может оказаться решающим, а сейчас перерыв.

45+5' Теперь «Ноттингем Форест» исполнил штрафной, который по исполнению был интересным, но мяч улетел мимо ворот.

45+3' Футболист «Ноттингем Форест» Кунья получил желтую карточку за контакт с игроком соперника. «Астон Вилла» исполнила штрафной удар, который ничем опасным не закончился, голкипер забрал мяч.

45+1' Арбитр добавил 4 минуты компенсированного времени к первому тайму.

42' «Ноттингем Форест» провел позиционную атаку, которая не завершилась ударом. «Астон Вилла» забрала мяч.

39' Тут же Олли Уоткинс мог оформлять дубль, мощно пробив по воротам «Ноттингем Форест», но голкипер «лесников» выбрал правильную позицию и отразил удар.

Статистика матча 5 Удары в створ 0 2 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 4 Фолы 7

36' ГОООЛ!!! 1:0 в пользу «львов». Олли Уоткинс с перемотанной головой замкнул прострел Буэндия. Капитан «Астон Виллы» сделал этот гол, прорвавшись в штрафную площадь. Олли Уоткинсу осталось только не промахнуться по пустым воротам.

34' Юри Тилеманс мощно пробил со средней дистанции, но мяч пролетел рядом со штангой. При этом, полузащитник мог двигаться дальше, у него был свободный коридор, но футболист решил не медлить и совершил удар.

32' Игрок «лесников» Домингес пробил со средней дистанции. Мяч улетел сильно выше на радость болельщикам «Астон Виллы».

28' Во время своего прыжка Олли Уоткинс столкнулся головой с защитником «Ноттингем Форест». Удар получился очень серьезным, врачи зашивают рану на лбу у форварда.

26' Олли Уоткинс выпрыгнул выше всех после подачи углового и пробил головой по воротам «Ноттингем Форест». Мяч попал точно в руки голкиперу.

24' «Астон Вилла» снова пыталась совершить прострел в штрафную, но пока защитная линия «Ноттингем Форест» не допускает ошибок.

21' Буэндия исполнил штрафной, попав в стенку из игроков «Ноттингем Форест». «Астон Вилла» исполнила угловой удар, который ничем опасным не завершился.

20' Опасный штрафной исполнит «Астон Вилла». Нико Домингес сыграл грубо против игрока соперника рядом со штрафной площадью.

17' Помощник главного тренера «Астон Виллы» получил желтую карточку за излишнюю эмоциональность.

16' Буэндия нанес удар по воротам «лесников» со средней дистанции, но голкипер «Ноттингем Форест» забрал мяч.

14' «Львы» активно пользуются подачами в штрафную. У «Астон Виллы» получается выигрывать верховые единоборства, но забить пока не получилось.

13' «Астон Вилла» исполнит уже третий угловой подряд. В штрафной «Ноттингем Форест» было довольно опасно.

11' Олли Уоткинс разобрался с защитником «Ноттингем Форест» перед штрафной, но прострелить не получилось. Мяч ушел на угловой, который закончился опасным ударом головой.

10' Тилеманс протаранил нескольких футболистов «Ноттингем Форест» в середине поля, но не смог отдать обостряющую передачу.

09' Хатчинсон получил мяч у штрафной площадки и пробил в сторону ворот «Астон Виллы». Удар получился опасным, но мяч прошел мимо.

08' Мяч находится на половине поля «Астон Вилла». «Ноттингем Форест» продолжает серьезно прессинговать «львов».

04' «Астон Вилла» исполнила довольно опасный штрафной удар, Конца не смог замкнуть навес, мяч полетел мимо ворот.

03' «Ноттингем Форест» включил мощный прессинг, заставляя «Астон Виллу» ошибаться. Неудивительно, ведь «львам» нужно отыгрываться.

01' «Астон Вилла» сразу начала с атаки, но мяч улетел мимо. Удар от ворот в исполнении «Ноттингем Форест».

01' Матч начался! «Астон Вилла» разыграла мят с центра поля.

До матча

21:55 Футболисты готовы выйти на поле, а на стадионе продолжается красочное преставление. Практически все готово к началу встречи.

21:30 Матч пройдет на домашнем стадионе «Астон Виллы» «Вилла Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 22:00 мск. Присоединяйтесь к прямой онлайн-трансляции матча.

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Линделеф, Конса, Торрес, Кэш, Макгин, Буэндия, Тилеманс, Динь, Уоткинс, Роджерс.

«Ноттингем Форест»: Ортега, Кунха, Миленкович, Морато, Уильямс, Жиро-Хатчинсон, Домингес, Андерсон, Макэйти, Игор Жезус, Вуд.

«Астон Вилла»

В нынешнем сезоне «львы» отрезками демонстрировали высочайший уровень, а ближе к лету забуксовали. Несмотря на это, у подопечных Унаи Эмери есть возможность завоевать трофей Лиги Европы.

«Ноттингем Форест» стоит внимательно следить за нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом, который в нынешнем сезоне забил уже 15 голов во всех турнирах. Именно он может стать героем «львов» в этом поединке.

«Ноттингем Форест»

Команда завершает нынешний сезон на мажорной ноте, выдавая победную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. К тому же, «Ноттингем Форест» имеет реальный шанс побороться за победу в Лиге Европы, но для этого необходимо сдержать напор «Астон Виллы».

В первом поединке у команды это получилось. Затем пенальти на 71-й минуте, который позволил к ответной встрече иметь минимальный гандикап. При этом, на чужом поле сдержать преимущество в один мяч будет очень непросто.

Личные встречи

Эти две английские команды играют друг с другом довольно часто. В последних 5-и очных встречах «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» одержали по две победы, а также однажды сыграли вничью со счетом 1:1. В первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «лесники» смогли обыграть «львов» со счетом 1:0. Впереди ответная встреча, которая станет решающей в споре за выход в финал Лиги Европы.

