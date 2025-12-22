ESPN разбирается, почему даже в эпоху диетологов алкоголь остается проблемой английского футбола.

Недавнее признание Уэйна Руни о борьбе с алкоголизмом в разгар его карьеры в «Манчестер Юнайтед» стало болезненным напоминанием: даже самые успешные спортсмены сражаются с невидимыми демонами. Но вместе с тем его откровения показались отголоском совсем другой эпохи.

«Я просто пил два дня подряд, потом шел на тренировку, на выходных забивал два гола — и снова уходил в двухдневный запой.

В тот период жизни у меня были колоссальные проблемы с алкоголем.

Колоссальные проблемы, и мне казалось, что обратиться не к кому. Да я и не хотел, потому что не желал ни на кого перекладывать этот груз», — признался Руни.

В наши дни футбол превратился в бизнес, где в погоню за совершенством инвестируются миллиарды. Клубы укомплектованы экспертами по питанию, фитнесу, восстановлению и психологии. Всё направлено на поддержание идеального физического и ментального здоровья.

Казалось бы, история Руни, относящаяся к его пиковым годам в «Манчестер Юнайтед» при сэре Алексе Фергюсоне (2004–2013), в современном футболе просто не могла бы повториться.

Сегодня в одних клубах игроков ежедневно взвешивают, в других — берут мазки изо рта для мониторинга здоровья (один такой тест слюны, как сообщается, может даже выявить сотрясение мозга).

И всё же даже сейчас остаются игроки с алкогольными проблемами.

Да, появились более современные пороки — от азартных и компьютерных игр до одержимости тренировками, закиси азота (также известной как «веселящий газ») и снюса (никотиновые подушечки, которые закладывают под губу). Но разговор об алкоголе по-прежнему актуален.

Алкоголь никуда не делся. Он всё еще здесь, он доступен. Стал ли масштаб бедствия меньше по сравнению с 90-ми? Безусловно. Но продолжаем ли мы обсуждать с игроками их взаимоотношения с алкоголем? Да, безусловно. Джефф Уитли Куратор по благополучию игроков и консультант Ассоциации профессиональных футболистов (PFA)

В сезоне 2024/25 Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в рамках своих семинаров по психологическому здоровью провела более 1500 анкетирований среди игроков Премьер-лиги, Английской футбольной лиги (EFL) и Женской суперлиги (WSL). Результат показателен: около 13% футболистов отметили алкоголь как проблему, которая их беспокоит.

«Может, они и не тусуются так жестко, как некоторые парни в 90-х, но, пожалуй, самое важное — понять, как именно они пьют и кого они считают "потерявшим контроль". Некоторые игроки могут пить "запойно": то есть всего пару раз в месяц, но очень метко», — объясняет Уитли.

Казалось бы, выпивать раз или два в месяц — невелика беда. Но Уитли подчеркивает: суть не в частоте, а в манере употребления и потенциальных последствиях: «Если они пьют до беспамятства, если у них нет "стоп-крана", если они не знают меры или сталкиваются с проблемами во время гулянок, будь то драки или вождение машины после четырех-пяти бокалов, — именно на эти моменты я стараюсь обратить внимание.

Окей, вы, может, и не ходите по барам каждую неделю, но были ли у вас уже неприятные последствия? У некоторых — точно были. Этот вопрос я всегда задаю тем, кто чувствует себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы поднять руку и признаться. И тогда мы начинаем это обсуждать».

Клубы всех уровней регулярно открывают двери для PFA, часто сами запрашивая проведение семинаров. Там игрокам предлагают советы, обучение и доступ к психологам, чтобы футболисты четко понимали: помощь и поддержка существуют — и они рядом.

В PFA также работает специальная команда по вопросам благополучия, которая оказывает игрокам индивидуальную и конфиденциальную помощь. Сюда входят круглосуточная горячая линия, доступ к национальной сети консультантов, а также регулярные визиты в клубы.

Кроме того, благодаря партнерству с клиникой Sporting Chance, члены PFA могут получить специализированное лечение психических расстройств и зависимостей.

Благотворительную организацию Sporting Chance, предоставляющую консультации и стационарное лечение для действующих и бывших спортсменов, основал в 2000 году экс-капитан «Арсенала» и сборной Англии Тони Адамс. Деньги на открытие он взял с гонораров за свою книгу «Зависимый» (Addicted), в которой откровенно рассказал о собственной борьбе с алкоголем.

Именно личная история позволяет 46-летнему Уитли говорить на одном языке с игроками, страдающими от зависимости.

Экс-футболист провел более 300 матчей на взрослом уровне, выступая за «Манчестер Сити», «Рексем», «Сандерленд» и сборную Северной Ирландии. Но пока ему было двадцать с небольшим, он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, прошел через банкротство и лечился в клинике Sporting Chance. Он признается, что его затянула алкогольная и тусовочная культура 90-х — время, когда игрокам в его ситуации помощи ждать было практически неоткуда.

«В мое время никто не приходил в клубы с разговорами об этом. Я играл в составе "Сити", где ветераны внушали нам что-то вроде: "Не пьешь — значит, не станешь настоящим игроком".

В 17 лет пить я толком не умел, поэтому поступил как любой хороший профи: начал усердно тренироваться в этом деле, ведь я очень хотел стать футболистом. Но послушайте, всё изменилось, и теперь помощь и поддержка реально существуют», — вспоминает Уитли.

Хотя цифра в 13% игроков, обеспокоенных алкоголем (по данным PFA), показывает, что проблема никуда не делась, сам спорт сегодня не узнать по сравнению с образом 90-х. Фотография игроков сборной Англии в порванной одежде, вливающих в себя крепкий алкоголь в «кресле дантиста» в одном из баров Гонконга перед Евро-96, стала квинтэссенцией отношений футбола с алкоголем в то время.

Одно издание даже опубликовало снимки проспиртованных игроков под заголовком «Позорище» (Disgracefool). Но последовавший за этим выход Англии в полуфинал Евро-96 превратил этот инцидент в часть английского футбольного фольклора. Он стал восприниматься почти как символ успешного тимбилдинга, а не как безрассудная подготовка профессионалов к крупному турниру.

Отношение к алкоголю в английском футболе по-настоящему начало меняться лишь тогда, когда Арсен Венгер, возглавив «Арсенал» в октябре 1996-го, закрыл бар для игроков и запретил выпивку в клубном автобусе.

Я не буду запрещать пиво полностью, потому что одна пинта помогает людям расслабиться. Но я не хочу, чтобы игроки выпивали по 15 бокалов, потому что это уже плохо. Тело футболиста — это его рабочий инструмент. Если он разрушает его вредными привычками вроде пьянства, это глупо. Моим игрокам придется изменить свои бытовые привычки. Я не представляю, как регулярно пьющий игрок может выжить в современном футболе. Арсен Венгер Бывший главный тренер «Арсенала»

Аналитик ESPN Дон Хатчисон, который в течение 19-летней профессиональной карьеры успел поиграть за «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Эвертон» и сборную Шотландии, был свидетелем этой трансформации.

Но даже спустя почти двадцать лет после ухода из спорта Хатчисон признается, что сожалеет о том ущербе, который алкоголь нанес его карьере.

Иногда я ложусь спать и думаю: «Какого хрена я вообще творил в начале девяностых? ». Я ведь знаю, что мог бы выжать из своей карьеры гораздо больше. Это преследует меня до сих пор. Да, я играл за великие клубы и провел в футболе почти 20 лет. Но в «Ливерпуле» я пробыл всего три года, а мог бы задержаться на десять, если бы всё сложилось иначе. Дон Хатчисон Экс-игрок сборной Шотландии и «Ливерпуля»

Хатчисон признается, что когда в 1991 году он перешел в «Ливерпуль» из «Хартлпул Юнайтед», он был «щуплым бегунком» и почти не пил. Но, как и Уитли, он быстро почувствовал давление: чтобы стать своим, нужно было не отставать от ветеранов.

«Когда я подписал контракт с "Ливерпулем", рядом с нашей тренировочной базой был спортбар — ближе просто не придумаешь. Так что у нас была традиция: каждый вторник после обеда мы там зависали. Это было чистое безумие: все приезжали на тренировку во вторник утром на такси, заранее зная, что днем пойдут в бар, а среда будет выходным. Полный бред.

Мне было 18 или 19, но молодых это затягивало. Мы вообще не понимали, что творим, но когда "старшаки" глушат пинты, ты хочешь быть частью коллектива и присоединяешься к ним», вспоминает Хатчинсон.

Хатчисон обрел дурную славу летом 1994 года. Во время отпуска на кипрском курорте Айя-Напа вместе с одноклубниками Джейми Реднаппом и Майклом Томасом его сфотографировали в баре абсолютно голым — его «достоинство» прикрывала лишь этикетка от Budweiser. Через несколько недель «Ливерпуль» сплавил Хатчисона в «Вест Хэм».

«Глупости, которые я творил за пределами поля, дорого мне обошлись. Я слишком часто попадал в заголовки газет. Ужасно оглядываться назад и думать: "Что, черт возьми, мы делали?".

В то время культура была такой: мы пахали на поле и так же мощно отрывались. Сейчас это звучит дико, но так делали все. Пойти к тренеру и сказать, что ты переживаешь из-за алкоголя, было нереально — ты бы выглядел слабаком. Но всё изменилось. Посмотрите на таких игроков, как Джеймс Милнер: он не пьет и продолжает играть в Премьер-лиге почти в 40 лет.

Вспомните историю с игроками сборной Англии в "кресле дантиста" — никто из современных футболистов сейчас даже близко к такому не подойдет! », — признает Хатчинсон.

Но хотя спорт изменился, алкоголь продолжает преследовать игроков, пусть и в меньших масштабах. А на передний план выходят другие зависимости. Уитли считает критически важным, чтобы и игроки, и клубы знали: помощь доступна, с чем бы они ни боролись.

«Снюс — огромная проблема. Он есть в каждом клубе, и нас просят проводить специальные семинары по этой теме. Будь то снюс, "веселящий газ", алкоголь или что-то еще — если игроки не поймут саму природу своей склонности к зависимости, они всегда будут искать что-то новое.

В конечном счете, терапия — это место не только для тех, кто в кризисе. Многие ходят к специалистам просто потому, что знают: им нужно выговориться, сбросить груз. Мы хотим, чтобы игроки приходили к нам при первых же звоночках, а не тогда, когда им уже под сорок и они потеряли всё.

Сейчас за помощью обращаются молодые ребята, и это действительно позитивный сдвиг», — говорит Уитли.

Путь, который прошли Руни, Адамс и Хатчисон, полон сожалений из-за тесной связи футбола с алкоголем. Но их опыт принес плоды: у сегодняшнего поколения наконец-то есть выход из тех трудностей, которые сломали многих их предшественников.