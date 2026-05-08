В это воскресенье все взгляды будут прикованы к «Барселоне». Мадридский «Реал» приедет на «Камп Ноу» на «Эль-Класико», по итогам которого хозяева поля могут досрочно стать чемпионами Ла Лиги.

Когда встречаются два непримиримых соперника, ставки всегда запредельны. Но сейчас напряжение особенно велико: «Реал» отчаянно пытается не стать незваным гостем на чемпионском празднике «Барселоны», при этом сохраняя пусть и призрачные, но все еще реальные надежды на золото. На кону — всё.

Ханси Флик может стать четвертым тренером «Барселоны» в XXI веке, которому удастся выиграть два подряд титула Ла Лиги в первые два сезона у руля клуба. В то же время позиции его визави Альваро Арбелоа выглядят все более шаткими — шансы испанца остаться на второй сезон в «Реале» стремительно тают.

Журналисты ESPN Сэм Марсден и Алекс Киркланд разбирают форму команд, историю противостояния, последние новости из стана соперников и ключевые дуэли в преддверии 262-го «Эль-Класико».

Что нужно «Барселоне», чтобы оформить чемпионство в матче с «Реалом»?

«Барселоне» достаточно не проиграть, чтобы математически оформить титул Ла Лиги в очном матче с мадридцами — впервые в истории. Лишь однажды «Эль-Класико» напрямую определяло чемпиона Испании: в далеком 1932 году ничья 2:2 принесла титул «Реалу».

За последующие 94 года были матчи, которые склоняли чашу весов в ту или иную сторону, но ни одно «Эль-Класико» не становилось решающим в чемпионской гонке.

В прошлом сезоне победа «Барселоны» со счетом 4:3 на Олимпийском стадионе позволила каталонцам оторваться от «Реала» на семь очков за три тура до конца. Теперь у них есть шанс сделать еще один шаг вперед.

Задача предельно проста: не проиграть. При преимуществе в 11 очков за четыре тура до конца каталонцам достаточно сыграть вничью — хотя победа, разумеется, предпочтительнее — чтобы оформить второй подряд чемпионский титул при Флике.

В таком случае «Барселона» станет первой командой со времен коллектива Эрнесто Вальверде, выигрывавшего Ла Лигу два года подряд — в 2018 и 2019 годах. — Сэм Марсден.

Каковы шансы «Реала» отобрать титул у «Барселоны»?

Если говорить откровенно, шансы «Реала» на чемпионство выглядят почти призрачными. Мадридцы отстают от «Барселоны» на 11 очков за четыре тура до финиша — при том, что максимально можно набрать 12. По оценке аналитиков Opta, вероятность чемпионства каталонцев составляет 99,87%, тогда как у «Реала» — лишь 0,13%.

Даже если мадридцы выиграют воскресное «Эль-Класико», а затем возьмут верх в оставшихся матчах против «Овьедо», «Севильи» и «Атлетика» — что вполне реально — они завершат сезон с 89 очками.

У «Барселоны» уже сейчас 88. Для чемпионства «Реалу» нужен исторический провал каталонцев, масштаба которого Ла Лига еще не видела. Верится в это с трудом.

Но может ли «Реал» выиграть само «Эль-Класико»? Безусловно. Всякое случалось. Эта команда не раз проявляла себя именно в больших матчах второй части сезона — достаточно вспомнить дуэли с «Баварией» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

В октябре «Реал» уже обыгрывал «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу». Форма Винисиуса, оформившего дубль против «Эспаньола» на прошлой неделе, плюс возвращение в общую группу Тибо Куртуа — все это дает надежду. А возможное восстановление Килиана Мбаппе после травмы — настоящий джокер в колоде. Но все же стоит трезво оценивать пределы этого оптимизма. — Алекс Киркланд.

Что произошло в предыдущих «Эль-Класико» этого сезона?

«Реал» прервал серию из четырех подряд поражений в «Эль-Класико» от команды Ханси Флика, победив в октябре на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1. Голы Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема разделил точный удар Фермина Лопеса. Тогда мадридцы, которых возглавлял Хаби Алонсо, увеличили отрыв на вершине таблицы до пяти очков.

На мгновение показалось, что инициатива вновь переходит к «Реалу», однако неудачная серия позволила «Барселоне» догнать соперника к концу календарного года.

Следующая встреча команд — финал Суперкубка Испании в январе — оказалась роковой для Алонсо. После поражения 2:3 в Саудовской Аравии тренер был отправлен в отставку, а его место занял Альваро Арбелоа.

Тот матч в Джидде по‑настоящему ожил в сумасшедшей концовке первого тайма. После гола Рафиньи на 36-й минуте команды обменялись тремя мячами в компенсированное время. Винисиус и Гонсало Гарсия забили между точным ударом Роберта Левандовского и вернули «Реал» в игру.

Однако за 20 минут до конца рикошет после удара Рафиньи вновь вывел «Барселону» вперед и фактически поставил точку в короткой тренерской карьере Алонсо в Мадриде. — Сэм Марсден.

История противостояния: «Барселона» может сравняться с «Реалом» по победам

Главный матч клубного футбола всегда воспринимается как противостояние равных, однако почти за сто лет истории Ла Лиги баланс сил между соперниками не раз менялся вместе с успехами и кризисами двух грандов.

В первые десятилетия преимущество было на стороне «Реала», а в 1960‑е мадридцы и вовсе ушли далеко вперед, доминируя не только в Испании, но и во всей Европе.

В 1970-х и 1980-х «Барселона» ответила благодаря влиянию Йохана Кройфа, а в 2000-х новый виток каталонского превосходства начался с приходом Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера. Именно тогда мир увидел несколько самых памятных результатов в истории «Эль-Класико».

С тех пор соперничество вновь выровнялось. В период с 2017 по 2019 год «Барселона» провела шесть «Эль-Класико» подряд без поражений, а затем уже «Реал» выдал аналогичную серию с 2019 по 2022 год.

С приходом Ханси Флика каталонцы снова перехватили инициативу. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла четыре «Эль-Класико» подряд — историческое достижение. Теперь они в шаге от того, чтобы сравняться с «Реалом» по победам в очных встречах за всю историю. — Алекс Киркланд.

Обе команды потеряли звезд. Что известно о составах?

«Барселона»

«Барселона» не сможет рассчитывать на лучшего бомбардира команды Ламина Ямаля, который больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. В остальном у Флика почти оптимальный состав. Андреас Кристенсен — единственный игрок, который все еще восстанавливается, но даже он может успеть вернуться к выходным.

При этом участие Рафиньи в стартовом составе остается под вопросом. Как и Марк Берналь, он вернулся в заявку только на прошлой неделе в матче с «Осасуной», но на поле так и не появился.

Бразилец не играл с марта из‑за проблем с задней поверхностью бедра, поэтому его роль в «Эль-Класико», вероятнее всего, будет ограничена выходом со скамейки.

С учетом отсутствия или неготовности основных вингеров Флику придется выбирать между Маркусом Рашфордом, Фермином Лопесом и Руни Бардагжи на флангах атаки. За место центрального нападающего конкурируют Роберт Левандовский и Ферран Торрес. — Сэм Марсден.

«Реал»

На этой неделе все внимание будет приковано к Килиану Мбаппе. Нападающий получил травму задней поверхности бедра в матче против «Бетиса» 24 апреля и с тех пор на поле не появлялся.

Ситуацию подогрел скандал: на прошлой неделе Мбаппе заметили на отдыхе, пока его партнеры продолжали борьбу в Ла Лиге. В окружении француза, впрочем, подчеркнули, что процесс восстановления проходит под полным контролем медицинского штаба клуба.

В воскресенье звезда вернулась в Мадрид и с тех пор работает в Валдебебасе, хотя пока ограничивается занятиями в тренажерном зале.

Изначально предполагалось, что к «Эль-Класико» он восстановиться не успеет, но теперь посмотрим — рискнет ли «Реал» форсировать его возвращение или выберет более осторожный подход с оглядкой на чемпионат мира.

Не менее важной новостью стало возвращение к тренировкам Тибо Куртуа, что само по себе огромный плюс по сравнению с резервным вариантом в лице Андрея Лунина. Но при этом с «Барселоной» не сыграют несколько ключевых футболистов: Эдер Милитан, Арда Гюлер, Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Родриго. — Алекс Киркланд.

Ключевые дуэли

Винисиус Жуниор против Жюля Кюнде

При отсутствии Ямаля и сомнительном состоянии Мбаппе именно Винисиус получает шанс стать главным действующим лицом матча. Бразилец находится в отличной форме: четыре гола в трех последних матчах. К тому же он традиционно любит играть против «Барселоны», не в последнюю очередь из-за пространства, которое каталонцы оставляют за своей линией обороны.

Вероятнее всего, противостоять ему будет Жюль Кунде, который проводит далеко не лучший сезон. Если француз выиграет конкуренцию у Эрика Гарсии и сохранит место в стартовом составе, у него будет шанс реабилитироваться — и попытаться нейтрализовать Винисиуса в дуэли один в один, которая может оказать колоссальное влияние на исход «Эль-Класико».

Орельен Чуамени против Педри

На фоне непростого сезона для «Реала» Орельен Чуамени стал настоящим лучом света. Еще недавно полузащитника освистывали на «Бернабеу» после тяжелого поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании 2025 года. Но в нынешнем сезоне француз превратился, пожалуй, в самого стабильного и универсального игрока мадридцев — если вынести за скобки голевую статистику Мбаппе и прогресс Винисиуса во второй части чемпионата.

В матче с «Эспаньолом» на прошлых выходных Чуамени снова был великолепен. И если именно он, а не Педри, сумеет контролировать темп «Эль-Класико» и управлять игрой в центре поля, у «Реала» действительно появится шанс зацепиться за результат. — Алекс Киркланд.

Прогнозы

«Барселона» — «Реал» — 3:2

С момента прихода Ханси Флика «Эль-Класико» практически всегда радует голами. «Реал» сделает все, чтобы не стать частью чемпионского праздника «Барселоны», однако мотивация хозяев оформить титул именно в матче с вечным соперником выглядит еще мощнее. Поддержка трибун в первом «Эль-Класико» на обновленном «Камп Ноу» должна помочь «блаугране» довести дело до победы. — Сэм Марсден.

«Барселона» — «Реал» — 2:2

Как и Сэм, я жду результативного матча. Оборона «Реала» сейчас далека от надежности — особенно без Милитана и Менди, а Трент Александер-Арнольд остается слабым звеном в защите. Но я ожидаю, что Винисиус и Беллингем создадут немало проблем каталонцам в атаке. «Реал» будет бороться, но в итоге ему не хватит сил, чтобы продлить чемпионскую гонку еще на неделю. — Алекс Киркланд.

Коэффициенты (по версии DraftKings на момент публикации)

Победа «Барселоны» — 1.80

Победа «Реала» — 3.85

Ничья — 4.10