The Athletic объясняет, почему поражение от «Баварии» запускает масштабную перестройку в мадридском «Реале».

Вылет мадридского «Реала» из Лиги чемпионов после противостояния с «Баварией» почти наверняка приведет к новому периоду перестройки в клубе — и начнется он, судя по всему, с будущего главного тренера Альваро Арбелоа.

43-летний специалист был назначен всего лишь в январе, сменив Хаби Алонсо, однако такова специфика работы в Мадриде: поражение от «Баварии» после хаотичного ответного матча на «Альянц Арене» почти наверняка означает его отставку, пусть даже формально он может доработать до конца сезона.

Результат среды — поражение 3:4 в отдельно взятой встрече и 4:6 по сумме двух матчей — практически лишает «Реал» шансов завершить сезон с крупным трофеем.

Команда вылетела из Кубка Испании уже в первом матче Арбелоа во главе — от представителя Сегунды «Альбасете». В чемпионате же действующий победитель «Барселона» опережает мадридцев на девять очков за семь туров до финиша — включая «Эль-Класико» на «Камп Ноу» 10 мая, где каталонцы могут оформить титул.

Прошлый сезон «Реал» тоже завершил без больших побед. Последний раз клуб оставался без крупных трофеев два года подряд 16 лет назад. При Флорентино Пересе лишь один тренер, не выигравший ничего за сезон, получил шанс продолжить работу — Зинедин Зидан.

Поэтому, если Арбелоа станет следующим, кто покинет пост, это вряд ли станет полной неожиданностью.

Сейчас я вообще об этом не думаю. Повторю: решение за клубом, а я преданный болельщик. Все, чего я хочу — чтобы «Реал» побеждал, независимо от того, кто стоит у руля. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Однако нынешняя ситуация вокруг «Реала» имеет свои особенности. В клубе назревают серьезные перемены не только на тренерском мостике, но и в других ключевых направлениях — особенно на фоне крайне турбулентных последних месяцев, даже по меркам Мадрида.

Так кто может заменить Арбелоа? Что стоит за этим кризисом? И чего ждать дальше?

Об этом рассказывает Марио Кортегана из The Athletic.

Информация, приведенная в статье, основана на многочисленных беседах с источниками внутри клуба, пожелавшими сохранить анонимность ради поддержания рабочих отношений.

Насколько болезненным является этот вылет из Лиги чемпионов?

Мадридский «Реал» часто называют самым беспощадным и требовательным клубом в мировом футболе. Многие тренеры испытали это на себе — и не в самых приятных обстоятельствах. Один из самых известных примеров — Висенте дель Боске, которого уволили на следующий день после победы в чемпионате Испании сезона-2002/03.

Первый приход Карло Анчелотти в «Реал» завершился в мае 2015 года — всего через 12 месяцев после того, как он принес клубу долгожданную «Десиму», десятую победу в Кубке европейских чемпионов.

Во второй раз итальянец покинул Мадрид по окончании прошлого сезона, став самым титулованным тренером в истории клуба после победы на Межконтинентальном кубке ФИФА в декабре 2024 года — это был уже его 15-й трофей с «Реалом».

На пресс‑конференции вскоре после своего назначения Альваро Арбелоа вспомнил эпизод десятилетней давности — победу в финале ЛЧ‑2014 при Анчелотти, когда он сам был игроком мадридцев. Тогда, сидя в автобусе после тяжелейшего матча с «Атлетико», Дани Карвахаль повернулся к нему и сказал: «Ну что, идем за следующим?»

Эта фраза должна была поднять настроение после увольнения Хаби Алонсо и напомнить о клубной философии: «Реал» никогда не останавливается и всегда нацелен на следующий трофей.

«Реал» — самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов (или Кубка европейских чемпионов): на его счету 15 побед. Ближайший преследователь — «Милан» с семью титулами. Это неугасающее стремление пополнять коллекцию трофеев во многом и делает клуб столь привлекательным для мировых звезд — таких как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Однако у этой философии есть и обратная сторона: неудачи здесь не прощают. И в первую очередь ответственность за них ложится на главного тренера и его штаб.

Что этот результат означает для будущего Арбелоа?

Общее настроение внутри клуба сейчас таково: Арбелоа, скорее всего, будет отправлен в отставку — но уже после завершения сезона. Логика здесь проста: нет смысла приглашать нового тренера сейчас, когда на кону почти ничего не стоит, а Арбелоа — свой человек для клуба — достаточно улучшил атмосферу в раздевалке, чтобы поддерживать профессиональную обстановку как минимум до мая.

Его позиции изначально были шаткими. Да, он хорошо проявил себя в академии и пользуется уважением Флорентино Переса, но это был его первый опыт в большом футболе, и контракт, объявленный в январе, даже не сопровождался указанием срока. После этого начали активно распространяться слухи о возможных кандидатах на замену уже к следующему сезону или даже раньше.

На тот момент представители «Реала» отказались комментировать статус Арбелоа, а источники из его окружения утверждали, что соглашение рассчитано как минимум до конца следующего сезона. С тех пор ни одна из сторон публично эту тему не затрагивала.

Хорошие отношения Арбелоа с руководством клуба — еще до начала работы в системе молодежных команд в 2020 году он исполнял представительские функции на различных мероприятиях — означают, что он мог бы остаться в структуре «Реала» в другой роли, если захочет. Однако сам он явно нацелен продолжать тренерскую карьеру и имеет серьезные амбиции.

После матча в Мюнхене Арбелоа вновь подчеркнул, что будущее его не беспокоит.

Я совершенно не переживаю за свое будущее. С тех пор как занял этот пост, это меня ни разу не беспокоило. Я чувствую, что сделал все возможное, чтобы помогать своим игрокам побеждать каждый день. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Кто может его заменить?

Разговоры о преемнике начались еще в момент назначения Арбелоа — и только усиливались после каждого провального отрезка.

Пока нет полной ясности, кого именно в «Реале» считают приоритетным кандидатом на пост главного тренера, если ожидаемая отставка Арбелоа все же состоится. Однако, по информации источников, в клубе уже обсуждали и рассматривали сразу несколько вариантов.

Чаще всего в этом контексте упоминается Юрген Клопп, несмотря на то, что бывший наставник «Ливерпуля» неоднократно подчеркивал: он доволен своей текущей работой на посту глобального руководителя футбольного направления компании Red Bull, куда пришел в январе 2025 года.

58-летний немец пользуется большим уважением на «Сантьяго Бернабеу», однако и он сам, и его агент публично подтвердили информацию The Athletic: никаких контактов с «Реалом» не было, и Клопп не рассматривает уход из Red Bull.

Флорентино Перес по-прежнему высоко ценит Зинедина Зидана, который привел «Реал» к трем подряд победам в Лиге чемпионов в 2016–2018 годах. Однако, по данным источников, француз может сосредоточиться на работе со сборной: ранее обсуждалась возможность того, что он сменит Дидье Дешама после чемпионата мира, который этим летом пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сам Дешам тоже фигурировал в числе потенциальных кандидатов на пост тренера «Реала». 57‑летний специалист возглавляет сборную Франции с 2012 года, а срок его нынешнего контракта истекает в июле.

В прошлом месяце наставник сборной США Маурисио Почеттино находился в Мадриде и посетил матч своей бывшей команды — «Тоттенхэма» — против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Его кандидатура кажется куда более вероятной, учитывая давнюю симпатию со стороны Переса.

Контракт Почеттино со сборной США рассчитан до окончания чемпионата мира, однако на пресс-конференции 1 апреля он заявил, что открыт к продолжению работы после турнира, и подчеркнул, что переговоров с «Реалом» не было.

В ближайшие недели ситуация должна проясниться. Но главное — возможные перемены в Мадриде не ограничиваются позицией главного тренера.

Куда «Реалу» двигаться дальше?

Общее мнение, которое разделяют многие влиятельные фигуры внутри клуба, сводится к одному: серьезные перемены назрели уже давно. За двумя неудачными сезонами скрывается целый комплекс проблем — от трансферной политики и эффективности новичков до атмосферы в раздевалке и постоянных травм.

С точки зрения футбольной составляющей, оба последних тренера «Реала» — Карло Анчелотти и Хаби Алонсо — сходились во мнении: состав в целом силен, но ему не хватает баланса, а значит, необходимы новые приобретения.

Источники, близкие к тренерским штабам, также подчеркивают, насколько сложно удерживать гармонию в коллективе, где собраны звезды уровня Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

После увольнения Алонсо в январе представители бывшего штаба Анчелотти прямо заявляли, что «на данный момент решения нет», и команде необходима серьезная перестройка.

По их мнению, клубу пришлось бы расстаться с одной из главных звезд, чтобы освободить ресурсы для усиления сразу нескольких позиций — правого защитника, центрального защитника и правого вингера, а прежде всего — центра поля.

В окружении Алонсо после его отставки высказывались еще жестче: по их словам, эту команду «невозможно тренировать». Они утверждали, что игроки в клубе обладают слишком большой властью и не всегда демонстрируют достаточное желание прогрессировать.

Как внутри клуба, так и за его пределами все чаще звучит мысль о необходимости назначения полноценного спортивного директора. Это стало бы серьезным изменением текущей модели управления, при которой за трансферы отвечают генеральный директор Хосе Анхель Санчес, главный скаут Джуни Калафат и президент Флорентино Перес, за которым остается последнее слово.

Формально должность спортивного директора занимает Сантьяго Солари, однако с момента назначения в 2022 году его влияние было ограниченным — и в последнее время сократилось еще сильнее.

Источники, близкие к процессам в команде, утверждают: в «Реале» действительно обсуждали возможность пригласить нового специалиста в спортивную структуру. Однако влиятельные фигуры внутри клуба это категорически отрицают.

Те же источники в Мадриде также опровергли слухи о внутренней борьбе за власть между двумя группами — одной во главе с Хосе Анхелем Санчесом и другой, связанной с франко-марокканским советником Анасом Лаграри, который считается одним из самых доверенных людей президента Флорентино Переса. Дополнительные источники подчеркивают: Лаграри не намерен занимать место Санчеса.

Тем не менее, в футбольной индустрии в целом преобладает ощущение, что масштабные изменения в «Реале» возможны на всех уровнях.

Один из источников на базе клуба на прошлой неделе говорил о «неразберихе среди персонала» из-за «слухов о грядущих масштабных переменах», которые могут затронуть руководство, тренерский штаб, медицинскую службу, физиотерапевтов и даже состав команды.

С 2023 года «Реал» живет в условиях затяжного медицинского коллапса: травм слишком много, и именно они во многом предопределили провал последнего сезона Анчелотти. В тот период нередкими были разногласия между тренерским штабом и тренером по физподготовке Антонио Пинтусом — специалистом, которому Перес доверяет безоговорочно.

Когда в мае Хаби Алонсо перешел из «Байера» в «Реал», он привел с собой собственного тренера по физподготовке — Исмаэля Каменфорте, и было достигнуто соглашение, что Пинтус отойдет на второй план.

Однако при Алонсо проблема травм никуда не исчезла, и после его увольнения Пинтус вновь оказался в центре процессов. За несколько дней до отставки тренера произошло еще одно заметное изменение: хорватский врач Нико Михич, отстраненный в ноябре 2023 года на фоне напряженности из-за числа травм, вернулся на пост руководителя медицинской службы.

В марте The Athletic сообщал, что медицинский штаб «Реала» неправильно диагностировал травму колена Килиана Мбаппе — МРТ сделали… на другой ноге. Это повлияло на сроки восстановления игрока.

Перес еще в ноябре объявил, что «Реал» рассматривает возможность изменения структуры собственности — впервые в истории допустить внешние инвестиции. Но с тех пор, по данным источников, никакого реального прогресса нет.