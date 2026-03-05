The Athletic рассказывает, почему мадридский «Реал» уже в ближайшее время может уволить Альваро Арбелоа с поста главного тренера.

Если президент «Реала» Флорентино Перес думал, что увольнение Хаби Алонсо и назначение Альваро Арбелоа быстро решит проблемы, он жестоко просчитался.

Домашнее поражение от «Хетафе» означает, что Арбелоа проиграл четыре из своих первых 12 матчей во главе «Реала». И если ситуация в ближайшее время не улучшится, в клубе не исключают очередной тренерской перестановки.

Арбелоа был переведен из «Кастилья» в первую команду «Реала» в начале января. Перес решил, что детальные тактические инструкции и требовательный стиль работы Алонсо плохо воспринимаются в раздевалке, полной «галактикос», которые предпочитали менее строгого тренера.

Результаты с тех пор были крайне неоднозначными. Команда Арбелоа обыграла «Вильярреал» (2:0) и «Реал Сосьедад» (4:1), но за этим последовал унизительный вылет из Кубка Испании после поражения от скромного «Альбасете» из второго дивизиона и позорное поражение от «Бенфики» (2:4) в Лиге чемпионов. Последнее затащило «Мадрид» в раунд плей-офф, где они, впрочем, всё же сумели пройти лиссабонский клуб по сумме двух встреч.

Два поражения подряд в чемпионате — от «Осасуны» и «Хетафе» — отбросили «Реал» на расстояние четырех очков от «Барселоны».

Если в пятницу «Мадрид» проиграет «Сельте», это станет первым случаем с октября 2018 года, когда клуб проигрывает три матча Ла Лиги кряду. Если что, та серия привела к увольнению Хулена Лопетеги всего через четыре месяца после назначения.

Несмотря на полное отсутствие опыта работы со взрослыми командами, Арбелоа получил этот пост как «человек системы», лояльный клубу. На него рассчитывали как на того, кто будет беспрекословно следовать курсу руководства.

«Реал» официально не раскрыл срок контракта Арбелоа, однако источники, близкие к экс-защитнику «Ливерпуля» и сборной Испании (пожелавшие остаться анонимными), сообщили, что соглашение рассчитано до июня 2027 года.

Учитывая текущее положение дел — удручающее качество игры и растущее недовольство футболистов, которое бьет по команде не меньше, чем плохие результаты, — кажется, что «Реал» начнет поиски нового главного тренера намного раньше, чем планировалось.

Предсказать, как скоро это произойдет, сложно. Однако у Переса богатый опыт импульсивных тренерских перестановок посреди сезона. В то же время среди болельщиков и в кулуарах клуба уже воцарилась атмосфера уныния.

Если верхушка «Мадрида» решит, что Арбелоа пора на выход — будь то до, во время или сразу после грядущего противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (первый матч состоится уже в следующую среду на «Бернабеу»), — то единственным логичным кандидатом на роль «пожарного» до конца сезона выглядит Сантьяго Солари.

Бывший полузащитник «Мадрида» и сборной Аргентины уже выполнял подобную миссию, сменив Лопетеги по ходу сезона 2018/19. Тогда руководство дало Солари карт-бланш на вывод из состава разочаровавших звезд. Однако спустя всего четыре месяца он был уволен после унизительного поражения от «Аякса» (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

49-летний Солари сейчас снова работает в клубе, занимая не до конца определённую административную должность. При необходимости он мог бы вновь временно возглавить команду, хотя всего шесть недель назад Перес предпочел назначить Арбелоа вместо Хаби Алонсо, а не возвращать Солари.

Зинедин Зидан дважды приходил в команду внезапно посреди сезона и мгновенно добивался улучшения результатов, но третий подобный «заход» кажется крайне маловероятным. Ожидается, что великий француз возглавит сборную своей страны после чемпионата мира этим летом. К тому же отношения Зидана с Пересом на момент его последнего ухода в 2021 году были далеки от идеальных.

На рынке наблюдается явный дефицит очевидных фаворитов, что порождает массу слухов. Хотя трудно представить, что известный тренер со стороны согласится возглавить команду в столь сложной ситуации посреди сезона.

Юрген Клопп четко дал понять, что предпочитает оставаться на своей текущей должности главы глобального футбольного проекта в системе Red Bull. Экс-тренер «Челси», «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино повезет сборную США на ЧМ-2026, хотя после турнира он, возможно, будет доступен. Унаи Эмери вплотную подвел «Астон Виллу» к борьбе за титул в Премьер-лиге, но шанс возглавить «Реал» может показаться испанцу слишком заманчивым.

Одним из вариантом могло бы стать возвращение Жозе Моуринью. Португалец возглавлял «Реал» в 2010–2013 годах. Однако поведение нынешнего тренера «Бенфики» во время трех недавних матчей Лиги чемпионов против «Мадрида» — и особенно его комментарии о том, что Винисиус Жуниор якобы сам «спровоцировал» расистские оскорбления своим празднованием гола в первом матче плей-офф — практически исключают его кандидатуру.

В орбите «Мадрида» есть и другие свободные специалисты. Например, легендарный экс-форвард «Реала» и бывший тренер «Кастильи» Рауль или экс-полузащитник Мичел, но считается, что ни один из них не близок к Пересу.

Президент клуба, которому в это воскресенье исполняется 79 лет, остается всесильной фигурой на «Бернабеу». Подход Переса к найму и увольнению тренеров часто зависел от его личных соображений, а порой и вовсе казался капризным.

«Флорентино всегда видел себя главным спортивным руководителем клуба. Он никогда по-настоящему не придавал большого значения тренеру», — сообщил источник, близкий к одному из бывших топ-менеджеров клуба.

Увольнение Арбелоа прямо сейчас также ударит по репутации самого Переса. Многие болельщики считают, что Хаби Алонсо заслуживал куда большей поддержки со стороны раздевалки и руководства во время своего недолгого периода у руля команды. Футболисты, которые, по слухам, были недовольны его методами, нередко слышали свист с трибун — болельщики считали, что с Алонсо обошлись несправедливо.

Но и сам Перес оказался в щекотливом положении. Во время недавнего матча против «Хетафе» на стадионе уже звучали призывы к отставке президента, хотя они и не были такими громкими, как массовое скандирование «Флорентино, уходи! » в январе во время игры с «Леванте» (2:0).

Кроме того, Перес предложил разрешить внешние инвестиции в клуб. На протяжении всей своей 124-летней истории «Реал» принадлежал членам клуба (socios). Однако этот спорный проект пока поставлен на паузу. По словам источников, знакомых с ситуацией, руководство намерено проводить референдум по этому вопросу только тогда, когда команда наконец-то начнет регулярно побеждать.

Любой потенциальный сменщик Арбелоа на посту главного тренера в «Мадриде», скорее всего, будет пристально изучать состав, который мучился в прошлом сезоне при Анчелотти, не смог стать единым целым при Алонсо и совершенно не впечатляет при Арбелоа.

Проблемы, на которые указывал Анчелотти, никуда не исчезли: дефицит надежных защитников, отсутствие чистого плеймейкера в центре поля и капризные звезды в атаке, чье эго нужно постоянно подпитывать. К этому добавляется пугающая статистика травм: на этой неделе Родриго стал очередным игроком в длинном списке тех, кто порвал передние крестообразные связки.

При этом нет никаких гарантий, что летом клуб выделит серьезные средства на новичков, а последнее слово в трансферной политике всегда остается за Пересом, а не за тем, кто занимает тренерское кресло.

Всё это порождает резонный вопрос: кто вообще согласится возглавить «Мадрид» на таких условиях?

Контраргумент прост: на «Бернабеу» всё может измениться в одно мгновение. В распоряжении клуба есть футболисты высочайшего уровня — Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. А престиж и притягательность клуба, который 15 раз выигрывал Кубок/Лигу чемпионов, остаются настолько мощными, что для любого амбициозного тренера такой вызов трудно отвергнуть.

Пока же команда остаётся в руках Арбелоа. На очереди — гостевой матч против «Сельты», занимающей шестое место (в декабре галисийцы обыграли «Реал» Алонсо на «Бернабеу» со счетом 2:0). На игру в Виго «Мадрид» отправится без дисквалифицированного Франко Мастантуоно, а также без Альваро Каррераса и Дина Хёйсена.

А дальше — первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который уже побеждал «Реал» (2:1) на общем этапе турнира в декабре. Любой визит экс-тренера «Барселоны» Пепа Гвардиолы на «Бернабеу» — это всегда колоссальное давление.

Пост главного тренера «Реала» — одна из самых тяжелых работ в спортивном мире. В прошлом месяце читатели The Athletic поставили ее на третье место в списке самых сложных должностей во всех командных видах спорта.

Арбелоа прочувствовал это на себе очень быстро, как и Анчелотти с Алонсо до него. И кто бы ни пришел следующим, он будет прекрасно осознавать, что его ждет то же самое.