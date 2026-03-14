Planetfootball составил рейтинг лучших вингеров современного футбола, где рядом с Ламином Ямалем оказались Майкл Олисе, Хвича Кварацхелия и еще несколько звезд европейского сезона.

Кто сейчас лучший вингер в мировом футболе? В числе претендентов — суперзвезды из «Барселоны», «ПСЖ» и «Баварии», но кто действительно выделяется на фоне остальных?

В ведущих клубах Европы собрана целая россыпь элитных фланговых атакующих игроков, однако лишь немногие могут претендовать на статус лучших из лучших. Сократить список до десяти фамилий было непросто, но мы все же справились.

Без лишних вступлений — наш рейтинг 10-ти лучших вингеров мирового футбола.

10. Букайо Сака

Начнем, пожалуй, с самого спорного решения — поставить Букайо Сака так низко. Но не спешите с выводами.

Мы даже не включили в список действующего лучшего игрока сезона в АПЛ Мохаммеда Салаха — настолько заметным оказался спад в его игре в нынешней кампании. По схожим причинам Сака у нас занимает лишь 10-е место.

В отличие от египетского короля из «Ливерпуля», про которого уже можно осторожно говорить как о футболисте, вступившем в нисходящую фазу великой карьеры, в 24‑летнего Сака мы все еще верим: потенциал у него огромный, и он способен выйти на по‑настоящему элитный уровень.

Но если быть до конца честными, уже довольно давно он не производит того эффекта, когда зритель вскакивает с места. И сравнительно скромные цифры по голам и ассистам с игры это только подтверждают.

Когда смотришь на него сейчас, создается ощущение, что мышечные травмы начинают сказываться все сильнее: слишком много матчей в молодом возрасте, и из-за этого ему будто не хватает прежней динамики.

Джейми Каррагер говорил, что «Арсеналу» не хватает форварда мирового класса, и мы склонны с этим согласиться. Если Сака сумеет поднять свою игру до уровня Салаха в лучшие годы, команда Микеля Артеты может стать практически неудержимой.

Но даже в нынешнем состоянии он остается важным футболистом для «Арсенала», который продолжает борьбу сразу за четыре трофея. Поэтому мы поставили его выше Жереми Доку, Брайана Мбёмо и Брадли Баркола.

9. Дезире Дуэ

Юный вундеркинд «ПСЖ» может и не обладает тем самым ослепительным вау-эффектом, который был у прежних обладателей награды Golden Boy вроде Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанна и Ламина Ямаля, но его исключительный талант не вызывает сомнений.

Фантастическое выступление Дезире Дуэ в финале Лиги чемпионов прошлого сезона уже вошло в историю.

Он напрямую поучаствовал в первых трех голах «ПСЖ» в ворота «Интера»: сначала отдал голевую передачу, а затем оформил дубль. Дуэ стал лишь вторым тинейджером с голом и ассистом в финале после Брайана Кидда из «Манчестер Юнайтед» в 1968 году, а также первым игроком с тремя результативными действиями в финале со времен Сандро Маццолы из «Интера» в 1964-м.

Казалось, что именно в тот вечер его карьера должна стремительно взлететь на совершенно новый уровень, но пока этого не произошло.

Сезон-2025/26 складывается для него довольно средне и, что особенно досадно, проходит под знаком травм. Но мы все равно верим, что Дуэ еще не раз проявит свой талант на самых больших сценах.

8. Антуан Семеньо

Нам было очень интересно наблюдать за прогрессом уроженца академии «Челси» и игрока сборной Ганы, который шаг за шагом прибавлял из сезона в сезон и вполне заслужил переход в топ-клуб.

Трансфер в команду уровня «Манчестер Сити» выглядел неизбежным: за последние полтора года в «Борнмуте» Антуан Семеньо стабильно доказывал, что входит в число самых ярких вингеров АПЛ.

Старт в команде Хосепа Гвардиолы получился впечатляющим, хотя матч против «Реала» стал напоминанием: последний шаг на вершину — всегда самый трудный.

7. Луис Диас

В чемпионском для «Ливерпуля» сезоне АПЛ колумбиец выдал достойную, но не выдающуюся статистику: 13 голов и 5 результативных передач.

При этом значительная часть этих результативных действий пришлась на первую половину сезона, и к моменту его перехода в «Баварию» многие считали, что заменить Луиса Диаса будет несложно.

Как оказалось, это не совсем так. Его уход, возможно, и не оставил гигантскую пустоту с точки зрения голов и ассистов, но его прессинга и объема работы без мяча «Ливерпулю» явно не хватает.

То, что потерял «Ливерпуль», приобрела «Бавария». После прихода Диаса команда Венсана Компани вышла на новый уровень за счет его цепкости, интенсивности и постоянного давления на соперника.

Улучшились и цифры, хотя здесь стоит оговориться: в Бундеслиге забивать все же проще, особенно если речь идет о клубе, который год за годом борется за титул.

6. Винисиус Жуниор

После того, как Винисиус не получил «Золотой мяч» в 2024 году и устроил по этому поводу настоящую истерику, почти целый год он выглядел скорее бледной тенью самого себя.

В крайне разочаровывающем сезоне-2024/25 он совсем не был похож на одного из лучших футболистов планеты. Назовите нас дилетантами в психологии, но со стороны казалось, что бразилец тяжело переживал тот факт, что внимание публики переключилось на нового галактикос «Реала».

Вопрос о том, могут ли Винисиус и Килиан Мбаппе органично сосуществовать в одной по-настоящему сбалансированной команде, все еще остается открытым. Но постепенно бразилец все-таки начинает напоминать прежнего себя.

Недавно он забивал в пяти матчах подряд — и это, напомним, в команде, которая явно переживает непростой период. Кроме того, именно он стал решающей фигурой для мадридцев в обоих матчах против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

5. Хвича Кварацхелия

Забудьте о цифрах.

Можно, конечно, составить сухой статистический разбор всех топовых фланговых игроков Европы и отметить, что у Хвичи Кварацхелии в этом сезоне Лиги 1 всего четыре гола и три ассиста — меньше, чем у некоторых совершенно заурядных футболистов. Но это было бы скучно.

Какая разница, что «Кварадона» не громит каждую неделю очередных «фермеров» из французской глубинки, если он способен выйти на поле и выдать то, что показал в матче против «Челси»?

Бесконечные разговоры о том, что в современном системном футболе умирает феномен свободных, творческих игроков, отчасти справедливы. Но грузин — яркое исключение из правил.

Когда мяч у него в ногах, невольно вспоминаются Роналдиньо, Георгий Кинкладзе и Рикарду Куарежма. Настоящая футбольная изобретательность не исчезнет никогда.

4. Рафинья

Бразилец пока не дотягивает до уровня прошлого сезона, во многом из-за травм, которые мешали ему в кампании-2025/26. Недавно мы даже высказывали мысль, что Рафинья, возможно, вообще лучший футболист планеты. Признаем: это, пожалуй, было слишком громко сказано.

Но от главной идеи не отказываемся: для «Барселоны» Ханси Флика он абсолютно незаменим. Как и Диас в «Баварии», и раньше в «Ливерпуле», Рафинья задает команде темп своей интенсивностью, заряжает ее энергией и во многом заставляет весь механизм работать. А это качество трудно переоценить.

Чтобы снова считаться по-настоящему универсальным игроком и вернуться в разговоры о «Золотом мяче», ему нужно вернуть те сумасшедшие показатели по голам и ассистам, которые были на пике в прошлом сезоне. Но главное — он уже доказал, что способен на это.

3. Усман Дембеле

Третий представитель «ПСЖ» в этом списке, которому пока не удается выйти на уровень прошлого сезона, завершившегося треблом.

Когда смотришь на команду Луиса Энрике, трудно отделаться от ощущения, что она до сих пор не до конца отошла от летнего клубного чемпионата мира и фактически осталась без полноценной паузы на восстановление.

Но в прошлом сезоне парижане идеально рассчитали момент выхода на пик формы. Их роскошная игра против «Челси» и, в особенности, гол Усмана Дембеле, который буквально уничтожил на своем фланге несчастного Весле Фофана намекают, что звезды «ПСЖ» вполне могут снова подвести себя к лучшей форме к решающему отрезку сезона.

Пока это не выдающийся сезон в исполнении Дембеле, но все же мы не можем поставить действующего обладателя «Золотого мяча» ниже третьего места.

2. Майкл Олисе

Майкла Олисе легко недооценить — на фоне статуса Гарри Кейна и привычных разговоров о том, что в Бундеслиге все дается легче. Но это была бы серьезная ошибка.

Это реальный претендент на «Золотой мяч». Да, он настолько хорош.

1. Ламин Ямаль

Самый талантливый воспитанник Ла Масии со времен Лионеля Месси играет на таком уровне уже достаточно давно, чтобы мы к этому привыкли.

Прошло почти три года с момента его дебюта, и за это время он уже успел провести более 150 матчей на клубном и международном уровне.

Иногда полезно сделать шаг назад и напомнить себе: то, что Ламин Ямаль показывает в 18 лет, — абсолютно ненормально в хорошем смысле слова. Ни Месси, ни Роналду в его возрасте не демонстрировали ничего подобного.

Можно опираться на любые метрики: голы, ассисты, созданные моменты, успешные обводки. Ямаль пугающе хорош по всем параметрам, а статистика лишь подтверждает то, что и так видно невооруженным глазом.

Прямо сейчас это совершенно очевидно лучший и самый опасный фланговый атакующий игрок в мировом футболе.