Мечта, ставшая реальностью: почему Дембеле заслужил «Золотой мяч»

2025 год. Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча». Реальность, к которой нужно привыкнуть: путь звезды «Пари Сен-Жермен» к этой вершине был далеко не безоблачным, но финал истории оказался более чем символичным.

«Пари Сен-Жермен» — безоговорочный король Европы, впервые в своей истории выигравший Лигу чемпионов. Это не только историческое достижение для клуба, основанного всего лишь в 1970 году, но и вершина проекта Qatar Sports Investment, который с 2011 года был одержим идеей завоевать Европу.

Команда Луиса Энрике запомнится на долгие годы благодаря «тики-така-лайт» — футболу, построенному на плавности и владении мячом. Во главе этого успеха стоял Дембеле.

Поскольку «Золотой мяч» теперь вручается по итогам сезона — как и должно было быть всегда, спасибо France Football, — совершенно логично, что именно Дембеле поднял престижный трофей на родной земле.

Потерянные годы в «Барселоне»

Карьера Дембеле всегда напоминала качели — головокружительные взлеты сменялись разочарованиями. Так было с самого начала. Уже через два года после дебюта его трансфер стал вторым в списке самых дорогих в истории футбола, хотя в юношеском футболе у него не было репутации будущей звезды.

После впечатляющего сезона в «молодежке» «Ренна» Дембеле с 2015 года начал играть за основную команду и закончил чемпионат с 12 голами и пятью результативными передачами в 26 матчах Лиги 1 (в среднем 0,8 результативных действий за 90 минут).

Этого было достаточно, чтобы летом 2016-го дортмундская «Боруссия» заплатила за него 35 млн евро. А уже через год «Барселона» отдала за француза ошеломляющие 135 млн евро.

Проблема была в том, что этот шаг оказался преждевременным. В «Ренне» и «Боруссии», где умеют развивать талантливую молодежь без лишнего давления, Дембеле могли бы шлифовать постепенно. Но в «Барсе», где его сразу же назвали наследником Неймара, не обладали таким терпением.

При этом Дембеле жил жизнью подростка, а не профессионала с многомиллионным контрактом (по слухам, его рацион часто состоял из фастфуда), тогда как клуб ждал моментальной отдачи. Эти два мира просто не подходили друг другу.

Позже сам Дембеле признал, что «потратил впустую» большую часть времени на «Камп Ноу». Даже после прихода Хави в 2021-м к нему оставались вопросы: может ли он стать лидером команды? Лишь новый контракт в 2022-м, который в итоге упростил его уход во Францию год спустя, показал, что проект «Дембеле» близок к завершению.

Ключевая смена позиции

В «ПСЖ» Дембеле снова пришел на замену Неймару, но ставки были уже другими. Клуб перестал делать акцент на звездах: к тому моменту команду покинул и Неймар, и его друг Лионель Месси. Кроме того, здесь были готовы и к уходу Килиана Мбаппе в 2024-м.

Сначала Дембеле играл роль помощника Мбаппе: цифры были скромные, но «ПСЖ» взял «золотой дубль» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Всё изменилось лишь после ухода Килиана. Луис Энрике наконец получил возможность построить команду в своем стиле, и для этого ему понадобилось несколько месяцев в сезоне 2024/25.

Стоит напомнить, что «ПСЖ» едва не вылетел по итогам общего этапа Лиги чемпионов. Переломным моментом стала победа над «Манчестер Сити» (4:2) в предпоследнем туре. До того Дембеле играл на правом фланге и имел уже десятки результативных действий, но именно перевод на позицию «девятки» сделал его главным героем.

Это не было столь революционным, как решение Пепа Гвардиолы поставить Месси в центр атаки в 2010/11, но эффект оказался схожим. На флангах помогали Дезире Дуэ и Брэдли Барколя, а зимой к ним присоединился Хвича Кварацхелия. Энрике собрал атаку из универсальных дриблеров, которые могли и забивать, и отдавать.

Дембеле же стал лидером. 16 из его 21 голов в чемпионате пришлись на период с декабря по март, и именно тогда «ПСЖ» оторвался от «Марселя». В плей-офф ЛЧ он участвовал почти во всех результативных атаках, за исключением первого матча против «Ливерпуля». Но важнее другое: его игра изменилась и с точки зрения психологии. Вместо прежней неуверенности — уверенность и яркость, достойная команды из столицы мировой моды.

Более того, он стал безумным трудягой даже в прессинге. Тибо Куртуа после разгромного поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале Клубного ЧМ рассказывал о своем разговоре с Дембеле: «Я сказал ему после матча, что он слишком много прессинговал, а он ответил: "Так нужно". У меня было полсекунды, чтобы подумать, что делать — потому что нас душили».

Дембеле наконец-то реализовал свой потенциал и даже превзошел его. И это после того, как многие поклонники уже перестали в него верить всего год назад.

Его история возрождения — лучшая иллюстрация того, почему именно он стал обладателем «Золотого мяча». Когда мы постареем, именно Дембеле останется лицом сезона-2024/25. И это многое значит.

Обгоняя Мбаппе

Истории Дембеле и Мбаппе переплетаются уже почти десятилетие. Оба громко заявили о себе в Европе в сезоне 2016/17: «Монако» Мбаппе тогда выбил «Боруссию» Дембеле в четвертьфинале Лиги чемпионов. С того момента именно Килиан воспринимался как более перспективный, и это подтверждалось почти каждый год.

С 2017-го по 2024-й ни у кого не возникало мысли, что Дембеле превосходит Мбаппе, тем более что Килиан закрепил за собой статус будущей суперзвезды, выиграв с Францией чемпионат мира-2018.

Впервые они оказались в одном клубе, когда Дембеле перебрался в «ПСЖ», но вместе они отыграли лишь сезон — до того, как Мбаппе наконец-то перешел в «Реал».

Ирония судьбы: успехи команд после их расставания только укрепили позиции Дембеле в гонке за «Золотой мяч». «ПСЖ» стал умной и целостной командой, наконец выиграв Лигу чемпионов, а «Реал» с Мбаппе, несмотря на личные достижения форварда, потерял часть своего блеска.

Мбаппе долгие годы считался будущим обладателем «Золотого мяча», человеком, который будет собирать трофеи один за другим после завершения эпохи Месси и Роналду. Тем символичнее, что именно Дембеле сумел «обогнать» его на финишной прямой — как Гарет Бейл, обогнавший Марка Бартру в финале Кубка Испании.

Поддержка со всех сторон

При этом сам Мбаппе нисколько не обижен и искренне рад за друга. В июне он прямо сказал: «Мой выбор очевиден: я голосую за Дембеле».

Неудивительно, что в этом плане он не одинок. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи добавил: «Сезон Усмана — это нечто великолепное. Нет сомнений, что он должен взять "Золотой мяч". Если он его не получит, то с этой наградой что-то не так. Он сделал абсолютно всё».

Главный тренер Луис Энрике после ошеломительной победы над «Интером» (5:0) в финале ЛЧ заявил: «Я бы отдал "Золотой мяч" господину Усману Дембеле. Его сегодняшняя игра в обороне — этого одного достаточно для награды. Вот что значит вести команду за собой: голы, титулы, лидерство, прессинг. Усман — мой обладатель "Золотого мяча". Ни тени сомнений».

Эту мысль поддержал и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: «Разумеется, я поддерживаю Дембеле. Если спросите испанцев — они скажут другое. Но для меня очевидно: именно он заслуживает награду».

За него вступились и партнеры по национальной команде. «Все говорят про Ламина Ямаля, Килиана Мбаппе… Но никто не говорит про Усмана Дембеле. А он провел выдающийся сезон! Честно, у меня нет слов. Никто этого не ожидал. Я счастлив за него. Самый заслуженный победитель "Золотого мяча" — Усман Дембеле», — настаивал Ибраима Конате.

«Для меня Дембеле всегда будет выше Ямаля! Он выиграл Лигу чемпионов, был ключевым игроком сезона. Если не возьмет "Золотой мяч" сейчас — не возьмет никогда. Хакими и Витинья тоже провели отличный сезон, но фаворит — Дембеле», — сказал Поль Погба.

Даже Гарет Бейл, никак не связанный с ситуацией, поддержал француза: «Да, думаю, он фаворит. Все любят говорить об индивидуальных качествах, но посмотрите на трофеи. Он выиграл Лигу чемпионов, сделал требл во Франции. Трудно представить кого-то более достойного. Он преобразил "ПСЖ". Для меня он безусловный лидер гонки».

Ямаль должен подождать

Естественно, многие хотели увидеть новым королем футбола Ламина Ямаля. То, что он творит в 18 лет — беспрецедентно.

Но у него еще всё впереди. Главное — сохранить здоровье и сосредоточенность. А вот лучший игрок сезона-2024/25 и справедливый обладатель «Золотого мяча» — Дембеле.

Единственная надежда сторонников Ямаля заключалась в полуфинале Лиги наций, который, будем честны, уже мало кто помнит. Ставки были слишком низкими, чтобы называть это дуэлью за «Золотой мяч».

Если бы «Барселона» вышла в финал ЛЧ, а не проиграла «Интеру», разгромленному потом «ПСЖ», история могла бы сложиться иначе.

И если уж придираться к деталям, то Ямаль вряд ли был даже главным бомбардиром своей команды. Роберт Левандовский забил 42 гола, Рафинья — 34, Ферран Торрес — 19. При этом Рафинья повторил его показатель по количеству ассистов (25). Так что если кто-то из «Барселоны» и заслуживает большего внимания в гонке за «Золотой мяч» — так это бразилец.

Мечта, ставшая реальностью

У «ПСЖ», безусловно, было несколько кандидатов на «Золотой мяч». Витинья и Ашраф Хакими тоже вполне могли бы стать достойными победителями. Но именно Дембеле заслужил награду за то, что, пусть и с опозданием, наконец реализовал свой потенциал, сконцентрировавшись как на поле, так и за его пределами.

«Выиграть "Золотой мяч", когда ты футболист, — это, конечно, высшая цель. Об этом мечтаешь еще ребенком. Я помню, как раньше смотрел Telefoot, где показывали церемонию вручения, как игроки выстраивались в ряд за наградой. Это было невероятно. Эта премия — особенная», — рассказал Дембеле в интервью France Football через пару недель после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«У меня были тяжелые годы — травмы, слабые выступления. В этом сезоне, думаю, я сыграл хорошо, так что посмотрим, что будет дальше. Уже сам факт, что я в числе фаворитов, — огромное достижение. Но, конечно, я надеюсь выиграть».

В понедельник вечером мечта Дембеле сбылась — и справедливо. Он действительно был лучшим футболистом мира в прошлом сезоне: с титулами, личными достижениями, статистикой и тем самым «неуловимым» качеством лидера.

Согласитесь, путь от парня в «Барселоне», который слишком много играл в Fortnite, до обладателя «Золотого мяча» впечатляет.