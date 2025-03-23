От нарушителя дисциплины до претендента на ЗМ. Дембеле превратился в главную звезду «ПСЖ»

Французский нападающий долгое время находился в статусе мегаталантливого исполнителя, однако непростой характер регулярно становился камнем преткновения в полной реализации потенциала. Кажется, что к 27 годам Дембеле наконец пересмотрел подход к делу и начал относится более профессионально к футболу, подтверждая данный тезис превосходной игрой.

Конфликт с Энрике быстро сошел на нет

Позиции Луиса Энрике, находящегося у руля «ПСЖ» второй сезон, немногим пошатнулись в конце 2024 года. Причинами сгущения туч вокруг испанского специалиста стали неубедительные выступления парижан в Лиге чемпионов УЕФА, успехи в которой всегда считались мерилом для оценки деятельности менеджеров столичного клуба.

Авансов Энрике не добавляла напряженная атмосфера внутри команды, где сразу несколько игроков испытывали недовольство его методами работы. Среди взбунтовавшихся против тренера исполнителей находился Дембеле, славящийся своим непредсказуемым поведением.

Сообщалось, что между Усманом и 54-летним наставником возник конфликт — Луис считал, что нападающий не выполняет обязательства перед командой, француз, в свою очередь, расценивал игровую философию Энрике стереотипной и слишком предсказуемой.

Испанец применял к игроку дисциплинарные наказания, отстранив его на поединок Лиги чемпионов против «Арсенала». Ответ от Дембеле получился довольно своеобразный, когда он заработал глупое удаление во встрече с «Баварией».

«Бавария» — «ПСЖ» globallookpress.com

Энрике продолжил использовать в отношении Усмана метод «кнута», оставив игрока два раза подряд на скамейке запасных в матчах Лиги 1 против «Нанта» и «Осера». Как показала практика, тренер воспользовался верной тактикой и вновь продемонстрировал себя в роли грамотного мотиватора.

Дембеле вернулся на футбольное поле с чрезмерным желанием доказать парижской публике свою важность для команды, сходу отличившись в воротах «Лиона» на просторах французского первенства. Следом последовал дубль в поединке с «Монако» — голевая машина Усмана завелась.

Ударное завершение 2024 года в исполнении нападающего растопило лед в отношениях между ним и Энрике, что благотворно сказалось на общих выступлениях «ПСЖ». Парижане упрочили лидерство в чемпионате Франции и улучшили шансы на проход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Чудесное преображение

Новый год Дембеле начал с места в карьер, принеся «ПСЖ» первый в текущем сезоне трофей. Уже в компенсированное арбитром время он распечатал ворота «Монако», решив судьбу поединка и пополнив коллекцию столичного клуба Суперкубком Франции.

Усман Дембеле globallookpress.com

На этом бенефис Усмана в футболке парижан не остановился, и в 2025 на его счету уже 22 забитых мяча в семнадцати поединках. Появляясь на поле в нынешнем году, Дембеле не отличился лишь трижды, при этом успев порадовать фанатов парижан двумя хет-триками — под горячую руку попали «Штутгарт» и «Брест».

Его гол в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» практически послужил приговором для подопечных Слота в борьбе за «ушастый» трофей, который окончательно привело в действие фиаско по итогам серии послематчевых пенальти.

Впечатляющий перформанс Усмана резко повысил его котировки в качестве потенциального обладателя «Золотого мяча». Портал Coal включил Дембеле в пятерку фаворитов, поставив впереди него лишь Гарри Кейна, Ламина Ямаля, Килиана Мбаппе и Рафинью.

Французское издание L'equipe вовсе дает 40,9% на победу 27-летнего нападающего, оценивая шансы игрока «ПСЖ» на порядок выше конкурентов.

Непосредственное влияние на аномально резкое увеличение результативных показателей Усмана оказали тактические модификации Луиса Энрике, который превратил предпочитающего действовать на флангах игрока в «ложную девятку». Причиной таких экспериментов испанского специалиста, коснувшихся центра атаки, стали невыразительные выступления профильного нападающего Гонсалу Рамуша.

Луис Энрике globallookpress.com

Дембеле быстро адаптировался к новому амплуа, добавив больше вариативности своим действиям. Он стал чаще предлагать себя, открываясь за спинами защитников и опережая на дистанции их за счет великолепной скорости.

Также Усман регулярно уводит за собой обороняющихся игроков, что создает свободные зоны для его партнеров по команде. Важным компонентом, в котором Дембеле хорошо прибавил, стал прессинг — при потере мяча линия атаки «ПСЖ» сразу включается в отбор и становится первым препятствием для быстрого выхода противостоящей команды из защиты.

Усман Дембеле globallookpress.com

Перевод Усмана на позицию центрального нападающего позволяет ему уделять меньше времени дриблингу и больше сконцентрироваться на завершении атак. Согласно данным портала Opta француз забил все двадцать два мяча в 2025 году, находясь внутри штрафной площади.

Отказ Луиса Энрике от игры с классическим центрфорвардом пошел на пользу как «ПСЖ», так и Дембеле, который превратился в неудержимого исполнителя и настоящую головную боль для обороняющейся стороны.

Гонка за всеми трофеями

Парижане, буксовавшие в осенней части кампании, резко набрали обороты в 2025 и на данном этапе выглядят командой без изъянов. Если в первой половине сезона «ПСЖ» страдал от излюбленной манеры игры Энрике, которая представляла собой контроль ради контроля, то постепенно Луис отошел от своих базовых принципов и выстроил коллективу, пожалуй, самую интересную позиционную структуру.

Испанский тренер предпочитает схему 4-1-2-3 с единственным опорным полузащитником, на позиции которого может оказаться любой из тройки Руис-Невеш-Витинья, и быстрыми крайними защитниками в лице Хакими и Мендеша. По ходу встречи расстановка парижан нередко видоизменяется на более смелые 3-5-2, когда команда завладевает мячом.

Руис оттягивается к центральным защитникам, располагаясь рядом с Маркиньосом и Пачо, и разворачивает атаки из глубины. Середина поля остается во владении тандема Витинья-Невеш, а Мендеш и Хакими создают широту в атакующей линии.

«ПСЖ» globallookpress.com

При потере игровой сферы команда быстро перестраивается на изначальный вариант и вступает в контрпрессинг, который, как говорили выше, начинается с трио Кварацхелия-Дембеле-Баркола, оказывающего давление на вратаря и центральных защитников.

В своей модели игры Энрике не отказывается от персональной опеки, что наглядно продемонстрировало двухматчевое противостояние с «Ливерпулем». Мендеш, действующий индивидуально против Мохамеда Салаха, буквально положил египтянина себе в карман и почти вычеркнул его из списка претендентов на «Золотой мяч».

Нуну Мендеш против Мохамеда Салаха globallookpress.com

Гармония, царящая как в раздевалке «ПСЖ», так и на футбольном поле, позволяет подопечным испанского тренера вести борьбу сразу на несколько фронтов и громко заявлять о желании собрать полную коллекцию титулов по итогам текущей кампании.

Столичный клуб уверенно лидирует в Лиге 1, имея гандикап над «Марселем» в 19 баллов, и получил не самых грозных соперников в полуфинале Кубка Франции и четвертьфинале Лиги чемпионов — «Дюнкерк» и «Астон Виллу» соответственно.

Капризный Дембеле остался в прошлом?

Прогресс Усмана на фоне прошлогодней статистики выглядит фантастически, когда в 42 матчах он забил всего шесть голов. Неужели француз расставил приоритеты и отдал предпочтение профессионализму вместо опозданий на тренировки, конфликтов с тренерами и «звездной болезни».

Яркие вспышки игры Дембеле демонстрировал и в дортмундской «Боруссии», и в «Барселоне», однако быстро исчезал с радаров и продолжал отбывать номер, получая немалую заработную плату.

Усман Дембеле globallookpress.com

Стабильность, ранее несвойственная ему, проявилась только во второй части сезона 2024/2025 и складывается ощущение, что продолжение банкета последует. Мотивировать Усмана может как индивидуальная награда на горизонте, так и возможность принести Парижу первый трофей Лиги чемпионов в истории, чего не смогли достичь такие великолепные исполнители, как Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани, Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Весной 2024 тогдашний главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан достаточно емко описал игру Дембеле.

Когда мне задают вопросы об Усмане, всегда спрашивают о его слабостях. Я всегда отвечаю, рассказывая о его сильных качествах. Я думаю, что он исключительный игрок. С точки зрения дестабилизации соперника, дриблинга и способности открывать пространства, он выдающийся игрок. Если бы он больше забивал, возможно, он бы уже выиграл «Золотой мяч». Жюльен Стефан

Трансформация Усмана в центрального нападающего стала дополнительной опцией в улучшении голевых свершений, поэтому не исключено, что на следующей церемонии France Football именно его имя окажется в заветном конверте.