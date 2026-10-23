прогноз на матч восьмого тура французской Лиги 1, ставка за 2.32

23 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ницца». Начало встречи — в 21:45 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.

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«Брест»

Турнирное положение: «Брест» находится на десятом месте в таблице Лиги 1.

Команда набрала девять очков. У «Бреста» две победы, три ничьи и два поражения. Разница мячей составляет 13:10.

Последние матчи: Команда Эрика Руа подходит к встрече с «Ниццей» после двух матчей без поражений. Сначала «Брест» разгромил «Анже» со счётом 5:1, а затем сыграл вничью с «Лиллем» — 1:1.

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Несмотря на позитивную динамику, домашние выступления команды пока нельзя назвать стабильными. Кроме того, «Брест» пропускал во всех семи турах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: Серьёзной проблемой остаётся состояние обороны. В атаке «Брест» выглядит гораздо убедительнее: команда уже забила 13 мячей в семи турах. Если хозяева хорошо сыграют впереди, то смогут воспользоваться проблемами соперника и побороться за очередную победу.

«Ницца»

Турнирное положение: В таблице французского чемпионата «Ницца» располагается на 13-й строчке, набрав восемь баллов.

Команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и три раза уступила. «Ницца» забила шесть мячей и пропустила девять голов.

Последние матчи: «Ницца» пока крайне неудачно выступает в гостевых матчах чемпионата. В трёх выездных встречах команда потерпела три поражения, забив всего один гол. Подопечные Франка Эза уступили «Парижу» (0:3), «Осеру» (0:1) и «Лиону» (1:2).

Состояние команды: У гостей не всё в порядке с составом. На фоне кадровых проблем «Бреста» в центре обороны у «Ниццы» появятся возможности для создания голевых моментов. Однако гостям необходимо действовать точнее в завершающей стадии атак и минимизировать ошибки у собственных ворот.

На что ставят в матче Брест — Ницца Букмекерские коэффициенты на матч Брест — Ницца: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Брест» фаворитом с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.36, а победа «Ниццы» — в 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: У «Бреста» есть возможность воспользоваться проблемами соперника и завоевать три очка.

2.23 Победа «Бреста» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Брест» — «Ницца» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: победа «Бреста» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке команды не смогут обменяться голами.

2.32 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Брест» — «Ницца» принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: обе команды не забьют за 2.32.

Пять причин, почему ставка зайдёт