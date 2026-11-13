От стремительных нападающих до техничных созидателей — в Sports Illustrated проанализировали 15 сильнейших исполнителей на правом краю атаки.

Поиск высококлассного исполнителя на правый фланг атаки может стать одним из ключевых факторов успеха в FC 27.

Будь то стремительный вингер, способный на скорости оставлять защитников позади, технически одаренный плеймейкер, умеющий вскрывать даже самую неприступную оборону, или результативный нападающий, предпочитающий смещаться с фланга в центр для завершения атак, — недостатка в достойных кандидатах здесь определенно нет.

Пятнадцать лучших правых вингеров и полузащитников по общему рейтингу представляют собой любопытное сочетание состоявшихся звезд мирового футбола и ярчайших молодых талантов, каждый из которых обладает собственными преимуществами и способен предложить нечто особенное.

15. Джулиано Симеоне («Атлетико Мадрид»)

Общий рейтинг: 82

Открывает рейтинг Джулиано Симеоне — энергичный и физически крепкий футболист, способный обеспечить высокую интенсивность игры на правом фланге.

Главными достоинствами аргентинца выступают впечатляющие показатели скорости (92) и физической подготовки (83), благодаря которым он становится отличным вариантом для любителей прямолинейных атак и самоотверженной работы на поле. Технические характеристики Симеоне выглядят куда скромнее, однако недостаток изящества он с лихвой компенсирует своими атлетическими качествами.

14. Кингсли Коман («Аль-Наср»)

Общий рейтинг: 83

Давний любимец поклонников EA FC, Кингсли Коман по-прежнему остается одним из наиболее опасных классических вингеров в футсиме. Сочетание высокой скорости и великолепного дриблинга делает француза особенно грозным в ситуациях один на один.

Кингсли Коман FC 27

В распоряжении Комана находятся внушительные показатели скорости (87) и дриблинга (87), позволяющие ему уверенно обыгрывать защитников и создавать опасные моменты благодаря активным действиям на фланге.

13. Мейсон Гринвуд («Фенербахче»)

Общий рейтинг: 83

Мейсон Гринвуд обладает внушительным атакующим потенциалом и представляет особый интерес в качестве правофлангового нападающего с ярко выраженным голевым чутьем.

Главным достоинством англичанина выступает впечатляющий показатель ударов (85), который дополняется достойными характеристиками дриблинга (84) и скорости (83).

12. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)

Общий рейтинг: 83

Джаррод Боуэн представляет собой надежный вариант для усиления атаки ввиду удачного сочетания технического мастерства и способности регулярно угрожать чужим воротам.

Англичанин располагает симпатичными показателями ударов (81) и дриблинга (82), благодаря которым способен приносить немало пользы на подступах к штрафной площади соперника. Пусть Боуэн и уступает некоторым конкурентам во взрывной скорости, его сбалансированные характеристики компенсируют этот недостаток.

11. Арда Гюлер («Реал»)

Общий рейтинг: 83

Арда Гюлер входит в число наиболее технически одаренных футболистов рейтинга, а мастерство в обращении с мячом и великолепная культура паса делают турецкого таланта особенно ценным для команд, предпочитающих контролировать ход встречи через владение.

Молодой полузащитник может похвастаться впечатляющими показателями передач (85) и дриблинга (84), которые дополняются неплохой характеристикой ударов (79). Скорость Гюлера (77) выглядит относительно скромно, однако недостаток стремительности с лихвой окупается его техническим мастерством и способностью находить нестандартные решения в атаке.

10. Джон Макгинн («Астон Вилла»)

Общий рейтинг: 83

На фоне более ориентированных на атаку вингеров Джон Макгинн выделяется несколько иным набором качеств. Шотландец привносит на правый фланг физическую мощь, готовность отрабатывать в обороне и универсальность, позволяющую решать самые разные задачи.

Особенно впечатляют его показатели физической подготовки (84) и защиты (78), тогда как характеристики передач (81) и дриблинга (82) позволяют Макгинну уверенно участвовать в комбинационной игре и приносить пользу при владении мячом.

9. Ян Диоманде («Реал»)

Общий рейтинг: 84

Ян Диоманде — один из наиболее впечатляющих футболистов рейтинга с точки зрения атлетических качеств. Головокружительная скорость в сочетании с великолепным дриблингом способна превратить противостояние с ним в настоящий кошмар для защитников соперника.

Ян Диоманде FC 27

Показатель скорости (93) у Диоманде выше, чем у любого другого участника списка, а топовый дриблинг (87) позволяет ему регулярно обострять игру на фланге и создавать серьезные трудности обороне. В завершающей стадии атак футболисту еще есть над чем работать, однако его природные атлетические данные заслуживают особого внимания.

8. Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед»)

Общий рейтинг: 84

Брайан Мбемо отличается редкой сбалансированностью атакующих характеристик, сочетая скорость с уверенным дриблингом и умением наносить опасные удары по воротам.

Камерунский футболист располагает впечатляющими показателями скорости (89), дриблинга (86) и ударов (83), благодаря которым он одинаково опасен при стремительных проходах с обыгрышем защитников и непосредственно в штрафной площади соперников.

7. Антуан Семеньо («Манчестер Сити»)

Общий рейтинг: 85

Сочетание физической мощи, высокой скорости и мастерства завершения атак позволяет Антуану Семеньо выделяться среди наиболее атлетичных и грозных нападающих рейтинга.

Ганский футболист может похвастаться довольно мощными показателями ударов (85) и физической подготовки (80), благодаря которым способен на равных бороться с защитниками корпус в корпус, не теряя при этом остроты у чужих ворот.

6. Райан Шерки («Манчестер Сити»)

Общий рейтинг: 86

Райан Шерки по праву претендует на звание одного из самых технически одаренных футболистов всего списка. Исключительное мастерство дриблинга и богатый арсенал нестандартных решений превращают попытки сдержать француза в испытание для любой защиты.

Райан Шерки FC 27

Высококлассные показатели дриблинга (91) и передач (85) позволяют Шерки находить бреши в самых плотных защитных построениях и создавать голевые моменты даже в ситуациях, которые на первый взгляд кажутся совершенно безнадежными.

5. Дезире Дуэ («Пари Сен-Жермен»)

Общий рейтинг: 86

Дезире Дуэ — еще один яркий представитель нового поколения атакующих талантов, способный доставить немало неприятностей обороне соперника.

Главным козырем француза выступает дриблинг (90), тогда как достойные показатели скорости (83) и физической подготовки (80) позволяют ему уверенно идти в обводку и выдерживать сопротивление защитников.

Учитывая внушительные перспективы дальнейшего развития, Дуэ заслуживает особого внимания при построении команды с прицелом на молодых и многообещающих звезд.

4. Букайо Сака («Арсенал»)

Общий рейтинг: 87

Букайо Сака входит в число наиболее разносторонних атакующих исполнителей на правом фланге в FC 27, практически не имея выраженных слабостей в ключевых компонентах игры.

Звезда «Арсенала» располагает показателями дриблинга (87) и передач (85), дополненными отличной характеристикой ударов (82). При этом физическая подготовка (73) и навыки защиты (60) обеспечивают англичанину достаточно сбалансированный набор качеств, позволяющий эффективно действовать в различных игровых ситуациях.

3. Мохамед Салах («Трабзонспор»)

Общий рейтинг: 87

Хотя Мохамед Салах формально числится правым полузащитником, его атакующие характеристики куда больше соответствуют классическому вингеру.

Мохамед Салах FC 27

Опытный египтянин располагает высокими показателями дриблинга (86), скорости (84) и ударов (83), представляя особую угрозу при смещениях с правого фланга в центр и последующих рывках в штрафную площадь соперников. Вдобавок характеристика передач (83) позволяет Салаху активно участвовать в созидании и сочинять моменты для партнеров.

2. Майкл Олисе («Бавария»)

Общий рейтинг: 90

Майкл Олисе занимает первое место среди правых полузащитников FC 27 по общему рейтингу, и достаточно взглянуть на его характеристики, чтобы понять причины столь высокой оценки.

Француз обладает исключительным созидательным потенциалом, располагая показателями дриблинга (91) и передач (89), а также поразительным игровым видением (94).

Несмотря на то что Олисе уступает некоторым классическим вингерам во взрывной скорости, благодаря тонкому пониманию расположения партнеров, умению находить адресатов для передач и создавать голевые моменты француз остается одним из самых опасных плеймейкеров на поле.

1. Ламин Ямаль («Барселона»)

Общий рейтинг: 90

Вершину рейтинга занимает Ламин Ямаль, который делит лидерство по общей оценке с Майклом Олисе, однако среди правых вингеров именно юный испанец располагает наивысшим показателем в FC 27.

В арсенале восходящей звезды «Барселоны» числится феноменальный дриблинг (93), дополненный высокими характеристиками передач (87) и скорости (86).

При этом показатель ударов (84) позволяет Ямалю регулярно угрожать чужим воротам, а способность обыгрывать защитников один в один закрепляет за ним статус одного из наиболее интересных атакующих исполнителей в футсиме.