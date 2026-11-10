3 ноября 2025 года на римском «Олимпико» погас свет. Тысячи болельщиков на северной трибуне включили фонарики телефонов, выложив из светящихся точек имя Vincenzo. Так фанаты «Лацио» вспоминали Винченцо Папарелли, погибшего во время дерби с «Ромой» в 1979 году. В тот вечер команда Маурицио Сарри обыграла «Кальяри» (2:0), а фотографии необычной хореографии разлетелись по итальянской прессе. Спустя год «Кальяри» снова приехал на «Олимпико», только теперь знаменитая Curva Nord встретила гостей рядами пустых кресел. На трибунах собрались всего 12 649 зрителей, хотя стадион вмещает больше 70 тысяч. «Лацио» вновь победил (2:1), а Андреа Пинамонти забил решающий мяч на 83-й минуте. Футболисты сохранили лидерство в чемпионате, но праздновать успех им пришлось практически без поддержки собственных фанатов. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 29 очков за 11 туров и ни разу не проиграла — настолько удачно римляне ещё никогда не начинали сезон Серии А. Тем временем продажи абонементов рухнули с прошлогодних 30 тысяч до 4,5 тысячи. Болельщики требуют ухода Клаудио Лотито, который руководит клубом с 2004 года, и принципиально отказываются финансировать его дальнейшую работу. Даже первое место в чемпионате не заставило фанатов передумать.

На выезды ездят тысячами, а дома оставляют «Олимпико» пустым

Организованные группы болельщиков «Лацио» не покупают билеты на домашние матчи, абонементы и официальную атрибутику. Они также призывают отказаться от платных трансляций и услуг коммерческих партнёров клуба, при этом на выезды продолжают ездить тысячами. В конце октября фанаты преодолели почти 5 часов пути ради встречи с «Сассуоло», которая проходила посреди недели. Римляне разгромили соперника (6:2), а после финального свистка футболисты долго благодарили заполненный гостевой сектор.

Выезд фанатов «Лацио» к «Сассуоло» globallookpress.com

Перед сентябрьским матчем с «Миланом» болельщики устроили команде проводы, больше напоминавшие празднование крупной победы. Сотни фанатов приехали на тренировочную базу в Формелло, затем на мопедах сопровождали автобус до моста Понте-Мильвио. Там процессия остановилась — футболисты отправились на стадион, а их поклонники разошлись по барам и домам смотреть трансляцию. На «Олимпико» собрались 21 373 человека, причём больше 10 тысяч поддерживали гостей.

«Лацио» вёл 2:0, но позволил «Милану» отыграться после дубля Диего Морейры. Капитан римлян Маттиа Дзакканьи предположил, что при заполненных трибунах команда могла бы удержать победу. Гаттузо высказался ещё жёстче, сравнив нынешнюю атмосферу с футболом времён пандемии. По словам тренера, играть без болельщиков тяжело, особенно когда на собственном стадионе отчётливее слышны песни чужих фанатов.

На встречи с «Дженоа», «Монцей» и «Пармой» приходили от 6 до 10 тысяч зрителей. По подсчётам Corriere dello Sport, за первые 5 домашних матчей сезона «Лацио» собрал меньше 40 тысяч собственных болельщиков — раньше столько могло прийти за один вечер. Масштаб бойкота стал понятен ещё летом: почти 93% прошлогодних владельцев абонементов отказались продлевать свои места. 20 октября спортивный директор Анджело Фабиани предложил фанатам хотя бы временное перемирие ради команды. Представители Curva Nord ответили отказом: их противостояние с Лотито началось задолго до нынешнего чемпионата, и даже рекордный старт Гаттузо ничего не меняет.

Пустая трибуна на «Олимпико» globallookpress.com

Лотито спас клуб от банкротства. Почему фанаты требуют его ухода уже 20 лет?

Летом 2004 года Клаудио Лотито приобрёл контроль над «Лацио», который после эпохи Серджо Краньотти оказался на грани финансового краха. Римляне привыкли покупать звёзд за огромные деньги и бороться за чемпионство, но расходы на Эрнана Креспо, Хуана Себастьяна Верона и других знаменитых игроков давно перестали соответствовать доходам. Общий долг клуба достигал €550 млн, а годовые убытки составляли €86,5 млн. Новый владелец принялся сокращать расходы и договариваться с кредиторами. Постепенно «Лацио» выбрался из долговой ямы и вернулся в число сильнейших команд Италии. За время президентства Лотито клуб выиграл 3 Кубка страны и 3 Суперкубка, несколько раз выступал в Лиге чемпионов, а в сезоне-2022/23 завоевал серебряные медали Серии А. Именно при нём в Риме заиграли Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Чиро Иммобиле, который стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Однако осторожность президента быстро начала раздражать болельщиков, которые помнили времена дорогих трансферов и чемпионских амбиций. Продажи лидеров воспринимались как нежелание бороться за трофеи, а постоянные разговоры об экономии — как удобное оправдание. Дополнительным поводом для конфликта стали отношения Лотито с ультрас. Президент прекратил предоставлять группировке Irriducibili бесплатные билеты и оплачивать фанатские перформансы, решив ограничить влияние организованных болельщиков на клуб. К 2006 году противостояние зашло настолько далеко, что ультрас поддержали бывшего нападающего «Лацио» Джорджо Киналью, который хотел купить команду. Лотито продавать клуб не собирался, а северная трибуна постепенно превратилась в главный центр сопротивления президенту.

Активная северная трибуна на «Олимпико» globallookpress.com

В феврале 2014 года продажа Эрнанеса в «Интер» вывела на улицы Рима около 6 тысяч протестующих. Перед встречей с «Сассуоло» они прошли маршем к «Олимпико», а уже на стадионе десятки тысяч зрителей подняли плакаты Libera la Lazio (освободите «Лацио»). Через 2 недели фанаты выбрали другую тактику — матч с «Аталантой» посетили всего около 4 тысяч человек, а Curva Nord практически опустела. На пустой трибуне появился баннер с обещанием передать клуб следующим поколениям болельщиков.

Протест против президента «Лацио» globallookpress.com

Новые протесты вспыхнули в 2016-м, когда Марсело Бьелса отказался возглавить команду, сославшись на невыполненные трансферные обещания руководства. Около 4 тысяч человек потребовали отставки Лотито на площади Санти-Апостоли, а продажи абонементов рухнули примерно до 4 тысяч. Успешные выступления при Симоне Индзаги и Маурицио Сарри на время успокоили фанатов, но примирения так и не произошло. Летом 2024 года многотысячная колонна прошла от стадиона «Фламинио» до Понте-Мильвио, выражая недовольство назначением Марко Барони. Ещё через год болельщики вновь вышли на улицы: команда второй сезон подряд осталась без еврокубков, а финансовые ограничения мешали клубу полноценно работать на трансферном рынке. Окончательно отношения разрушились осенью 2025-го, причём на этот раз причиной оказались вовсе не деньги и не очередной неудачный трансфер.

Памятная церемония превратила давний конфликт в полноценный бойкот

28 октября 1979 года перед римским дерби погиб 33-летний болельщик «Лацио» Винченцо Папарелли — сигнальная ракета, выпущенная с сектора фанатов «Ромы», попала ему в глаз. Трагедия потрясла итальянский футбол, а имя погибшего навсегда осталось частью истории Curva Nord. В ноябре 2025 года ультрас подготовили памятную хореографию с тысячами телефонных фонариков. Запустить перформанс с беговой дорожки стадиона пригласили 14-летнюю Джулию Папарелли, внучку Винченцо. Однако непосредственно перед церемонией девочку не пропустили к полю. Ей пришлось наблюдать за происходящим с трибуны, а организаторы акции обвинили руководство клуба в неуважении к памяти погибшего болельщика.

Перфоманс фанатов «Лацио» в память о Винченцо Папарелли globallookpress.com

Лотито отверг обвинения и утверждал, что семью заранее пригласили в почётную ложу, а проблемы возникли из-за четырёх представителей ультрас, которые хотели пройти к полю вместе с Джулией. Руководство не разрешило им этого сделать, и Лотито назвал последовавший скандал попыткой давления на клуб. Фанаты объяснений не приняли: сначала Curva Nord объявила бойкот встрече с «Лечче» 23 ноября, затем протест распространился на остальные домашние матчи. Весной 2026 года посещаемость некоторых игр падала до 3–5 тысяч человек, а тысячи болельщиков собирались снаружи «Олимпико», пели и поддерживали игроков до стартового свистка, но через турникеты принципиально не проходили.

В июне организованные группы объявили, что бойкот продлится весь сезон-2026/27, а исключение сделали только для дерби с «Ромой». На выездах болельщики обещали поддерживать команду по-прежнему, а в отдельном заявлении приветствовали назначение Дженнаро Гаттузо, подчеркнув, что претензий к футболистам у них нет. 2 июля на улицы Рима вышли более 10 тысяч протестующих. Дополнительное раздражение вызвали планы Лотито приобрести «Реджину» из четвёртого дивизиона. Болельщики не понимали, почему президент ищет новые футбольные активы, пока «Лацио» сталкивается с финансовыми ограничениями. Вспоминали и его политическую карьеру — с 2022 года Лотито занимает место в итальянском Сенате.

Массовый протест против Лотито globallookpress.com

К нынешнему сезону противостояние перешло в стадию, когда стороны практически перестали искать компромисс. Гаттузо может побеждать, спортивный директор — предлагать перемирие, а президент — напоминать о спасении клуба от банкротства. Curva Nord всё равно требует смены владельца.

Гаттузо неожиданно вывел «Лацио» на первое место. Насколько это серьёзно?

Ещё летом назначение Дженнаро Гаттузо вызывало в Италии немало сомнений. Весной специалист покинул национальную сборную, которая вновь не смогла пробиться на чемпионат мира. В Риме ему предстояло заменить Маурицио Сарри, а дебют нового тренера только укрепил опасения болельщиков: 16 августа «Лацио» вылетел из Кубка Италии, проиграв дома «Мантове» из Серии B (0:2).

Но чемпионат команда начала совершенно иначе. Римляне выиграли первые 3 встречи, затем после ничьей с «Миланом» выдали новую победную серию. Особенно впечатляющими получились разгром «Ювентуса» в Турине (3:0) и 6 голов в ворота «Сассуоло», а после 11 туров у «Лацио» 9 побед, 2 ничьи и 29 очков — лучший старт в клубной истории. Даже команды Симоне Индзаги и Свена-Йорана Эрикссона, с которым римляне выиграли скудетто в 2000 году, не набирали столько на аналогичном отрезке.

Гаттузо и Фраттези globallookpress.com

При этом Гаттузо практически не получил денег на усиление. Летом клуб расстался с несколькими важными футболистами и был вынужден искать преимущественно свободных агентов и арендованных игроков. В оборону пришли Данило Дуки из «Униона» и Йосип Шутало из «Аякса», в нападение — Андреа Пинамонти и Альберт Гудмундссон. А особенно удачным оказалось приглашение Давиде Фраттези, которого «Интер» отпустил в аренду за €5 млн с возможностью выкупа ещё за €10 млн. В Милане итальянец постоянно боролся за место в основе, а в Риме сразу превратился в одного из лидеров. Фраттези забил в первых 3 матчах за новую команду, а 8 ноября отличился на поле «Наполи», ворвавшись в штрафную после рывка почти через половину поля.

Гаттузо сохранил схему 4-3-3, но заставил команду действовать гораздо агрессивнее. Римляне выше встречают соперников, быстрее возвращают мяч и чаще подключают полузащитников к атакам. Фраттези регулярно врывается в штрафную из глубины, Кеннет Тейлор помогает развивать комбинации, а Реда Белаян страхует партнёров. Пространство для этих рывков создаёт в том числе Тиджани Нослин, который теперь чаще смещается между линиями и помогает партнёрам выходить на ударные позиции.

Давиде Фраттези globallookpress.com

Однако считать «Лацио» главным претендентом на чемпионство пока что всё же рано. По данным xG. Football, римляне забили 25 мячей при 17 ожидаемых, а пропустили всего 9 при 14,1 xGA. Команда отлично реализует моменты и регулярно избегает голов в ситуациях, когда соперники вполне могли отличиться. Встреча с «Наполи» (1:1) хорошо показала уязвимость нынешнего лидера. Римляне повели после гола Фраттези, но вскоре после перерыва Альфонсо Педраса срезал мяч в собственные ворота. Затем неаполитанцы усилили давление, и «Лацио» пришлось спасаться благодаря сейвам Христоса Мандаса и выносу Белаяна с линии ворот. После ничьей преимущество над «Интером» сократилось до 1 очка, а «Рома» отстаёт ещё на балл. Сам Гаттузо старательно избегает разговоров о Скудетто — после победы над «Кальяри» тренер даже пошутил, что команде осталось набрать всего 12 очков до гарантированного сохранения места в Серии А.

Календарь и таблица Серии А

13 декабря на «Олимпико» состоится дерби с «Ромой», ради которого организованные болельщики решили прервать бойкот. Северная трибуна снова должна заполниться флагами и баннерами, а футболисты наконец услышат привычный рёв Curva Nord. Но уже на следующем домашнем матче сектор за воротами снова опустеет. Лотито пережил многотысячные демонстрации, освистывания и несколько бойкотов, теперь его команда вообще лидирует в Серии А, а болельщики всё равно требуют сменить президента. Судя по настроению Curva Nord, даже первое за 27 лет чемпионство вряд ли заставит их отказаться от этого требования.