прогноз на матч 4-го тура группового этапа Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.00

11 ноября в 4-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Ювентус» (жен)

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Ювентус» (жен) в трех турах набрал шесть очков. Команда забила 8 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, одолев «Сассуоло» — 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Ювентус» (жен) переиграл еще и «Фиорентину» — 2:1, а вот несколько ранее разгромил «Аустрию» — 4:1. Команда победила в трех последних матчах.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Ювентус» (жен) имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к заветной четверке.

При этом «Ювентус» (жен) до последнего поединка уступил в двух домашних матчах кряду. К тому же команда зачастую испытывает сложности в матчах с более-менее крепкими оппонентами. Зато Альба Редондо настреляла уже три мяча в Женской Лиге чемпионов. Причем испанка забивает уже в пяти матчах кряду.

Команда уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах. «Ювентус» (жен) уже четыре с половиной года не может обыграть «ткачих».

«Лион» (жен)

Турнирное положение: «Лион» (жен) в главном женском клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» (жен) набрал семь зачетных баллов в трех турах. Команда забила 14 мячей без пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Лансу» — 7:1.

До того «Лион» (жен) переиграл «Монпелье» — 5:2, а вот чуть ранее разгромил «Интер» — 6:0. Команда победила шесть раз кряду.

Состояние команды: «Лион» (жен) ныне заметно поднаторел плане результатов, да и в Женской Лиге чемпионов ставит перед собой максимальные задачи.

При этом «Лион» (жен) весьма продуктивно выступает на чужих полях. В шести последних поединках вне родных стен команда победила. «Ткачихи» в четырех последних матчах забивали не меньше пяти мячей. Плюс тылы француженок весьма крепки и монолитны.

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. «Лион» (жен) борется за первое место, к тому же исторически успешно противостоит туринкам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.17. Ничья — в 7.50, выигрыш «Ювентуса» (жен) — в 13.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.30, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.40.

Прогноз: «Лион» (жен) мотивирован забраться на вершину таблицы, но и туринкам палец в рот не клади.

2.00 Тотал меньше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ювентус» (жен) — «Лион» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал меньше 3.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперника подпишут мирное соглашение.

3.25 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Ювентус» (жен) — «Лион» (жен) принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт