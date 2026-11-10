Носковой тоже не хватит сил на весь матч против Гауфф?

Американка Кори Гауфф сыграет против чешки Линды Носковой во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 11 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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Гауфф

Кори начала итоговый с победы над Джессикой Пегулой.

Первый и второй сеты получились максимально напряженными, а на решающий у соперницы просто не осталось сил — 6:4, 6:7, 6:2.

Интересно, что Гауфф выиграла пять из шести последних матчей против Пегулы.

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В текущем сезоне Гауфф набрала 5763 очков и заняла четвертое место в чемпионкой гонке.

В этом году Коко провела 63 матча: на этом отрезке у нее 48 побед и 15 поражений.

В конце августа Гауфф стала чемпионкой «тысячника» в Цинциннати. Кроме того, в этом году она дошла до финала на турнирах категории WTA 1000 в Майами и Риме.

На US Open Кори не смогла пройти 1/2 финала, проиграв Елене Рыбакиной.

Гауфф пятый год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир. В 2024-м американка стала чемпионкой WTA Finals. На этом турнире она обыграла Джессику Пегулу, Игу Свентек, Арину Соболенко и Циньвэнь Чжэн. Единственное поражение она тогда потерпела в заключительном туре группового этапа, проиграв Барборе Крейчиковой.

В прошлом году Гауфф не смогла выйти из группы, проиграв два из трех матчей.

Носкова

Линда в первом туре одержала победу над Мартой Костюк.

Чешская теннисистка уверенно обыграла украинку в двух сетах — 6:2, 6:4.

Носкова воспользовалась проблемами соперницы, которая так и не сумела как следует восстановиться после травмы запястья, но все равно приехала на Итоговый турнир.

Линда при этом продлила серию побед над Мартой до трех матчей.

Носкова впервые стала участницей Итогового турнира. Чешка набрала 4343 очка и заняла восьмое место в чемпионской гонке.

Еще в июле было известно, что Носкова поедет на WTA Finals благодаря победе на Уимблдоне. После неожиданного триумфа на британском мэйджоре лучшим результатом 21-летней чешки пока остается выход в четвертьфинал US Open.

Носкова занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 56 матчей (41 победа, 15 поражений). На харде Линда выиграла 18 из 28 матчей. На этом покрытии она ни разу в этом году не доходила до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.57, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: Гауфф ранее выиграла два из трех матчей против Носковой.

Но внимания заслуживает только их третья встреча, поскольку первые две состоялись еще в 2023-м, когда чешка была максимально далека от топ-10.

В этом году Линда обыграла Кори на грунте в Мадриде — 6:4, 1:6, 7:6.

Вероятно, не менее напряженным будет и предстоящий матч. По сути, это ключевая игра за первое место в группе.

2.01 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Гауфф — Носкова принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.