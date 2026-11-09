прогноз на матч первого круга турнира в Стокгольме, ставка за 2.44

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.

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Маннарино

Адриан попал в основную сетку только как лаки-лузер.

Французский теннисист не прошел квалификацию, проиграв в решающем раунде британцу Тоби Сэмюэлу.

Перед этим Маннарино уступил португальцу Нуну Боржешу в первом раунде квалификации «Мастерса» в Париже.

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Несмотря на эти неудачи, сейчас все равно можно сказать, что Маннарино успешно провел заключительный отрезок сезона.

В сентябре 38-летний француз дошел до четвертьфинала в Чэнду, а в октябре выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае и добрался до четвертьфинала на турнирах в Алматы и Вене.

Благодаря этим результатам Маннарино закрепился в первой сотне рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 61-й ракетки мира.

В этом сезоне Адриан провел 64 матча: на данном отрезке у него 28 побед и 36 поражений.

Шевченко

Сама тем временем смог пройти квалификацию.

В отборе его соперниками были норвежец Виктор Дурасович и британец Джейкоб Фернли. В обоих матчах он победил с большой разницей в счете.

Шевченко начал неделю за пределами первой сотни рейтинга. На данный момент он занимает 107-ю строчку.

После июльского турнира в Гштаде, на котором он дошел до полуфинала, Шевченко до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

В Чэнду он проиграл в первом круге Хуберту Хуркачу, а в Шанхае уступил Есихито Нисиоке в квалификации.

Одним из главных провалов Шевченко стало поражение от грека Стефана Сакелларидиса в решающем раунде квалификации домашнего турнира в Алматы.

У Шевченко тоже отрицательный баланс в этом сезоне: сейчас у него 34 победы и 38 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 1.74, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: три года назад Маннарино легко обыграл Шевченко на Уимблдоне — 6:3, 6:3, 6:2.

Честно говоря, сомневаемся, что Саша возьмет реванш у француза, который по-прежнему очень опасен.

2.44 Победа Маннарино + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Маннарино — Шевченко принесёт чистый выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Рекомендуемая ставка: победа Маннарино + тотал геймов больше 20,5 за 2.44.