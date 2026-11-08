В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 9 ноября, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.
СКА
Турнирное положение: СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 23 очка в 22 сыгранных матчах.
Последние матчи: клуб из Санкт-Петербурга одержал победу в гостевой игре против «Амура» (3:2).
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпиона армейцы одержали также победу над «Ак Барсом» (4:3), а также проиграли «Адмиралу» (0:4), «Торпедо» (3:4) и ЦСКА (1:3).
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» занимает четвёртое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 24 сыгранных матчах.
Последние матчи: «красно-белые» на домашнем льду одержали победу над минским «Динамо» (5:3).
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: «Спартаку» удалось прервать проигрышную серию, которая насчитывала два матча. Ранее команда проиграла «Локомотиву» (1:4), «Торпедо» (1:3). Московский клуб также обменялся победами с «Северсталью» (5:1, 2:3 Б).
Статистика для ставок
- СКА занимает восьмое место в Западной конференции
- «Спартак» занимает четвёртое место в Западной конференции
- В этом сезоне «Спартак» обыграл СКА (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.30, а победа «Спартака» — в 2.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: «Спартак» в этом сезоне уже побеждал СКА, к тому же московский клуб находится на ходу, можно рискнуть в пользу того, что «красно-белые» добьются успеха на гостевом льду.
Ставка: Победа «Спартака» с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.