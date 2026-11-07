прогноз на уральское дерби регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Трактор» 8 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Трактор»

Турнирное положение: После 23 сыгранных матчей «Трактор» притаился на 10-й позиции Восточной конференции с 23 очками, уступая соперникам вблизи зоны плей-офф по дополнительным показателям.

Последние матчи: После крупного поражения от ЦСКА 28 октября (1:5) «Трактор» отправился в Минск, где уступил «Динамо» (2:3). Домашняя встреча с московскими армейцами также завершилась неудачей (2:3, ОТ).

В следующих матчах команда Скотта Гордона обыграла на своем льду «Барыс» (2:1), а затем взяла верх над «Ак Барсом» (5:3).

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Не сыграют: Александр Рыков, Виталий Кравцов.

Состояние команды: Глубокая перестройка обернулась для «Трактора» затяжным кризисом. Челябинцы оказались в подвале Востока, а новый тренерский штаб не сумел с ходу наладить игру.

На текущее время домашний лед является мощным аргументом в пользу коллектива Скотта Гордона, где перед битвой за Урал были одержаны четыре победы в пяти матчах и добыты 9 турнирных очков из 10 возможных.

«Автомобилист»

Турнирное положение: На счету «Автомобилиста» — 23 очка после 22 матчей. В таблице Востока екатеринбуржцы идут девятыми, по дополнительным показателям уступая восьмому «Амуру».

Последние матчи: В 20-х числах прошлого месяца «Автомобилист» одержал четыре победы подряд — над СКА (3:1), ЦСКА (5:1), «Барысом» (4:1) и «Торпедо» (3:2).

Однако в двух следующих встречах команда Алексея Кудашова уступила: дома — «Металлургу» (3:4), а в Уфе — «Салавату Юлаеву» (2:3, ОТ).

Не сыграют: Никита Шашков, Антон Слепышев, Владимир Галкин.

Состояние команды: Недавний рывок «Автомобилиста» улучшил ментальную форму екатеринбуржцев. Команда Кудашова выдала убедительную игру в атаке и показала топ-уровень в домашних стенах.

В частности, на своей площадке уральцы зафиксировали четыре победы кряду, ни разу не пропустив больше двух голов. При этом на гостевом льду «Авто» потерпело восемь поражений в десяти предыдущих встречах.

На что ставят в матче Трактор — Автомобилист Букмекерские коэффициенты на матч Трактор — Автомобилист: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил «Трактор» в четырех из шести последних матчей

«Автомобилист» забивал 3 и более голов в трех из четырех последних личных встреч

В четырех из пяти последних личных встреч на льду «Трактора» было забито 4 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.30, победа «Автомобилиста» — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: «Трактор» не отличается стабильностью, особенно при игре в обороне. Екатеринбуржцы сами далеки от оптимальной формы, но получше челябинцев используют моменты впереди и увереннее распоряжаются шайбой.

1.83 «Автомобилист» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Трактор — Автомобилист принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.83.

Прогноз: Челябинцам тяжело поддерживать высокий темп атак на протяжении всей встречи, а «Автомобилист» достаточно организован при игре без шайбы.

1.72 Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч Трактор — Автомобилист принесёт прибыль 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5 за 1.72.