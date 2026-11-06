«Ахмат» при Гусеву начнёт с победы, «Халл» и «Сассуоло» дадут бой «Арсеналу» и «Роме»

В этом экспрессе разберём игры Серии А, английской Премьер-лиги и РПЛ. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.94.

«Ахмат» — «Родина»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

После 13 туров «Ахмат» занимает в таблице РПЛ только 15‑е место с 11 очками. В последней игре грозненцы в гостях уступили московскому «Динамо» со счётом 0:2, а до этого в Кубке России — «Факелу» в серии пенальти, а также в чемпионате — «Оренбургу» (0:1) и «Зениту» (2:3).

Неудивительно, что последовали кадровые оргвыводы, и в отставку был отправлен тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым. Теперь команду возглавляет известный по игре и работе с московским «Динамо» Ролан Гусев.

По ходу сезона у «Родины» тоже сменился главный тренер, и команду сейчас возглавляет Джонатан Альба, ранее возглавлявший «Ростов». Сейчас московский клуб с 12 очками располагается на 12‑й строчке в таблице.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последней игре команда неожиданно выиграла на своём поле у «Краснодара» со счётом 2:1, уступая 0:1. Оба гола были забиты довольно случайно и не вытекали из логики игры. Обычно смена тренера влечёт позитивный подъём, а это как раз тот случай, когда вместо жёсткого Черчесова приходит балагур Гусев.

Наш прогноз: победа хозяев за 1,70.

«Арсенал» — «Халл»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

После девяти туров прошлогодний чемпион АПЛ «Арсенал» снова возглавляет таблицу с отрывом в три очка от конкурентов. В 9‑м туре «канониры» переиграли в гостях «Ливерпуль» со счётом 1:0, а чуть позже оказались сильнее чешской «Славии» (2:1) в ЛЧ.

«Арсенал», хотя и имеет почти два равноценных состава, но играет в очень плотном графике, а Микель Артета не очень любит ротировать состав. Да и игра лондонцев довольно прагматична: очень редко команда одерживает разгромные победы.

После длительного перерыва «Халл» вернулся в Премьер‑лигу и заставил себя уважать старожилов чемпионата, одержав несколько побед на старте турнира. Затем результаты немного просели, но всё равно команда остаётся крепким орешком.

После 9 туров «Халл» с 11 очками занимает 11‑ю строчку в таблице АПЛ. При этом команда Сергея Якрировича имеет разницу 11–10 и отличается довольно крепкой обороной и выстроенной игрой. В 9‑м туре «Халл» дома сыграл вничью с «Ипсвичем» (2:2).

Наш прогноз: победа гостей с форой +2,5 за 1,57.

«Рома» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Сейчас «Рома» с 24 очками идёт на третьей строчке в таблице Серии А и является самой результативной командой чемпионата, забив 28 голов в 10 матчах. В последней игре римляне уступили «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Дружина Джан Пьеро Гасперини к 58‑й минуте вела со счётом 2:0, но затем расслабилась и пропустила три мяча, в итоге проиграв. До этого в чемпионате был разгромлен «Удинезе» (5:2) и обыгран «Кальяри» (4:2).

Сейчас у «Сассуоло» не лучшие времена, и команда идёт рядом с зоной вылета, а над главным тренером Альберто Аквилани нависла угроза отставки. Главной проблемой «нероверди» является ужасная игра в обороне и 26 пропущенных голов за 10 игр (худший показатель Серии А).

При этом атакующая игра выстроена, и «Сассуоло» забил 16 голов, а впереди действуют такие мастера, как Берарди, Льоренте и Себастьяно Эспозито. Для Аквилани эта игра будет сверхпринципиальной, так как лучшие годы своей игровой карьеры он провёл в «Роме».

Наш прогноз: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,85.

4.94 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,94.