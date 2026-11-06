В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: В 14 матчах «Лос-Анджелес» заработал 12 очков, с которыми занимает 14-е место на Западе. Отставание калифорнийцев от зоны плей-офф составляет 7 пунктов.
Последние матчи: После гостевой победы над «Рейнджерс» (6:3) «Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» (1:2), а дома взял верх над «Оттавой» в овертайме (6:5).
Ноябрь команда Питера Лавиолетта начала с поражения от «Баффало» (2:3), но в следующей домашней встрече переехала «Сан-Хосе» (7:2).
Не сыграют: Кевин Фиала, Алекс Туркотт, Матс Цуккарелло.
Состояние команды: Провальное начало сезона заставило «Лос-Анджелес» пересмотреть подход к делу. В последние недели калифорнийцы постепенно оживают, в том числе демонстрируя прогресс в атаке.
Пять из восьми предыдущих матчей закончились победой «Кингз». Между тем в трех встречах из предыдущих пяти команда Лавиолетта забрасывала не менее пяти шайб в основное время.
«Питтсбург»
Турнирное положение: «Питтсбург» с 12 очками после 16 матчей томится на 15-й позиции Восточной конференции. От 8-х «Рейнджерс» «Пингвинз» отдалились на 7 зачетных баллов.
Последние матчи: В конце октября «Питтсбург» прикончил дома «Флориду» (4:0) и «Нэшвилл» (3:2, ОТ), после чего потерпел поражение от «Юты» (3:4, ОТ).
В ноябре команда Дэна Мьюза продолжила проигрывать: уступила на выезде «Монреалю» (4:5), а затем дома «Вегасу» (2:3) и «Бостону» (2:6).
Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Седерблум, Тревор Ван Римсдайк.
Состояние команды: Возвращение в плей-офф прошлой весной не стало началом нового подъема «Питтсбурга». Нестабильная форма лидеров и оборонительные проблемы тянут команду вниз.
В девяти последних встречах «Пингвинз» потерпели восемь поражений. В ходе шести проигранных матчей коллектив из Пенсильвании неизменно пропускал пять или более голов.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» победил в трех из четырех последних личных встреч
- «Питтсбург» одержал три победы кряду в последних матчах на льду «Лос-Анджелеса»
- В пяти последних личных встречах на льду «Лос-Анджелеса» было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.26, победа «Питтсбурга» — в 3.04.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.
Прогноз: «Питтсбург» переживает затяжную серию поражений, а его оборона регулярно дает соперникам много свободы. Даже с кадровыми потерями калифорнийцы могут этим воспользоваться.
Ставка: Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 3 за 1.82.
Прогноз: «Питтсбург» заметно ослаблен травмами, что сказывается на качестве его игры. Домашняя площадка и проблемы гостей добавляют «Лос-Анджелесу» аргументов в борьбе за победу.
Ставка: «Лос-Анджелес» победит за 2.14.