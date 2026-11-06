прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В 14 матчах «Лос-Анджелес» заработал 12 очков, с которыми занимает 14-е место на Западе. Отставание калифорнийцев от зоны плей-офф составляет 7 пунктов.

Последние матчи: После гостевой победы над «Рейнджерс» (6:3) «Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» (1:2), а дома взял верх над «Оттавой» в овертайме (6:5).

Ноябрь команда Питера Лавиолетта начала с поражения от «Баффало» (2:3), но в следующей домашней встрече переехала «Сан-Хосе» (7:2).

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Не сыграют: Кевин Фиала, Алекс Туркотт, Матс Цуккарелло.

Состояние команды: Провальное начало сезона заставило «Лос-Анджелес» пересмотреть подход к делу. В последние недели калифорнийцы постепенно оживают, в том числе демонстрируя прогресс в атаке.

Пять из восьми предыдущих матчей закончились победой «Кингз». Между тем в трех встречах из предыдущих пяти команда Лавиолетта забрасывала не менее пяти шайб в основное время.

«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» с 12 очками после 16 матчей томится на 15-й позиции Восточной конференции. От 8-х «Рейнджерс» «Пингвинз» отдалились на 7 зачетных баллов.

Последние матчи: В конце октября «Питтсбург» прикончил дома «Флориду» (4:0) и «Нэшвилл» (3:2, ОТ), после чего потерпел поражение от «Юты» (3:4, ОТ).

В ноябре команда Дэна Мьюза продолжила проигрывать: уступила на выезде «Монреалю» (4:5), а затем дома «Вегасу» (2:3) и «Бостону» (2:6).

Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Седерблум, Тревор Ван Римсдайк.

Состояние команды: Возвращение в плей-офф прошлой весной не стало началом нового подъема «Питтсбурга». Нестабильная форма лидеров и оборонительные проблемы тянут команду вниз.

В девяти последних встречах «Пингвинз» потерпели восемь поражений. В ходе шести проигранных матчей коллектив из Пенсильвании неизменно пропускал пять или более голов.

На что ставят в матче Лос-Анджелес — Питтсбург Букмекерские коэффициенты на матч Лос-Анджелес — Питтсбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в трех из четырех последних личных встреч

«Питтсбург» одержал три победы кряду в последних матчах на льду «Лос-Анджелеса»

В пяти последних личных встречах на льду «Лос-Анджелеса» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.26, победа «Питтсбурга» — в 3.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: «Питтсбург» переживает затяжную серию поражений, а его оборона регулярно дает соперникам много свободы. Даже с кадровыми потерями калифорнийцы могут этим воспользоваться.

1.82 Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Лос-Анджелес — Питтсбург принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 3 за 1.82.

Прогноз: «Питтсбург» заметно ослаблен травмами, что сказывается на качестве его игры. Домашняя площадка и проблемы гостей добавляют «Лос-Анджелесу» аргументов в борьбе за победу.

2.14 «Лос-Анджелес» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Лос-Анджелес — Питтсбург позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: «Лос-Анджелес» победит за 2.14.