В пятницу, 5 ноября, московский «Локомотив» примет казанский «Рубин» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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19:10 Главным судьей матча будет Инал Танашев из Нальчика.

Стартвоый состав «Рубина» В контакте ФК «Рубин»

19:02 Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Иву, Лобов, Самошников, Бабаев, Арройо, Сааведра, Ходжа, Сальседо.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ФК «Локомотив»

19:00 Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Фассон, Джикия, Сильянов, Годяев, Морозов, Бабкин, Титков, Мостовой, Пиняев, Комличенко.

18:45 За всю историю команды сыграли между собой 60 матчей. В 25 играх победил «Локомотив», в 16 «Рубин», оставшиеся 19 матчей завершились вничью.

18:42 В своем предыдущем поединке «Рубин» сумел одолеть «Факел» — 1:0. До того «Рубин» в Кубке страны уступил «Спартаку» — 0:1, а вот чуть раньше проиграл еще и «крылышкам» — 0:2. Команда до последней победы потерпела пять поражений подряд.

18:39 Свой предыдущий поединок «Локомотив» провел неудачно, разгромно уступив «Спартаку» — 0:4. До того «Локомотив» в Кубке страны был бит «армейцами» — 1:3, а вот несколько ранее проиграл еще и «Ростову» — 0:2. «Железнодорожники» не побеждали в пяти последних матчах.

18:34 «Рубин» на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ. При этом «Рубин» всего на три очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 13 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

18:32 На данный момент «Локомотив» пребывает на 14-м месте турнирной таблицы российского элитного дивизиона. При этом «Локомотив» на один балл отстает от спасительной 12-й позиции. Команда забила 16 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18