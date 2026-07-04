ESPN продолжает оценивать выступление сборных, которые не смогли пройти первый раунд плей-офф ЧМ-2026

Самый масштабный чемпионат мира в истории несет с собой лавину неудач. Из 48 команд, пытавшихся выиграть турнир этим летом, 47 (то есть 98%) потерпят фиаско. Если сложить все чемпионаты мира, прошедшие в этом столетии, то к концу нынешнего лета 240 различных групп игроков попытаются поднять над головой кубок — и 233 из них уйдут ни с чем.

Разумеется, все неудачи разные. Случаются травмы, судьи ошибаются, произвольно проведенные границы и случайные демографические факторы определяют составы, социально-экономические причины перевешивают тактику, а мяч постоянно отскакивает не туда.

Поэтому с этого момента и до конца турнира мы будем выставлять оценки всем 47 неудачникам — страница будет постоянно обновляться, а недавно выбывшие команды будут идти первыми. Оценки будут выставляться на основе сочетания предтурнирных ожиданий, реальных выступлений на поле и всего остального, что заслуживает внимания.

Мы будем использовать традиционную шкалу от «A» до «F». Да, вы можете получить «A» за поражение или «F» за поражение. Не думаю, что найдется фраза, которая лучше подытожила бы суть чемпионата мира.

Алжир

Как выбыли: проиграли сборной Швейцарии на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: C

В ту самую секунду это казалось чуть ли не главным историческим событием планетарного масштаба:

Сборная Алжира сделала больше 100 передач перед голом Рияда Мареза в ворота Австрии espn.com

Перепасовка сборной Алжира в матче с Австрией, перевалившая за сотню передач — честно говоря, я в жизни не видел ничего подобного. Команда способна выдать серию из ста поперечных пасов подряд только в одном случае: если оба соперника вообще бросили играть. И в компенсированное время при ничейном счете казалось, что и Алжир, и Австрия просто бросили бороться, ведь этот исход полностью устраивал обе стороны для выхода из группы.

Сборная Алжира globallookpress.com

Но затем — бах! Одна обостряющая передача вперед, гол, Австрия вылетает, Иран временно проходит дальше, а Алжир выходит на Испанию.

Следом, разумеется, еще один бах: Австрия забивает в ответ, возвращает себе путевку на Испанию, Алжир отправляется играть со Швейцарией, а Иран в итоге остается ни с чем.

Ну а дальше всё закончилось банальным пшиком: Алжир безвольно покинул турнир, абсолютно без шансов уступив Швейцарии со счетом 0:2.

Хорватия

Как выбыли: проиграли сборной Португалии на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: B-

Вот кто и что требовалось для того, чтобы остановить Хорватию на трех последних чемпионатах мира:

2018: Килиан Мбаппе

2022: Лионель Месси

2026: компьютерный чип внутри футбольного мяча

Сборная Хорватии globallookpress.com

Будучи гиком от статистики — ну или как вы там привыкли меня называть, — я обычно скептически отношусь к рассуждениям о некоем «национальном характере». К этой пафосной идее, будто у хорватов на генетическом уровне заложено умение включать скрытые резервы и прыгать выше головы в самые критические моменты, когда они прижаты к канатам.

Но черт возьми — сборная Хорватии последние десять лет только тем и занимается, что раз за разом вытаскивает себя из безнадежных ситуаций вопреки любым раскладам.

Чуть больше везения в матче с Португалией — ну или хотя бы качественнее проведенный первый тайм — и мы бы снова увидели эту команду на поле уже в понедельник.

Австрия

Как выбыли: проиграли сборной Испании на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: C

Команде Ральфа Рангника откровенно не повезло со жребием. Просто сравните их путь с соперниками, которые достались на троих сборным США, Канады и Мексики в первых четырех матчах турнира. Кто был их самым грозным оппонентом? Пожалуй, Швейцария.

Сборная Австрии globallookpress.com

Австрия же отправляется домой сразу после первого раунда плей-офф только потому, что половину своих матчей на этом чемпионате мира провела против Аргентины и Испании.

Австрийцы не выглядели откровенно плохо, но, к сожалению, и ничего интересного не показали. Я ожидал, что их фирменный «редбулловский» контрпрессинг доставит соперникам немало проблем , но на деле эта тактика себя не оправдала. В итоге Австрия уступила по количеству ударов во всех четырех сыгранных матчах.

Япония

Как выбыли: проиграли сборной Бразилии на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: B-

Для Японии это крайне обидный вылет. И дело даже не в том, что они вели 1:0 к перерыву в матче с Бразилией, а во втором тайме сподобились лишь на один-единственный удар по воротам, обреченно наблюдая за тем, как преимущество ускользает из рук. Нет, разочарование кроется скорее в общей непредсказуемости и слепом жребии футбола сборных.

Главный тренер Хадзимэ Мориясу и игроки сборной Японии globallookpress.com

Чтобы выстрелить на чемпионате мира, любой сборной за пределами условного топ-5 необходимо, чтобы раз в четыре года на протяжении одного месяца сошлись воедино сразу несколько практически неконтролируемых факторов. Нужно надеяться, что ваши лучшие игроки не выступают на одной и той же позиции; что вам удалось найти тренера, которого еще не переманил какой-нибудь богатый клуб на гораздо больший оклад; что лидеры команды находятся примерно в одном возрасте; что вам повезет со жребием и, наконец, что все ключевые исполнители будут здоровы.

У Японии совпало почти всё — за исключением последних двух пунктов. Канада, заняв второе место в гораздо более простой группе, получила в соперники Южную Африку, в то время как Японии сразу досталась Бразилия. Вдобавок ко всему, еще до старта турнира травмы получили капитан команды, полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо, и главная звезда сборной — вингер «Брайтона» Каору Митома. А уже по ходу самого мундиаля из строя выбыл и другой лидер — Такефуса Кубо из «Реал Сосьедад».

С учетом этих колоссальных кадровых потерь, достойное выступление и вылет в упорной борьбе в 1/16 финала всё равно можно считать успехом.

Южная Африка

Как выбыли: проиграли сборной Канады на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: B

После стартового матча на турнире против Мексики, который запомнился обилием красных карточек и полным отсутствием намеков на гол, казалось, что Южная Африка станет главным претендентом на последнее место в общем зачете.

Сборная Южной Африки в матче против Канады в 1/16 финала ЧМ-2026 globallookpress.com

Однако затем они переиграли Чехию и Южную Корею благодаря своей странной, но методичной философии: южноафриканцы не стремились доминировать по проценту владения, но если уж мяч оказывался у них, они расставались с ним крайне неохотно.

Лишь шесть команд на турнире продвигали мяч вперед медленнее, чем ЮАР — черта, которую мы обычно связываем с такими командами, как сборная Испании или «Манчестер Сити». В плей-офф они практически не оказали сопротивления Канаде, но не стоит забывать, что в математической модели Кейли сборная ЮАР была самой слабой сборной среди всех, кому удалось преодолеть групповой этап.

Отдельно хочется отметить Хулисо Мудау, за игрой которого было невероятно интересно наблюдать. Этот долговязый, вальяжный правый защитник с усами в стиле 1960-х годов, вечно жующий жвачку, выходил на поле с одной главной одержимостью — прокинуть мяч между ног как можно большему числу соперников.

Гана

Как выбыли: проиграли сборной Колумбии на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: C+

Если судить исключительно по результатам, то выступление Ганы — это грандиозный успех. Перед стартом турнира команда занимала 81-е место в рейтинге Elo (третий худший показатель среди всех участников чемпионата мира), опережая лишь Кюрасао и Катар. Они не смогли отобраться на Кубок африканских наций, но на ЧМ умудрились обыграть Панаму, зацепить ничью с Англией и пробиться в плей-офф.

Сборная Ганы globallookpress.com

Так почему же тогда не «отлично»? Дело в том, что по своему подбору игроков эта сборная явно превосходит уровень 81-й команды планеты. И хочется верить, что их потенциал позволяет показывать нечто большее, чем тот организованный, сугубо оборонительный и разрушительный футбол, который мы наблюдали в их исполнении этим летом.

Впрочем, винить главного тренера Карлуша Кейруша сложно: это его фирменный стиль. К тому же, португалец возглавил команду всего пару месяцев назад, и у него банально не было времени поставить другую игру.

И всё же обидно, ведь это был единственный чемпионат мира, на котором главная звезда команды, вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо, находился на пике своей карьеры. В итоге за весь турнир он сподобился лишь на шесть ударов по воротам с общим весом в жалкие 0.24 ожидаемых гола (xG).

Кабо-Верде

Как выбыли: проиграли сборной Аргентины в серии пенальти на стадии 1/16 финала

Первоначальная оценка: C

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

Послушайте, я прекрасно понимаю, что сейчас самое время рассуждать о великой магии чемпионатов мира и о том, как близко эта команда подобралась к главному апсету в истории футбола. Но если взглянуть на вещи трезво, перед нами сборная, которая не выиграла ни одного матча на турнире и завершила его с ужасающей разницей ожидаемых голов (xG) «–4». Неужели мы всерьез должны восторгаться лишь уверенной игрой их вратаря и аномальным везением при реализации редких моментов?

Итоговая оценка: A

Признайтесь, я ведь заставил вас на секунду напрячься?

Сборная из страны, чье население едва сопоставимо с численностью жителей какого-нибудь провинциального городка вроде Фресно в Калифорнии, только что провела четыре матча на чемпионате мира. Причем три из них — против Испании, Уругвая и Аргентины. На троих эти футбольные сверхдержавы выиграли шесть кубков мира. И Кабо-Верде не уступил ни одной из них в основное время! Они до последних секунд держали в колоссальном напряжении действующих чемпионов мира — причем дважды! — в матче, который для Аргентины был абсолютно домашним по атмосфере.

И единственным человеком на двух последних мундиалях, который наглядно показал, как можно сдерживать Лионеля Месси, оказался 40-летний голкипер, проведший лучшие годы своей карьеры в чемпионатах Молдовы и Словакии.

Растущее финансовое неравенство и тотальная коммерциализация футбола — в первую очередь на клубном уровне, но всё заметнее и на уровне сборных — порой могут напрочь лишить веры в эту игру. Но затем на поле выходит вот такая сборная Кабо-Верде, творит настоящее чудо и напоминает всем нам о подлинных причинах, заставляющих миллионы людей искренне любить этот спорт.

Австралия

Как выбыли: проиграли сборной Египта на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: C

Такой вердикт может показаться излишне строгим, но не стоит забывать, что на прошлом чемпионате мира австралийцы дошли до 1/8 финала, а в этот раз за четыре матча сподобились сгенерировать лишь жалкие 2,92 ожидаемых гола (xG).

Сборная Австралии globallookpress.com

Несмотря на проведение дополнительного матча — включая 30 минут овертайма, — Австралия занимает лишь 32-е место на турнире по общему количеству созданных xG-моментов. Складывается стойкое ощущение, что эта сборная скорее вымучила свой результат, выжав случайный максимум из блеклой игры, нежели действительно демонстрировала футбол высокого уровня.

По ходу турнира обстоятельства складывались в их пользу поразительным образом: тут и быстрый гол в ворота Турции, и встреча со сборной США как раз в тот единственный день, когда Кристиан Пулишич пропускал матч, и автогол Египта, и травма подколенного сухожилия у лидера «фараонов» Мохаммеда Салаха. И даже при таком феноменальном везении австралийские футболисты не сподобились ни на одно самостоятельное взятие ворот, начиная с 75-й минуты их первого матча на мундиале.