Football365 составил рейтинг десяти январских трансферов «Манчестер Юнайтед» в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.

«Манчестер Юнайтед» нередко вообще старается обходить стороной январское трансферное окно — возможно, сказывается травма, оставшаяся после худшей покупки постфергюсоновской эпохи. Но именно она, как ни парадоксально, подтолкнула клуб и к одному из самых удачных решений…

Сообщается, что «Юнайтед» снова ищет усиление в январе, хотя, судя по всему, упустил Антуана Семеньо.

Если клуб подпишет еще одного нападающего раньше, чем полузащитника, его можно смело закрывать. Впрочем, пресса утверждает, что в сферу интересов «красных дьяволов» входит и Рубен Невиш. И если он не оставил свои ноги в Саудовской Аравии, это выглядит вполне разумной идеей.

Как, впрочем, и большинство январских приобретений клуба. Даже этот парень под номером 10…

10. Алексис Санчес

На страницах этого издания Санчес был признан худшим трансфером «Юнайтед» в эпоху после Фергюсона — и это, надо признать, серьезное достижение, если вспомнить Ди Марию, Санчо или Погба.

Алексис Санчес globallookpress.com

Сам Санчес позже признавался, что хотел уйти из «Юнайтед» и вернуться в «Арсенал» уже после первой тренировки. Увы для него и для клуба, правила возврата на сумму в 35 миллионов фунтов в сделке по обмену, в результате которой Генрих Мхитарян отправился к «канонирам», предусмотрено не было.

Став на тот момент самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-лиги, Санчес все же продержался 32 матча в чемпионате, забив три мяча и едва скрывая презрение к окружающей его действительности.

Справедливости ради стоит отметить: в «Манчестер Юнайтед» никто не ожидал столь катастрофического провала, когда чилиец наигрывал мелодию на пианино в презентационном ролике.

Клуб подписывал одного из лучших игроков Премьер-лиги. Но даже по меркам «Юнайтед» стремительное падение уровня Санчеса сразу после перехода выглядело обвинением для всех сторон.

В итоге клубу пришлось заплатить ему миллионы просто за то, чтобы он ушел — и это оказалось куда более выгодным вложением, чем те миллионы, которые ему платили за игру.

9. Виктор Вальдес

В «Барселоне» Вальдес выиграл все возможное в составе одной из величайших команд в истории футбола. Поэтому особенно контрастно выглядело его пребывание в «Манчестер Юнайтед», где после подписания 18-месячного контракта на правах свободного агента в январе 2015 года он превратился в статиста при Луи ван Гале.

Виктор Вальдес и Луи ван Гал globallookpress.com

За «Юнайтед» Вальдес провел всего два матча, оставаясь дублером своего соотечественника Давида де Хеа, прежде чем довел ван Гала до такой степени раздражения, что ему запретили тренироваться даже с молодежной командой.

Более того, вратарю не выделили шкафчик в раздевалке — его Rolex остался без дома, а сам Вальдес занимался в одиночестве под присмотром тренера вратарей академии.

8. Джек Батленд

Прибыв в аренду из «Кристал Пэлас» в январе 2023 года, бывший вратарь сборной Англии стал очередным странным выбором «Манчестер Юнайтед» на позицию голкипера — на этот раз в качестве замены еще одному временному варианту, Мартину Дубравке.

Джек Батленд globallookpress.com

По крайней мере, словак хотя бы дважды выходил на поле. Батленд же так и не покинул скамейку запасных клуба, за который болел в детстве, хотя и увез с собой в Лондон серебряную медаль Кубка Англии.

7. Ваут Вегхорст

Голландского форварда часто высмеивают за то, что за полсезона на «Олд Траффорд» он так и не забил ни одного гола в Премьер-лиге — для центрального нападающего это, мягко говоря, сомнительное резюме.

Ваут Вегхорст globallookpress.com

Однако после аренды из «Бернли», при которой «бордовые» поделили три миллиона фунтов с «Бешикташем», Вегхорст сумел расположить к себе болельщиков «Манчестер Юнайтед» хотя бы тем, что много бегал и всем видом показывал, как ему важно находиться в команде.

Планка ожиданий была опущена до минимума — фанаты устали наблюдать, как Антони Марсьяль с кислым видом неторопливо разгуливает по полю «Олд Траффорд».

Вегхорст забил два мяча в кубковых турнирах, выиграл Кубок лиги и в целом производил впечатление человека, искренне наслаждающегося предоставленным шансом. Но при всей своей самоотдаче он вряд ли мог стать тем элитным нападающим, который был так необходим Эрику тен Хагу.

6. Марсель Забитцер

Эрику тен Хагу пришлось в спешке перебирать контакты в последние дни январского окна 2023 года, как только выяснилось, что Кристиан Эриксен выбыл на три месяца после неудачного столкновения с Энди Кэрроллом, который был, мягко говоря, не в лучшем настроении.

Марсель Забитцер globallookpress.com

Став первым австрийцем в истории «Манчестер Юнайтед», Забитцер забил три мяча в 18 матчах и внес вклад в победу в Кубке лиги, выйдя на замену в финале против «Ньюкасла».

Когда срок аренды подошел к концу, ни у одной из сторон особого энтузиазма по поводу продления сотрудничества не возникло. Он сыграл неплохо, но его влияние на игру команды оказалось минимальным. В итоге Забитцер вернулся в «Баварию», а затем был продан в дортмундскую «Боруссию».

5. Одион Игало

Трансфер Игало в январе 2020 года фактически породил новый поджанр на рынке — «сделка в стиле Игало», то есть поздняя, отчаянная и сугубо краткосрочная покупка. См. также: Вегхорст.

Одион Игало globallookpress.com

В этом смысле нигериец свою задачу выполнил. Перебравшись из китайского «Шанхай Шэньхуа» в январе 2020-го, он забил пять мячей в 19 матчах в ковидном сезоне, заработал продление аренды еще на шесть месяцев, а затем отправился в «Аль-Шабаб», чтобы завершить прибыльный «китайско-саудовский» цикл.

4. Патрик Доргу

Вердикт по Доргу пока окончательно не вынесен, но спустя год после его перехода из «Лечче» развязка уже не за горами. И, если говорить откровенно, перспективы выглядят не слишком обнадеживающе. Скромный шанс на то, что он все же заиграет, и позволяет ему занять место выше, чем заслуживают его нынешние выступления.

Патрик Доргу globallookpress.com

Игроку сборной Дании всего 21 год, а опыта на взрослом уровне у него меньше, чем у многих ровесников, так что ждать мгновенного эффекта было несправедливо.

Однако у левого латераля трудно найти по-настоящему сильные стороны. Да, он быстр. Но можете ли вы вспомнить, чтобы он регулярно доставлял проблемы фулбекам соперников? Статистика тоже не внушает оптимизма: ни одного гола и всего три результативные передачи в 37 матчах.

Доргу стал первым приобретением Рубена Аморима, однако позиции латералей по-прежнему остаются одними из самых уязвимых в составе «Манчестер Юнайтед».

3. Хуан Мата

Картина того, как рекордный новичок Мата прилетает на вертолете в Каррингтон в январе 2014-го для подписания контракта, идеально отражала «Манчестер Юнайтед» эпохи после Фергюсона. Точнее, эпохи после Дэвида Гилла. Эпохи Эда Вудворда.

Хуан Мата globallookpress.com

Впрочем, вины Маты в этом не было никакой. И на протяжении большей части своего пребывания в «Юнайтед» бывший плеймейкер сборной Испании был настоящим украшением игры. Особенно в марте 2015 года на «Хуанфилде».

А его репутация «хорошего парня» лишь добавляла очков, даже если он и не поднимал команду на новые высоты так регулярно, как ожидалось от креативного рекордного трансфера.

Мата провел на «Олд Траффорд» семь с половиной лет, забил 51 мяч в 285 матчах и выиграл четыре трофея. Да, не самые престижные, но «Манчестер Юнайтед» давно не в том положении, чтобы привередничать.

2. Амад Диалло

Сделка по Диалло была согласована еще в октябре 2020-го, а завершена — в январе. И какое-то время все это выглядело очередной пустой тратой денег — вингер никак не мог пробиться в основу.

Амад Диалло globallookpress.com

Аренда в «Сандерленде» сложилась куда удачнее, чем прежний опыт в «Рейнджерс», и в итоге лишь спустя три года после перехода Амад начал получать стабильные минуты во второй половине сезона-2023/24 при тен Хаге.

После увольнения Тен Хага ожидалось, что Диалло станет одним из тех, кто выиграет от прихода Рубена Аморима и его схемы с латералями. Так оно и было: если бы не травма голеностопа в прошлом сезоне, он входил бы в тройку игроков с наибольшим игровым временем при новом тренере.

Амад способен действовать как латераль, так и в роли одного из крайних нападающих. Вероятно, ему ближе вторая позиция, но команде он нужнее именно в первой.

1. Бруну Фернандеш

Без преувеличения — лучший трансфер «Манчестер Юнайтед» в постфергюсоновскую эпоху, вне зависимости от времени года. Фернандеш остается единственным стабильным лучом света на довольно мрачном фоне с момента своего перехода из «Спортинга» в начале 2020 года, еще до пандемии.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Мнение тех, кто пытается представить его «проблемой» или кем-то иным, кроме как лучшим и самым креативным приобретением клуба за последнее десятилетие с лишним, можно смело игнорировать. Достаточно лишь представить, насколько хуже был бы «Манчестер Юнайтед» без него.