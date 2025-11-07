ESPN рассказывает о новой главе в карьере бывшего полузащитника сборной Испании, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты.

За пределами Австралии вряд ли кто-то слышал о городках Мандура или Банбери. Более того, австралийцы тоже не назовут их знаменитыми. Но именно здесь началась новая глава в карьере Хуана Маты. Его путь — от победы на чемпионате мира со сборной Испании, триумфа в Лиге чемпионов с «Челси» и Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» — теперь привел 37-летнего ветерана на сбор с его новой командой, «Мельбурн Виктори», на западном побережье Австралии.

К тому моменту Мата пробыл в стране всего несколько дней. Он прилетел, чтобы подписать контракт с «Виктори» после завершения соглашения с «Сидней Уондерерс». Это путешествие напоминало маленький марафон: сперва испанец полетел из Европы в Сан-Диего, где он входит в состав владельцев местного клуба из МЛС, а затем пересек весь Тихий океан. Прилетев в Мельбурн, он прямо из аэропорта отправился на стадион AAMI Park, где поставил подпись под контрактом и был представлен журналистам на площади Federation Square.

Вскоре после этого — новый перелет. Четыре часа в пути (примерно как из Лондона в Москву), чтобы присоединиться к новой команде.

«Это было тяжело с точки зрения перелетов, но здорово в плане адаптации: я смог быстрее влиться в команду, в раздевалку, познакомиться со всеми. Такие короткие сборы сближают. Когда проводишь время вместе, узнаешь людей гораздо лучше», — сказал Мата.

Хуан Мата melbournevictory.com.au

Условия для испанца были такими же, как и для всех остальных: Мата делил комнату с защитником сборной Австралии Джейсоном Дэвидсоном — тем самым, против кого он выходил в матче группового этапа ЧМ-2014 в Бразилии. Тогда Дэвидсон начинал в старте, Мата вышел на замену, а Испания победила со счетом 3:0.

«Да, мы действительно вспоминали тот чемпионат. Даже нашли старые фотографии. Смешно было смотреть: лица у обоих помоложе.

И еще вспомнили Англию: когда он играл за "Юнайтед", а я — за "Вест Бромвич", мы как раз выиграли у них на "Олд Траффорд". Хорошо посмеялись над этим», — подтвердил Дэвидсон.

В субботу Мата должен сыграть в своем первом дерби Мельбурна, когда «Виктори» встретятся с «Мельбурн Сити».

После двух выходов на замену испанец впервые появился в старте в матче против «Перт Глори», сыграв на привычной позиции под нападающим и забив дебютный гол за новую команду.

Перед матчем Мату разминал клубный администратор Джонни Нгуен, и после того, как тот был поражен его «техникой», теперь этот ритуал, похоже, станет для Хуана постоянным.

Хуан Мата melbournevictory.com.au

Главный тренер Артур Дайлз уже успел отметить трудолюбие новичка. По его словам, изначально никто не ожидал, что Мата будет готов к первому туру, но испанец приложил максимум усилий, чтобы быть в составе.

«В Австралии не так уж много матчей (регулярный сезон А-Лиги состоит всего из 26 туров.) Поэтому я хотел быть готов как можно раньше», — смеется Мата.

Сама новость о переходе Маты в «Виктори» многих удивила. Не потому, что звезды его уровня редкость для А-Лиги: здесь уже играли такие имена, как Дуайт Йорк, Алеcсандро Дель Пьеро и Луиш Нани.

Хуан Мата globallookpress.com

Дело в том, что Мата уже провел один, мягко говоря, неудачный сезон в «Сидней Уондерерс».

Хотя его трансфер сопровождался ажиотажем, в сезоне 2024/25 испанец сыграл всего 599 минут и к стадии плей-офф уже прочно осел на скамейке запасных.

Отсутствие игрового времени стало предметом громких споров: агент Маты в Австралии, Фахид Бен Хальфаллах, обвинил клуб в «неуважении» к игроку. Главный тренер команды Ален Стачич назвал эти заявления «недопустимыми» и «трусливыми».

По словам бывшего исполнительного директора ФК «Сидней» Марка Обри, сначала Матe предлагали перейти именно туда. Но, похоже, со Стачичем (тренером «Уондерерс») у него так и не сложилось взаимопонимание. Поэтому, когда контракт истек (сразу после поражения «Уондерерс» от «Виктори» в первом раунде плей-офф) казалось, что австралийская глава его карьеры подходит к завершению.

С учетом того, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» Мата много лет лишь эпизодические играл в «Галатасарае», «Виссел Кобе» и «Уондерерс», а также из-за его возраста и интереса к сфере спортивного менеджмента, мало кто удивился бы, если бы он решил завершить карьеру.

Тем более, что глядя на его коллекцию трофеев, можно сказать, что Мата один из тех редких футболистов, кто «полностью прошел игру».

Но, как он признался в интервью ESPN, об этом не могло быть и речи. Он чувствовал себя отлично, ему нравилось жить в Австралии, и главное — он по-прежнему любил футбол.

Я хотел доказать, что могу по-прежнему получать удовольствие от игры и показывать достойный уровень. Это было у меня в голове. Я не хотел заканчивать вот так: без игровой практики и с поражением в финале. Страсть к футболу у меня никуда не делась. В конце концов, иногда решения принимаются без твоего участия, и ты не можешь ничего с этим сделать. Всё, что тебе остается, — контролировать свое отношение, свое поведение и любовь к игре. Это зависит от тебя, а не от других. Я часто говорю молодым: не позволяйте никому разрушить вашу любовь к футболу. И сам стараюсь жить по этому принципу. Хуан Мата Бывший полузащитник сборной Испании и клубов АПЛ

Эта любовь к игре, это удовольствие от каждого касания мяча, зародились у него еще в детстве, когда он смотрел, как его отец, Хуан Мануэль Мата, играет за «Бургос». Именно эти чувства и заставляют его продолжать.

Футбол, вспоминает он, подарил ему возможность выступать на самых престижных аренах мира. И пусть теперь сцена уже не та — не «Стэмфорд Бридж» и не «Олд Траффорд» — зато она позволила ему увидеть Турцию, Японию, Сидней и теперь Мельбурн.

Хуан Мата с болельщиками «Мельбурн Виктори» melbournevictory.com.au

На первой встрече с местными журналистами Мата даже попросил совета, где в городе можно попробовать лучший кофе, и, как он рассказал позже, уже успел воспользоваться этой рекомендацией.

Австралия — удивительная страна: природа, спокойный ритм жизни. На этом этапе моей жизни и карьеры это идеальное сочетание. Пока я не думаю о других странах, где мог бы поиграть дальше — ничего конкретного в голову не приходит. Хуан Мата Бывший полузащитник сборной Испании и клубов АПЛ

И пусть ни «Уондерерс», ни «Виктори» нельзя назвать грандами, в этом тоже есть особый шарм. В стране, где футбол не является спортом №1, а внимание СМИ чуть мягче, у игры появляется иное, почти личное измерение.

«Это другое ощущение. Потому что в какой-то момент карьеры страсть и радость могут потускнеть, когда растут ожидания, ответственность, когда ты выступаешь за большие клубы и обязан постоянно доказывать. В такие периоды удовольствие от игры иногда уходит на второй план.

Но я всегда напоминаю себе: я начал играть, потому что хотел этого, потому что любил футбол, потому что получал удовольствие. И я стараюсь возвращаться к тому чувству, которое было в детстве, когда я смотрел на своего отца.

Вот почему я всё еще выхожу на поле. Исключительно из-за этого. Из-за удовольствия от игры. Когда я тренируюсь или касаюсь мяча во время матча, я по-прежнему чувствую ту самую радость», — говорит Мата, отвечая на вопрос о том, почему он пока не планирует завершать карьеру.