Громкие имена продолжают пополнять ряды клубов Российской Премьер-лиги даже в условиях изоляции, однако по разным причинам далеко не всем удается подтвердить звездное реноме в отечественном первенстве. Вспомним иностранных футболистов, имевших за плечами солидный послужной список, но показавших в РПЛ лишь малый процент своего мастерства.

Гаэтан Перрен

Звездный час правого вингера пришелся на кампанию французской Лиги 1 2024/2025, где он в стане середняка «Осера» дирижировал в атакующем звене команды. По итогам минувшего сезона чемпионата Франции Перрен едва не удостоился награды лучшего ассистента с десятью результативными передачами, уступив пальму первенства нынешнему плеймейкеру «Манчестер Сити» Райану Шерки, который записал себе в актив одиннадцать голевых пасов.

Исполнитель такого калибра, естественно, рассматривался как мгновенное усиление обоймы действующих чемпионов России, сошедшихся с «Осером» на компенсации в размере 5 млн евро. Тем не менее его востребованность для «Краснодара» оказалась преувеличенной — главный тренер южан Мурад Мусаев зачастую мариновал француза в запасе, выделяя немногочисленные минуты даже в рамках Кубка страны.

Перрен так и не сумел полноценно выиграть конкуренцию на правом фланге у Жоао Батчи, вытеснив ангольца из старта «быков» только в нескольких поединках Премьер-лиги. Альтернативная позиция «десятки», на которой в теории Мусаев мог задействовать Гаэтана, в «Краснодаре» безоговорочно закреплена за Эдуардом Сперцяном, так и не собравшем чемоданы в Европу прошлым летом.

Статистика вингера за двадцать матчей во всех турнирах выглядит довольно блекло, насчитывая два забитых мяча и три результативных передачи. Роль игрока ротации пришлась не по душе первой скрипке прошлогоднего «Осера» и, почувствовав дискомфорт, Перрен попросился на родину.

Гаэтан Перрен globallookpress.com

Мурад Олегович объяснил расставание с Гаэтаном тем, что у него возникли семейные обстоятельства, из-за которых он должен находиться во Франции. Клуб пошел навстречу, отпустив и так немотивированного Перрена в «Лилль», заплатившему «Краснодару» те же 5 млн евро. «Доги» в последних турах Лиги 1 вошли в пике, набрав в пяти последних встречах один балл, и отдалились от призовой тройки, так что свежее пополнение в лице Гаэтана им как никогда кстати.

Тин Едвай

Жемчужину загребского «Динамо» в семнадцатилетнем возрасте за 5 млн евро выкупила итальянская «Рома», рассмотревшая в юном центрбеке перспективного сменщика Мехди Бенатие либо Леандро Кастаню. Правда в Серии А хорват отыграл лишь один поединок от звонка до звонка, большую часть времени проведя в Примавере С.

Спустя год Едвай променял римскую прописку на Леверкузен, где местный «Байер» взял его в годичную аренду у «джаллоросси». Дебютная кампания в Бундеслиге убедила руководство «фармацевтов» выкупить контракт защитника за 7 млн евро: всего в красно-черной футболке за пять лет он накопил 109 матчей, так и не став лидером обороны клуба.

Транзитом через «Аугсбург» в июле 2021 его трудовое соглашение у «Байера» выкупил московский «Локомотив», возглавляемый еще одним представителем Балканского полуострова — сербом Марко Николичем. Их тандем приказал долго жить уже в октябре, когда боссы «железнодорожников» указали на дверь рулевому команды.

Неразбериха на тренерском мостике «красно-зеленых», травмы, дисквалификации по причине красных карточек — таким запомнил первый год в столичном клубе Тин. С назначением Йозефа Циннбауэра во главу «Локомотива» хорватский легионер забронировал за собой место в основе, однако общая картина игры москвичей смотрелась удручающе.

Тин Едвай globallookpress.com

Первым билет из Москвы купил немецкий специалист, что сходу отразилось на позициях Едвая в команде. Увольнение наставника повлекло перестройку защитной линии «железнодорожников», в которой Тин перестал считаться важной фигурой.

Аренда в «Аль-Айн» из ОАЭ стала лучшим выходом из положения для обеих сторон — «Локомотив» разгрузил зарплатную ведомость, Едвай получил выгодное трудовое соглашение. Вырвался из «золотой клетки» центрдеф летом 2023, отправившись в стан греческого «Панатинаикоса», который через год выплатил российскому коллективу компенсацию в 500 тысяч евро. Весь период нахождения Тина в Греции преследуют травмы, из-за которых в общей сложности хорват пропустил 171 день.

Виктор Мозес

Нигерийский вингер сделал себе имя на просторах Английской Премьер-лиги, защищая цвета «Кристал Пэлас», «Уигана», «Челси», «Ливерпуля», «Сток Сити» и «Вест Хэма». В основной массе клубов Мозес пребывал на правах аренды, принадлежа «аристократам», откуда его европейское турне продолжилось на полях Суперлиги Турции («Фенербахче») и Серии А («Интер»).

Поколесив по нескольким странам, Виктор с октября 2020 прописался в чемпионате России, выступая за московский «Спартак». Изначально «красно-белые» оформили годичное арендное соглашение, в течение которого нигериец отвоевал место на правом краю полузащиты команды, заставив столичный коллектив перевести на счет «Челси» 5 млн евро.

Пик формы Мозеса продлился на кампанию «Спартака» 2021/2022, по итогам которой дружина Паоло Ваноли завоевала Кубок России. Из колеи вингера выбил разрыв ахиллова сухожилия, потребовавший хирургического вмешательства.

Восстановившись от серьезной травмы, Виктор так и на набрал оптимальных кондиций, напоминая на поле бледную тень себя. К чести обеих сторон, никто не пошел на преждевременное расторжение контракта, распрощавшись только по его истечению в июле 2024.

Виктор Мозес spartak.com

Следом Мозес остановился в практически родной ему Англии, подписав годичный договор с только вылетевшим в Чемпионшип «Лутоном». Счастливым их союз не выдался, и с января 2025 нигерийский вингер на надевал форму «шляпников». Вешать бутсы на гвоздь Виктор отказался и отдал предпочтение весьма экстравагантному варианту, присоединившись в начале 2026 к казахстанскому «Кайсару».

Миралем Пьянич

Под занавес трансферного окна в 2024 ЦСКА провернул, пожалуй, наиболее неожиданную сделку, договорившись о переходе именитого боснийского полузащитника, пребывавшего в статусе свободного агента. Академия «Меца» подарила футбольному миру высококлассного мастера, доказавшего собственную профпригодность в составах «Лиона», «Ромы» и «Ювентуса».

Вершиной и в одночасье венцом карьеры Миралема обернулся обмен из туринского клуба в «Барселону», когда обратным маршрутом последовал бразилец Артур. Тогдашний главный тренер «блаугранас» Рональд Куман абсолютно не жаловал Пьянича игровой практикой — к примеру, в сезоне Ла Лиги 2020/2021 хавбек фигурировал среди стартовых одиннадцати всего шесть раз.

Звезда боснийца неспешно угасала и обрести себя ему не помогла, в том числе, аренда в «Бешикташ». Миралем признавался, что сбежал в Турцию на фоне конфликта с Куманом, чувствуя неуважение со стороны нидерландского специалиста.

Надолго в Стамбуле полузащитник не задержался, уехав копить на безбедную старость в эмиратскую «Аль-Шарджу», но даже там не захотели терпеть играющего в пол силы Пьянича. Предложение из ЦСКА для Миралема, который, к слову, однажды протестовал против матча сборных России и Боснии и Герцеговины, подоспело весьма кстати — принципиальная позиция резко отошла на задний план.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Нельзя сказать, что Пьянич делал колоссальную разницу на поле, но и инородным телом в структуре «армейцев» точно не был. Позитивное влияние многоопытный хавбек оказал на развитие молодого дарования столичного клуба — Матвея Кисляка, который обрел дополнительную уверенность в своих силах.

В последней встрече за ЦСКА Миралем пополнил трофейную комнату очередной наградой — Кубок России отправился на полку к четырем итальянским скудетто, двум Кубкам Италии, одному Суперкубку Италии, Кубку Короля, Суперкубку Турции и треблу в ОАЭ. Отказавшись от приглашения «Актобе», Пьянич в январе 2026 объявил о завершении карьеры, кратко подытожив «футбол был моей музыкой, поле — моим пианино».

Юри Алберто

Селекционная служба «Зенита» длительный период обивала пороги «Коринтианса», желая заполучить бразильского форварда. Клубы ударили по рукам в зимнее ТО 2022, договорившись о полноценном трансфере за внушительные 25 млн евро.

Алберто начал в рамках Российской Премьер-лиги с места в карьер, отличившись в одиннадцати поединках четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. Однако, как и многие латиноамериканские легионеры, Юри заскучал по родине и оформил побег из Санкт-Петербурга спустя полгода.

Приютил нападающего снова «Коринтианс», заключив сперва арендное соглашение с «Зенитом», взамен на что «сине-бело-голубые» получили голкипера Ивана, защитника Роберта Ренана и полузащитников Ду Кейроса и Густаво Мантуана. Из всего квартета в расположении питерцев заиграл только последний, и за Алберто клуб с берегов Невы до сих пор не выручил ни копейки, хотя договор с «тимау» содержит пункт о 50% от последующей перепродажи форварда.

Юри Алберто globallookpress.com

Как можно понять, расставаться с одной из главных звезд в «Коринтиансе» не спешат, при этом интерес к нему текущей зимой проявляла «Рома». «Зенит» остается у разбитого корыта, находясь в заложниках решения представителей «черно-белых», чтобы добиться хотя бы частичной компенсации за провальную сделку.

Фернандо Кавенаги

Сага с обхаживанием аргентинского форварда менеджментом «Спартака» подошла к концу летом 2004 — «красно-белые» доказали отечественной футбольной общественности, что способны совершать многомиллионные приобретения, заплатив «Ривер Плейту» 11,5 млн евро. Кавенаги, словно кинозвезда, прилетел в столицу в сопровождении агента, будучи одет в дорогостоящий костюм и поправляя длинную прическу.

«Спартак» обеспечил Фернандо жалованием в размере 1,5 млн долларов в год, ставшим сразу же предметом дискуссий, причем его одноклубники зарабатывали на тот момент в десять раз меньше. Счет голам за «народную команду» аргентинец открыл в 28-м туре чемпионата России 2004, куда бодрее для него складывался следующий розыгрыш — забитые мячи «Рубину» и «Амкару», дубль в ворота московского «Динамо».

Фернандо Кавенаги globallookpress.com

На этом запал Кавенаги в российском первенстве 2005 сошел на нет, и следующего результативного отрезка в его исполнение пришлось ждать больше года. Феерия на отрезке июля-августа 2006 включила пять голов и четыре ассиста, но продолжения банкета не произошло.

Стабильностью аргентинец не отличался, поэтому на запрос трансфера из лагеря «Бордо» за 9 млн евро «Спартак» ответил утвердительно. Кроме Франции наконечник атак попутешествовал по миру, выступая за «Мальорку», «Интернасьонал», родной «Ривер Плейт», «Вильярреал», «Пачуку» и АПОЭЛ. Повесив бутсы на гвоздь, Фернандо не отошел от футбольных дел и сейчас занимает пост спортивного директора аргентинского «Расинга».

Реми Кабелла

Идеальный для французской Лиги 1 исполнитель, обладающий утонченностью и незаурядным мышлением, способен сотворить магию практически на клочке газона. Тем не менее за пределами Франции его дела складывались не лучшим образом — первоначально родную гавань Кабелла покинул в 2014, перейдя за 10 млн евро из «Монпелье» в «Ньюкасл».

Адаптироваться к интенсивному футболу Английской Премьер-лиги Реми не удалось, запомнившись поклонникам «сорок» невзрачными 1+2 в тридцати одном поединке чемпионата. Разочаровавшись в атакующем полузащитнике, «Ньюкасл» отказался от его услуг и продал в «Марсель» за 8 млн евро.

Шорт-лист «Краснодара» Кабелла пополнил летом 2019, затащив перед этим «Сент-Этьен» в четверку ведущих коллективов Лиги 1 2018/2019. Южане рассчитывали, что француз продолжит солировать в их атакующих порядках, переведя «зеленым» 12 млн евро.

Однако уже во втором матче РПЛ случилась катастрофа — Реми порвал крестообразную связку, выбыл из строя на 214 дней. Расчерчивать комбинации «быков» Кабелла принялся в сезоне 2020/2021, барражируя между позициями «десятки» и левого вингера в тактической модели Мурада Мусаева.

Реми Кабелла globallookpress.com

Яркий перформанс Реми продемонстрировал в летне-осенней части РПЛ 2021/2022, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Француз несколько раз заявлял, что все равно хочет вернуться в Лигу 1, которая, по его мнению, менее оборонительная и более интересная, чем российское первенство.

Шанс на побег ему предоставила ФИФА, разрешившая легионерам в марте 2022 приостанавливать контракты с коллективами чемпионата России. Кабелла изначально упорхнул в «Монпелье», но довольно быстро перебазировался в «Лилль», почувствовав второе дыхание и засияв в привычных для него реалиях.

По итогам кампании Лиги 1 2022/2023 Реми в списке ассистентов пропустил вперед лишь Неймара и Лионеля Месси, отдав десять голевых пасов. По истечению трудового соглашения с «Лиллем» минувшим летом полузащитник перебрался в греческий «Олимпиакос», но магнит чемпионата Франции сработал вновь — в январе его арендовал «Нант», борющийся за выживание в элитном дивизионе.

Жерсон

Среди нескольких проб пера бразильского полузащитника в Европе, оценку со знаком «+» он заслужил только за выступления в «Марселе» под руководством Хорхе Сампаоли. Круизы в Серию А («Рому» и «Фиорентину») и РПЛ Жерсон, наверняка, хочет забыть, как страшный сон.

Хавбека после Клубного чемпионата мира «Зенит» перехватил у «Фламенго», не пожалев 25 млн евро за высококлассного на бумаге исполнителя. Правда околонулевая мотивация Жерсона заставляла тренерский штаб «сине-бело-голубых» хвататься за голову.

Жерсон globallookpress.com

Вскоре бразилец вовсе переместился в лазарет клуба из Северной столицы, травмировав бедро во встрече против махачкалинского «Динамо». Без слез на показатели Жерсона в рамках Премьер-лиги не взглянешь — единственный автограф он оставил в воротах «Акрона» перед зимней паузой.

Избавился от пятого колеса в механизме «Зенит» довольно оперативно, сбагрив хавбека «Крузейро» за 27 млн евро. Учитывая катастрофический старт «небесных» в начавшемся розыгрыше бразильской Серии А (разгром от «Ботафого» 0:4 и минимальное поражение «Куритибе» 1:2), о ренессансе Жерсона в знакомых условиях говорить рано. Если тенденция продолжится, то двери в сборную Бразилии перед ЧМ-2026 для полузащитника так и останутся на замке.

Максимилиан Филипп

Конвейер немецких футбольных академий ранее регулярно выдавал значительное количество одаренных игроков, среди которых фигурировала фамилия Филиппа. Прорывным для оттянутого нападающего вышел сезон 2016/2017, когда во «Фрайбурге» он записал себе в актив девять результативных ударов в Бундеслиге.

Гонку за Максимилианом выиграла дортмундская «Боруссия», подготовившая «бразильцам из Брайсгау» чемодан с 20 млн евро. Спросом в расположении «шмелей» форвард пользовался при Петере Штёгере, однако с приходом на тренерский мостик Люсьена Фавра немец в кампании 2018/2019 проиграл конкуренцию Пако Алькасеру, напомнив о себе одним голом в ворота «Штутгарта».

Спад Филиппа не смутил руководство московского «Динамо», которое покрыло расходы «Боруссии» и выплатило рекордные 20 млн евро. «Бело-голубым» понадобилось немногим более года, чтобы осознать собственный промах, — в 29-и поединках во всех турнирах Максимилиан набрал 9+1, по большей части отбывая номер на поле.

Экс-спортивный директор столичного клуба Роман Орещук признался, что однажды в самолете немец облокотился на руку и застудил нерв — решить проблему не помогли шесть операций, проведенных как в Москве, так и Германии. Летом 2021 «Динамо» окончательно рассталось с Филиппом, отправив его в «Вольфсбург» за 7,5 млн евро.

Максимилиан Филипп globallookpress.com

Восстановить оптимальные кондиции Максимилиан не смог как в стане «волков», так и рядах «Вердера» и «Фрайбурга». В последний раз нападающий выходил на газон 11 января 2025, заменив Эрена Динкчи во встрече с «Хольштайном».

Виллиан Жозе

«Спартак», закрывший сделку по продаже Александра Соболева в «Зенит», остро нуждался в забивном форварде и с финансовой точки зрения совершил оправданный шаг, подписав Жозе из «Бетиса» за 2 млн евро. Бразилец славился результативностью в рамках испанской Примеры, отличившись 86-ю голами в 267-и матчах.

На сборы «красно-белых» Виллиан прибыл с избыточным весом, сразу поставив под сомнение его желание действительно принести пользу команде в будущем. Предположения сбылись моментально, и в графе забитых мячей на просторах РПЛ 34-летний нападающий оставил цифру 0. Единственным светлым пятном значился филигранный гол со штрафного в ворота московского «Динамо» в рамках Кубка России.

Виллиан Жозе globallookpress.com

Расторжение контракта «Спартаком» — логический конец истории Жозе в Москве, но не всей его карьеры. Быстро сориентировалась «Баия», где Виллиан переживает очередную молодость, пополнив свой счет одиннадцатью мячами и шестью ассистами в Серии А 2025. Как можно заметить, фиаско в РПЛ — скорее намеренный саботаж Виллиана, чем закономерность.