«Краснодар» и «Зенит» последние сезоны приучили, что за «золото» они цепляются до последнего тура. Но в Абу-Даби получилось иначе, «Краснодар» выиграл со счётом 3:0 и сделал это максимально последовательно. Петербуржцы могли перевернуть первый тайм одним касанием Александра Соболева, но тот в подкате уехал вместе с мячом за линию. Через несколько минут «Зенит» уже проигрывал, а во втором тайме молодёжь «быков» за считанные минуты оформила нокаут.

Составы у обеих команд были с оговорками. У «Зенита» не оказалось в заявке Джона Джона — никакой драмы, просто семейные обстоятельства и набор формы через тренировки, плюс Вендел начинал на скамейке. Зато Семак вывел более «рабочую» основу, чем в первом туре. Хотелось посмотреть, как «Зенит» будет выглядеть против прямого конкурента в приближенном к оптимальному темпе.

«Краснодар» — «Зенит» https://t.me/fczenit

У «Краснодара» отсутствовал Данила Козлов, который, кажется, больше не выйдет на поле в футболке «быков». Медосмотр в Москве и перспектива трансфера в ЦСКА явно сказались на отсутствии Козлова в заявке. Кордобы тоже не было, он продолжает набирать форму после травмы, поэтому впереди снова вышел Мозес Кобнан. Но в остальном у Мусаева всё было привычно.

Соболев не использует момент, «Краснодар» наказывает

«Краснодар» со старта агрессивно накрыл «Зенит» у его ворот и чуть не забил на первой минуте. Са отобрал мяч прямо в штрафной, скинул на Кобнана, а тот пробил выше перекладины. Но дальше ход матча вроде бы повернулся в пользу петербуржцев. «Зенит» аккуратнее стал выходить из-под давления, удерживал мяч, начал искать пространство на флангах. Мостовой добавлял движения слева, Глушенков находил свободные зоны между линиями — и как раз эта связка могла организовать гол.

Александр Соболев https://t.me/fczenit

В середине первого тайма Мостовой вырезал отличную передачу в штрафную, Глушенков покатил на дальнюю штангу, где уже оставалось просто подставить ногу. Соболеву никто не мешал, он завершал в подкате, но не попал как нужно и вместе с мячом выкатился за пределы поля. Получилось слегка нелепо, но, как минимум, «Зенит» показал, что способен создавать убойные моменты.

«Краснодар» после этого не начал суетиться, не побежал бездумно вперёд. Команда Мусаева просто дождалалсь следующего шанса и уверенно им воспользовалась. Ленини мощно пробил со штрафного с очень дальней дистанции, Латышонок неудачно отбил мяч перед собой, будто на тренировке. Кобнан оказался первым на добивании и спокойно отправил мяч в сетку — 1:0.

Игроки «Краснодара» празднуют гол https://t.me/fckrasnodar

Во втором тайме началась привычная для сборов череда замен. Мусаев выпустил сразу большую группу новых игроков, оставив трёх игроков из основы. А Семак ограничился заменой вратаря, Латышонка поменял Адамов. И по первым минутам тайма казалось, что преимущество снова у «Зенита». Питерцы поддавили, были ближе к штрафной, Луис Энрике пробил рядом со штангой. Казалось, пока краснодарская молодёжь входит в ритм, «Зенит» может успеть сравнять счёт. Но замены Мусаева попали в игру удивительно быстро.

Молодёжь «Краснодара» оформляет разгром за считанные минуты

На 54-й минуте «Краснодар» увеличил преимущество после классной комбинации. Сперцян, который остался на поле как центр притяжения после перерыва, нашёл Хмарина тонкой передачей на левом фланге. А восемнадцатилетний Артём не стал долго думать и мощно пробил в ближнюю «девятку», 2:0.

Игроки «Краснодара» празднуют гол https://t.me/fckrasnodar

Не успел «Зенит» перезагрузиться, как прилетел третий мяч. «Быки» отобрали мяч в финальной трети, Кривцов отдал на Гонсалеса, тот прострелил вдоль ворот, и Гусейнов замкнул в пустые. Три минуты — и надежд на камбек нет, остаётся лишь продолжать просматривать питерскую молодёжь.

После 0:3 и серии замен «Зенит» как будто стал живее, появились эпизоды у ворот Агкацева. Мантуан бил в ближний — вратарь потащил, Касаджиков смещался слева и пробовал закрутить в дальний. Были подачи и навесы на Соболева, тот где-то не успевал, где-то не находил нужное касание в штрафной.

Игроки «Краснодара» празднуют гол https://t.me/fckrasnodar

Победа подняла «Краснодар» на первое место в таблице Зимнего Кубка РПЛ. Но важнее, что в рамках этого турнира «быки» показывают глубину состава. Молодёжь выглядела готовой к минутам в чемпионате и явно вышла не ради лёгкого игрового времени. А «Зениту» этот матч показывает, что команда всё ещё добирает форму и местами выглядит тяжёлой. Но с новичками Джоном и Дураном в атаке у Семака всё явно будет ярче.