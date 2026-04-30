Один из главных старожилов в рядах «сине-бело-голубых» среди легионеров Дуглас Сантос планирует сменить питерскую гавань по окончании чемпионата мира, что, несомненно, болезненно отразится на оборонительных порядках команды. С учетом реалий введенного лимита на иностранных исполнителей «Зениту» следует обратить внимание на защитников с паспортом РФ внутри российских первенств, как альтернативу игроку сборной Бразилии.

Александр Сильянов

(защитник, «Локомотив»)

Ценность 25-летнего воспитанника академий ЦСКА и «Локомотива» состоит в его способности закрыть любую брешь в линии обороны, выступая таким образом палочкой-выручалочкой для тренерского штаба. Номинальный правый фулбек использовался главным наставником «железнодорожников» Михаилом Галактионовым большую часть минувшего сезона на левой бровке, рулевой сборной России Валерий Карпин против команды Мали из-за дефицита центрдефов вовсе задействовал Сильянова в центре защиты.

Коррективам роль Александра подверглась в текущей кампании, на что повлияла продажа Ильи Самошникова в «Спартак», закрывавшего ранее позицию правого латераля. Начинал розыгрыш Сильянов слева, но стремительный набор игровых кондиций Лукасом Фасоном заставил его перейти на противоположный край — десять встреч он провел как ЛЗ и девятнадцать матчей как ПЗ.

Универсализм 45-го номера «Локомотива» давно приглянулся селекционной службе «Зенита», которая периодически обивает пороги «красно-зеленых», и потенциальное расставание с Дугласом Сантосом может сделать предложение «сине-бело-голубых» более предметным. Даже во время отсутствия бразильца из-за травмы плеча менеджер клуба из Северной столицы Сергей Семак доверял место слева Нуралы Алипу, а не профильному Роману Веге, намекая на отсутствие качественного сменщика капитана коллектива.

Подписав контракт с Сильяновым, 50-летний специалист получит поле для маневра на обеих флангах, выбирая фулбеков под конкретного оппонента, — оборонительный Александр вполне способен конкурировать также с атакующим Густаво Мантуаном справа, когда у «Зенита» возникнет необходимость добавить надежности около своих владений. Прошлой осенью защитник уверял, что он всем доволен в «Локомотиве», однако не отрицал различных поворотов судьбы в любой момент.

Год назад СМИ сообщали, что «сине-бело-голубые» предлагали 6 млн евро за Сильянова, вот только «железнодорожники» затребовали за собственного проспекта 10 млн евро. Сейчас портал Тransfermarkt, исходя из последнего обновления, оценивает рыночную стоимость Александра в 7 млн евро, поэтому клубу с берегов Невы стоит готовить кошельки в грядущее летнее трансферное окно.

Илья Самошников

(защитник, «Спартак»)

Из князи в грязи — лейтмотив продвижения по карьерной лестнице 28-летнего защитника, который из железобетонного игрока основы «Локомотива» превратился в вечного запасного «Спартака». Как Деян Станкович не нашел применения Самошникову в тактических построениях, так и Хуан Карседо игнорирует его в составе «красно-белых», ни разу не выпустив на протяжении весенней части сезона.

Смешных 76 минут удостоился Илья в нынешнем чемпионате России, что напрямую сказалось на его физическом и моральном состоянии, погрузив фулбека в депрессию. Столь продолжительная череда травм в последний раз преследовала Самошникова в «Рубине», однако тогда ему удалось выбраться из ямы и набрать оптимальную форму, в свою очередь, в «Спартаке» света в конце тоннеля не наблюдается и клеймо «хрусталя» приклеилось к воспитаннику московского футбола.

Безусловно, всем известны навыки игры Ильи на двух бровках, где он полезен как в оборонительной, так и в атакующей фазах, отличаясь взрывной скоростью и дальними вводами мяча из аутов. Тем не менее раскрыть свой потенциал в расположении «народной команды» для него не по силам и, банально, «Спартак» стал его клеткой.

Глотком свежего воздуха может послужить летнее прощание с «красно-белыми» и переход в «Зенит», где привычный ему левый край обороны в ближайшей перспективе грозит стать вакантным. Крутое пике Самошникова мгновенно сказалось на его ценнике, который по сведениям портала Тransfermarkt снизился с 4 млн евро до 2,5 млн евро.

Мингиян Бевеев

(защитник, «Балтика»)

Прямое доказательство тому, что, переступив за порог тридцати лет, рано уходить на покой и всегда существует шанс достичь чего-либо большего. Бевеев практически всю карьеру провел в Первой лиге, постоянно скитаясь по различным клубам в качестве арендованного либо свободного агента, до тех пор, пока в 2022 году билет в основную обойму «Урала» ему не вручил Виктор Гончаренко.

Под руководством белорусского специалиста Мингиян отвечал за оба фланга, барражируя между амплуа защитника и полузащитника, чем активно продолжил пользоваться тренерский тандем Олега Шатова и Евгения Аверьянова. 47-летний наставник даже называл Бевеева «калмыцким Марадоной», вероятно не только за его продуктивность, но и схожесть прически с аргентинской легендой.

Уступив «Ахмату» в стыковых матчах за выход в РПЛ, «Урал» снова остался у разбитого корыта во втором российском дивизионе, тем не менее Мингиян не задержался там со «шмелями» — в Премьер-лигу вместе с собой универсала забрал Андрей Талалаев, построивший крепкую «Балтику». Не затерялся 23-й номер калининградцев и в чемпионате России, закрывая всю левую бровку в схеме 3-4-2-1 и выполняя как огромный объем черновой работы в защите, так и поддерживая атакующие задумки партнеров по команде (2+2 в российском первенстве).

Любопытно, что при игре Бевеева слева «Балтика» проиграла лишь один поединок в РПЛ, подарив три балла ЦСКА в первой половине кампании. Бевеев заслужил авторитет внутри коллектива, выведя «Балтику» с капитанской повязкой на матч против «Краснодара», и активно вызывается Валерием Карпиным в сборную России, проведя от звонка до звонка контрольные спарринги с Чили и Никарагуа.

Зимой интерес к персоне Мингияна проявлял «Ахмат», но балтийцы удержали одного из ведущих исполнителей, устояв перед предложение грозненцев, — сумеют ли представители клуба из Калининграда по аналогии отказать «Зениту», если тот в краткосрочной перспективе сделает ставку на уроженца Элисты.

Данил Круговой

(защитник, ЦСКА)

Отметку «непригоден» поставили в «Зените» на воспитаннике летом 2024, отдав его за бесплатно прямым конкурентам из лагеря «армейцев». Рассмотрел потенциал Кругового в рядах столичного клуба Марко Николич, закрепив за ним все пространство слева в расстановке 3-4-2-1, однако с наступлением весны серб внес коррективы в конспекты, вернувшись к четверке защитников и ромбу в центре поля.

Кругового сослали в оборону, где кислород ему порой перекрывал Мойзес, выигрывавший конкуренцию за место под солнцем. Градус соперничества между ними снизил Фабио Челестини, который в ранге эксперимента перевел Данила на позицию правого вингера, что в летне-осенней части кампании выглядело гениальным ходом.

Рестарт розыгрыша преподнес нам совершенно иной ЦСКА, представляющий из себя разобранный механизм, в котором футбол отошел на задний план, уступив сцену скандальным сюжетам. Вспомнить азы игры слева в защите Круговому пришлось из-за отстранения Мойзеса, «ласково» проехавшегося по Челестини и попавшего в опалу швейцарского коуча.

Четыре встречи кряду Данил смотрелся уверенно, не забывая про регулярные подключения в финальную треть поля, заработав 1+1 по системе «гол+пас». Ренессанс продукта академии «Зенита», наверняка, заставляет питерцев кусать локти и подталкивает к мыслям о возвращении блудного сына обратно в Северную столицу.

Илья Дятлов

(защитник, «Родина»)

Сенсационная «Родина» набрала впечатляющий темп весной, угрожая сместить «Факел» с вершины турнирной таблицы Первой лиги и, тем самым, напрямую отобраться в элитный российский эшелон. Подопечные Хуана Диаса наряду с «Енисеем» пополнили личный зачет наибольшим количеством очков после зимней паузы (23 в десяти турах), радуя поклонников рок-н-рольными перформансами — 5:2 с «Чайкой», 3:1 с «Уралом» и «Факелом».

Испанский гений «бело-голубых» постепенно подводил к стартовому составу Илью Дятлова, доставшегося «Родине» бесплатно из дубля приказавших долго жить «Химок». 22-летний фулбек обучался в школе московского «Динамо», откуда в 2022 перебрался к финансируемым Туфаном Садыговым «красно-черным» и в минувшем сезоне прошел «огонь, воду и медные труды» во Второй лиге, защищая цвета ульяновской «Волги».

Заматерев в трясине отечественного футбола, Дятлов прописался в основе «Родины», отправив в резерв более опытного Лео Гогличидзе, который отбывал длительную дисквалификацию за драку в поединке с «Факелом» и потерял протекцию Диаса. Илья, наоборот, убедил 48-летнего испанца зрелыми выступлениями и полностью соответствовал атакующим требованиям менеджера, записав себе в актив два забитых мяча и один ассист.

Скромный ценник в размере 400 тысяч евро привлекает внимание к Дятлову — выкупить его контракт задешево с прицелом на будущее имеет все шансы «Зенит», которому не обязательно сходу бросать защитника в мясорубку и целесообразно оставить Илью еще на год в «Родине», претендующей на повышение в классе.