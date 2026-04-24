The Athletic разбирает, как «Манчестер Сити» пережил провалы, изменил подход и нашел креативный импульс, который вернул клуб в гонку за титул.

«Манчестер Сити» снова возглавил турнирную таблицу — впервые с первого тура сезона. И это после месяцев разговоров о том, что «Арсенал» уже почти чемпион.

Впрочем, впереди еще значительная часть гонки, а минимальная победа над «Бернли» (1:0), в которой у «Сити» вновь возникли проблемы с реализацией, привела к тому, что команда сравнялась с «Арсеналом» по разнице мячей. «Горожане» остаются выше лишь за счет большего количества забитых голов.

Давление теперь ложится на «Арсенал», однако ситуация может повернуться и иначе: к моменту следующего матча «Сити» в чемпионате лондонцы способны оторваться на шесть очков.

После побед над «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги, над «Ливерпулем» в Кубке Англии, а также над «Челси», «Арсеналом» и теперь «Бернли» в АПЛ, команда Хосепа Гвардиолы вполне может оформить внутренний требл — второй при испанском тренере.

По ходу большей части сезона разговоры о трех трофеях казались чем-то из области фантастики. Но сейчас это уже реальность. И вот как «Сити» к ней пришел.

Нервный старт

После декабрьской победы над «Ноттингем Форест» (2:1) Пеп Гвардиола пребывал в настолько хорошем настроении, что охотно рассуждал на самые разные темы.

Сначала он заявил, что главное, что вернула его команда прошлым летом на Клубном чемпионате мира — это «энергия, энергия, энергия», а тактика и все остальное по сравнению с этим — «ерунда». Затем он объяснил, почему «Сити» так тяжело входил в сезон.

Мы все равно знали, какой футбол лучше подходит этим игрокам. Иногда нужно время. Нужно поговорить с футболистами и сказать: «Вот так прессинговать нам неудобно», или «Эрлингу (Холанну) некомфортно уходить в полуфланги», или «это слишком рискованно», или что-то еще. Тренеры — не волшебники. Иногда нужно просто найти, как именно команда должна играть. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Часть процесса по восстановлению той самой утраченной энергии заключалась в приглашении Пепа Лейндерса на роль ассистента Гвардиолы. Он помог перестроить систему прессинга — как летом, так и в первые недели сезона.

Это была агрессивная схема, требовавшая от крайних защитников преодолевать огромные расстояния для прессинга соперника, что, в свою очередь, оставляло центральных защитников в более уязвимом положении, чем в большинстве тактических построений. К этому, как намекал Гвардиола, нужно было привыкнуть.

После разгрома обреченного «Вулверхэмптона» (4:0) в первом туре «Сити» был фактически переигран «Тоттенхэмом» Томаса Франка, а затем не нашел ответа на мощный второй тайм «Брайтона».

Команда отреагировала победой над «Манчестер Юнайтед» (3:0) и была в шаге от героической победы на «Эмирейтс»: Холанн открыл счет, «Манчестер Сити» выстоял под давлением, но поздний гол Габриэла Мартинелли лишил их трех очков.

Подобные выступления, на фоне летнего подписания Джанлуиджи Доннаруммы, породили разговоры о серьезных тактических изменениях у Гвардиолы. В дерби у «Сити» было меньше владения, чем у «Юнайтед», а на поле «Арсенала» команда фактически «припарковала автобус». Неужели «горожане» уходят от классического футбола Пепа?

Смена подхода?

К концу года игнорировать тенденцию становилось все сложнее. В ноябре «Манчестер Сити» в ярком стиле обыграл «Борнмут», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль», периодами оставаясь без мяча, но решительно использовав свои шансы в контратаках.

В каждом из этих поединков команда Пепа владела мячом меньше соперника, а к тому моменту Холанн забил 14 из 23 голов «Сити» в АПЛ — и казалось, что он расцветает именно в тех свободных зонах, которые появлялись, когда «Сити» оттягивался назад.

Легко было поверить, что Гвардиола отказался от своей осторожной модели и принял новую реальность АПЛ, где все больше команд играют прямолинейно и делают ставку на единоборства.

Это было зрелищно, но не без изъянов. «Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» (1:2), несмотря на обилие моментов — типичный риск, когда отдаешь мяч сопернику.

Ведя 2:0, команда позволила «Лидсу» сравнять счет — спас лишь поздний гол Фила Фодена. А в матче с «Фулхэмом», выигрывая 5:1, «Сити» умудрился довести дело до нервных 5:4. Очевидно, что такой стиль долго не протянет.

Затем последовала победа над «Реалом» в матче без пауз и передышек. Так «Манчестер Сити» и жил до Рождества: добывал яркие победы, но не всегда убедительные, и периодически проваливался — как в том же Ньюкасле или в октябрьском поражении 0:1 от «Астон Виллы».

Отставание от первого места составляло всего два очка, но «Арсенал» выглядел более собранным и стабильным.

Сход с рельсов

После той победы над «Ноттингем Форест» все пошло по наклонной. «Сити» сыграл вничью три матча подряд — с «Сандерлендом», «Челси» и «Брайтоном» — и отстал от «Арсенала» уже на шесть очков.

Затем последовало абсолютно беспомощное поражение от «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». А после очередной победы над «Вулвз» команда упустила преимущество в два мяча в игре с «Тоттенхэмом».

Ничья 2:2 в северном Лондоне подсветила системную проблему: «Сити» регулярно проваливал вторые таймы, позволяя сопернику перехватывать инициативу. Команда не забивала после перерыва в АПЛ с момента победы над «Форест» — больше месяца.

И все же, несмотря на все трудности, «Манчестер Сити» даже сократил отставание от лидера: минус пять очков при игре в запасе — «Арсенал» тоже начал сдавать. В разговорах с другими тренерами Гвардиола по-прежнему был уверен, что «Сити» выиграет титул.

Возвращение контроля

Как оказалось, Гвардиола вовсе не собирался переходить к хаотичному футболу. Если «Манчестер Сити» меньше владел мячом и выглядел более авантюрно, то лишь потому, что новички еще адаптировались и пытались понять, чего именно требует тренер.

Я знаю Пепа, и его идеи не меняются. Он понимает, что принесло нам успех. Он знает, как мы должны играть, чтобы выигрывать титулы. Не думаю, что здесь что-то сильно изменится. Бернарду Силва полузащитник «Манчестер Сити»

Сам Гвардиола подтвердил это, отвечая на вопрос о начале атак от своих ворот: «Я буду бороться за эту идею до последнего дня своей тренерской карьеры», — заявил он на пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом».

С нового года «Манчестер Сити» все больше начинал напоминать команду, которую хочет видеть Гвардиола, — правда, обычно только в первые 45 минут, прежде чем наступала нервная дрожь во втором тайме. В отсутствие Холанна в январском матче с «Вулвз» Гвардиола вернулся к схеме 4‑2‑2‑2, которую использовал в конце прошлого сезона, когда норвежец был травмирован.

Команда выиграла на «Энфилде» — что само по себе почти невероятно, учитывая их историю там (одна победа с 2003 года, и та — при пустых трибунах). Хотя после перерыва «Сити» снова просел, бойцовский настрой Бернарду и реализованный пенальти Холанна обеспечили впечатляющий камбэк. Но уязвимость никуда не делась: ничья 2:2 с «Форест» — результат, который команда, претендующая на титул, обычно не допускает.

Затем последовал вылет из Лиги чемпионов — 1:5 по сумме двух матчей от «Реала», а также ничья 1:1 с «Вест Хэмом». В тот вечер Гвардиола, казалось, впервые почувствовал, что ситуация выходит из‑под контроля. Тогда же он объяснил, почему Райан Шерки не оказался в стартовом составе ни в той игре, ни в ряде других матчей.

Прорыв Шерки

«Иногда все упирается в баланс», — так Гвардиола объяснил отсутствие француза в стартовом составе на матч с «Вест Хэмом». — «В начале сезона мы поняли: когда выпускали Эрлинга Холанна вместе с Жереми (Доку) или Шерки, нам не хватало той стабильности, которая необходима командам в АПЛ».

Одним из ключевых моментов чемпионской гонки для «Манчестер Сити» стала победа в финале Кубка английской лиги, где команда выглядела на голову сильнее «Арсенала».

Гвардиола применил необычную схему «пассивного прессинга» с четырьмя игроками впереди: они выстраивались в линию и ждали ошибки соперника, зная, что центральные защитники «Арсенала» и кубковый вратарь Кепа Аррисабалага обладают сравнительно ограниченным диапазоном передач.

С тех пор Райан Шерки захватил лидерство. Возвращение к контролю и схема Гвардиолы 4-2-2-2, казалось, отодвинули француза на второй план — несмотря на его креатив и яркую индивидуальность.

Но благодаря блестящим матчам против «Ливерпуля» и «Челси» в начале апреля 22‑летний полузащитник стал не просто главным созидателем «Сити», но и фигурой, вокруг которой развернулись дискуссии о векторе развития английского футбола. Его игра — с акцентом на импровизацию и смелость — рассматривалась как противоядие от однообразия, которое все чаще критикуют в АПЛ.

Символично, что именно Шерки забил эффектный гол в ворота «Арсенала» в воскресенье — хотя позже Гвардиола отметил, что после этого эпизода француз не доработал в других моментах.

Эти двое словно находятся на противоположных полюсах с точки зрения философии игры. Когда Шерки в начале сезона отдал голевую рабоной на Фодена, Гвардиола призвал его учиться у Лионеля Месси «простоте». Сам Шерки в интервью France Football заявил, что худшее, что о нем можно сказать, — это то, что он играет просто.

Их отношения — отдельная история: Гвардиола порой находится на грани терпения, но теперь он, похоже, окончательно признал, что творческий потенциал Шерки стоит того, чтобы дать французу свободу.

Возвращение результативности Холанна тоже сыграло свою роль. В период с Рождества до последней международной паузы он забил всего пять мячей в 20 матчах за клуб, но затем набрал форму: пять голов в четырех играх. Дополнительный отдых пошел ему на пользу — «Сити» уже не выступает в еврокубках.

Это может оказаться важным преимуществом. Пока «Арсенал» готовится к двум изматывающим матчам с «Атлетико», «Сити» может спокойно восстанавливаться и готовиться к последним пяти турам АПЛ — и, возможно, двум матчам в Кубке Англии. Если команда возьмет три трофея в этом сезоне, это станет одним из величайших достижений Гвардиолы.