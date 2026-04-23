«Спартак» во многом переиграл соперника, даже заставил его выглядеть тяжёлым и скованным. Но «Краснодар» зацепился за моменты в концовке обоих таймов и выгрыз победу, которая может оказаться главной во всём сезоне. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей, но счёт скрывает очень нервную и местами рваную игру, в которой один был убедительнее по содержанию, а другой — лучше использовал свои шансы.

Результат матча Спартак Москва 1:2 Краснодар Краснодар 0:1 J.Junior 85' Спартак: Маркос Маркиньос, Martins, Maksimenko, Denisov, Litvinov, Djiku, Zobnin, Umyarov, Fernandes, Barco, Ugalde Краснодар: Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Gonzalez Apud, J.Junior, Olaza, Chernikov, Lenini, Krivtsov, Spertsyan, Cordoba Жёлтая карточка: J.Junior 56' (Краснодар)

С первых минут команда Карседо будто бы забыла, что не участвует в чемпионской гонке. «Спартак» забрал мяч и постепенно вдавливал соперника в его штрафную. В дебюте опасных моментов было не так много, зато сразу стало понятно, что хозяева собираются играть первым номером и не собираются отпускать эту роль.

Игра сразу была жёсткой, и пары минут не проходило без стычки, наступа или спорного эпизода. Чистяков очень долго не лез в карман за карточками, и это только повышало градус борьбы. В такой атмосфере «Спартак» выглядел собраннее, Маркиньос первым по-настоящему потревожил Агкацева, Жедсон и Барко хорошо связывали эпизоды, Угальде вытягивал защитников, а Мартинс постоянно находил пространство в штрафной.

Самое важное — «Краснодар» не чувствовал себя лидером, почти весь тайм команда Мусаева будто бы не совсем понимала, как может выиграть этот матч. Очень короткая скамейка и нервозность в обороне сильно мешали, мяч у гостей держался плохо. Кордоба жил почти отдельно от остальной команды, а его попытки зацепиться за мяч буквально каждый раз заканчивались потерей.

Гол «Спартака» был логичным, но «Краснодар» тут же ответил

К 38-й минуте казалось, что вопрос только в том, когда именно «Спартак» забьёт. После углового Агкацев ошибся на выходе, Литвинов пробил по воротам, а Мартинс удачно подставился под мяч. Гол получился немного сумбурным, но абсолютно закономерным по ходу игры — «Спартак» к тому моменту точно наиграл на преимущество.

Однако вместо того, чтобы уйти на перерыв с ещё большей уверенностью, красно-белые почти сразу позволили сопернику вернуться. У «Краснодара» ничего не получалось с игры, и он дождался шанса после стандарта. Навес, попытка удара, мяч попадает в руку Умярову — арбитр идёт смотреть повтор и ставит пенальти. Эпизод точно ещё будут разбирать, спорить о параллелях с другими похожими моментами, и всё это будет оправдано, поскольку о последовательности в судейских решениях уже даже не хочется заикаться.

В любом случае, ни один разговор уже не изменит того, что Сперцян подошёл к точке и уверенно уложил мяч в угол, сравняв счёт. «Спартак» как будто не должен был пропустить после настолько качественного тайма, но всё обнулилось неосторожностью в штрафной. Но хочется всё-таки сделать акцент на том, что команда Карседо целый тайм была намного лучше чемпиона, а идеи тренера (вроде подключений Мартинса в штрафную) сработали.

После перерыва «Спартак» снова был лучше, но чемпион увёз победу

Второй тайм подтвердил впечатление первого. «Спартак» снова пошёл вперёд и снова был командой, которая ближе к победе. Маркиньос заставил Агкацева серьёзно выручать дальним ударом, Барко продолжал искать острые решения, а Жедсон добавлял движения между линиями. Красно-белые уже не запирали «Краснодар» так тотально, как до перерыва, но всё равно именно они задавали вектор игры.

«Краснодар» при этом не разваливался, и в этом была его сила. Для чемпионских команд очень важно не пропускать и не поддаваться эмоциям, даже когда всё плохо. Иногда просто невозможно развернуть матч в свою сторону и даже толком зацепиться за мяч на половине поля соперника, в такой ситуации очень важно постепенно дожидаться своего шанса без потерь.

По ходу второго тайма «Краснодар» не приближал победу, а Максименко по большому счёту просто скучал. Но в концовках такие матчи перестают подчиняться общей логике. На 84-й минуте Кордоба скинул на Черникова, а тот заставил Максименко тащить плотный удар из-под перекладины. Это уже было предупреждение, что у «Краснодара» остались силы на финальный выпад. А после углового Гонсалес навесил, Жубал остался один в штрафной и отправил мяч в дальний угол. Второй тур подряд именно бразильский защитник оказывается тем, кто спасает «Краснодар» в решающий момент.

Так всегда и бывает — когда титулы уже не выигрываются красивыми комбинациями, их начинают приносить защитники, стандарты, терпение и хладнокровие. Для «Спартака» это был почти абсурд. Так долго вести матч, быть убедительнее и в итоге пропустить от команды, которая почти весь вечер только отбивалась. Тем не менее, футбол на финише чемпионата именно такой.

Этот матч мог стать важнейшим для чемпионской гонки

Для команды Мусаева это была совсем не та победа, которую потом приятно пересматривать с эстетической точки зрения. «Краснодар» долго выглядел тяжеловато, зависел от Кордобы, мало создавал и просто не успевал за спартаковским движением. Но чемпионские команды необязательно должны быть красивыми каждую неделю, иногда достаточно просто дотерпеть до 85-й минуты.

«Зенит» днём ранее сам подбросил интригу, потеряв очки с «Локомотивом». «Краснодар» получил шанс вернуться на вершину — и воспользовался им. Петербург снова показал слабость, а Краснодар дал понять, что накажет за любую ошибку.