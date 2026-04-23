«Спартак» принимает «Краснодар» в одном из центральных матчей 26-го тура РПЛ. Москвичи набрали ход и включились в борьбу за топ-3, тогда как «быки» после потери лидерства едут в столицу с задачей вернуть контроль над чемпионской гонкой. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

24' Сперцяну досталось по ногам от Умярова в центре поля, пока что карточки не показывает арбитр.

22' Зобнин потерял мяч на своей половине поля, но передача Кривцова на Кордобу не прошла — не наказали за потерю гости.

20' Жедсон опасно простреливал с правого фланга, Мартинс оказался на позиции нападающего, но не смог замкнуть, пытался пяткой оставить мяч партнёру.

18' Кажется, бил по воротам Барко с острого угла, Коста головой выбил мяч из вратарской.

17' Гонсалес сбил Зобнина на фланге, снова подаёт штрафной «Спартак».

16' Маркиньос получил мяч в штрафной от Барко и с левой пробил с острого угла — вовремя вышел Агкацев и накрыл удар.

16' Батчи отдавал в штрафную на Кордобу, тому не дал развернуться Литвинов. Блестяще сыграл на опережение.

15' Барко на ближнюю навесил со штрафного, отбились гости.

14' Оласа шипами попал в голову Угальде! Конечно, сыграл в мяч, но разве не тянет на жёлтую такой фол?

12' Кажется, сможет продолжить игру вингер «Краснодара», обошлось без травмы. Странно, что арбитр не заметил фола, Жедсон серьёзно приложил соперника по бедру.

11' Плохие новости для «Краснодара»... На газоне Батчи после стыка с Жедсоном. Врачи уже на поле.

10' Жедсон опасно бил головой с ближней штанги, Агкацев на месте! Маркиньос здорово навешивал.

08' «Спартак» забрал мяч под кнтроль, но гости активно прессингуют, даже в центральной трети.

06' Кордоба заработал фол в борьбе с Умяровым и Литвиновым, недовольны игроки «Спартака» решением арбитра.

05' Угальле рухнул на газон в борьбе с Костой, не реагирует арбитр! Не тянет такой контакт на пенальти.

04' Зобнин протащил мяч слева и прострелил на дальнюю штангу, Жубал выбил мяч из штрафной.

03' Барко разогнал атаку по левому флангу и сам попробовал навесить в штрафную – неточно.

01' «Спартак» начал с центра, поехали!

До матча

19:45 Команды на поле! Всё готово к старту главного матча 26-го тура!

19:40 На спартаковском секторе растянули перфоманс «Укрощаем быков» — теперь не только в матчах Кубка можно увидеть предматчевую активность на трибунах.

19:35 Предматчевое шоу буквально поджигает атмосферу на арене перед матчем, предельно важная игра нас ждёт!

19:25 Ну и самое время обсудить стартовые составы, вот они:

«Спартак»: Максименко, Джику, Литвинов, Денисов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

У «Спартака» снова в важном матче с первых минут выходит Мартинс, обычно большие игры Крису удаются неплохо. Но главный вопрос, конечно, по защите. Придумал ли Карседо план по сдерживанию Кордобы, учитывая дисквалификацию Ву?

Последние приготовления игроков «Спартака» к матчу LiveSport.Ru

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба.

Проблемы «Краснодара» со скамейкой не новы, по-прежнему в заявке нет Са. А на фланге, скорее всего, снова сыграет Никита Кривцов — это вынужденная мера, здесь легко угадывается выход Боселли вместо Кривцова во втором тайме.

19:20 Достаточно холодно в Москве сегодня вечером (около 3 градусов), а над «Лукойл Ареной» серьёзные тучи — есть вероятность, что главный матч тура пройдёт ещё и под дождём.

19:15 Главным арбитром матча назначен Артём Чистяков, помогать ему будут ассистенты Андрей Образко и Алексей Ширяев. За систему ВАР отвечает Павел Шадыханов, ассистент ВАР — Кирилл Левников. Резервный судья — Инал Танашев.

19:10 Гости — тоже на поле «Лукойл Арены». Один из ключевых матчей весны для команды Мурада Мусаева, уже сегодня есть шанс вернуть лидерство и не зависеть от результатов «Зенита» в ближайший месяц.

19:00 «Спартак» — первый на разминке! Особенно важна сегодня будет роль Руслана Литвинова, которому вместе с Джику придётся бороться с Джоном Кордобой.

«Спартак»

Команда Хуана Карлоса Карседо переживает лучший отрезок весны: шесть матчей без поражений, пять побед на этом отрезке и 16 очков в семи турах — столько же, сколько у «Зенита». Единственная осечка — ничья с «Ростовом» (1:1) сразу после кубковой битвы. В последнем туре «Спартак» уверенно разобрался с «Ахматом» (3:1), сняв вопросы о победителе ещё в первом тайме.

При этом дома «красно-белые» практически неуязвимы: 11 матчей без поражений во всех турнирах, а при Карседо — четыре победы в четырёх играх на «Лукойл Арене». Однако перед важной встречей есть кадровый удар — дисквалификация Ву. Это вынуждает сдвигать Руслана Литвинова в центр обороны и ломать связку в опорной зоне, где, вероятно, появится Роман Зобнин или Кристофер Мартинс.

«Краснодар»

«Краснодар» подходит к матчу уже в роли догоняющего. После ничьей с «Зенитом» (1:1), которая сохраняла лидерство, последовал нервный матч с «Балтикой» (2:2), где южане дважды уступали и спаслись лишь в концовке. В итоге команда Мурада Мусаева опустилась на второе место, отставая на два очка.

Серия без поражений достигла семи матчей, но настораживает другой факт — три подряд ничьих. При этом у «Краснодара» остаётся одна из лучших выездных статистик в лиге: всего два поражения за сезон и 20:7 по разнице мячей. Однако короткая скамейка ограничивает возможности ротации: возвращается Кевин Ленини, но Дуглас Аугусто под вопросом, а в атаке почти нет альтернатив старту.

Контекст и цифры

Матчи между командами редко бывают компромиссными, с марта 2019 года ни одной ничьей. Три последних встречи получились результативными, а игра первого круга завершилась победой «Краснодара» (2:1).

При этом «Спартак» дома проиграл всего один раз за сезон, а «Краснодар» стабильно набирает очки на выезде. В турнирной таблице разрыв между командами — девять очков, но текущая форма хозяев делает его условным.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.86.