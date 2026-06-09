прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.00

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Ирак (U23). Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Россия (U21)

Турнирное положение: Молодёжная сборная России проводит лишь контрольные поединки. В них команда выглядит достаточно выгодно.

В текущем календарном году Россия (U21) провела три спарринга. В них россияне победили два раза при одной коллизии.

Последние матчи: предыдущий поединок команда завершила победой над старшими на два года иракцами (5:1). Причем по итогам первого тайма россияне выигрывали лишь минимально.

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А вот молодым иорданцам команда уступила (1:2). Зато немного ранее команда сумела расправиться с узбекскими сверстниками (2:1).

В своих трёх последних матчах Россия (U21) наколотила 8 мячей. Разумеется, в соперниках ходили не столь маститые команды, но не отметить атаку россиян будет несправедливо.

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Состояние команды: Последний яркий успех не может не окрылять российскую молодежку. Да и по ходу матча команда только прибавляла!

Плюс Россия (U21) довольно симпатично выглядит в кадровом плане. Тот же Иван Бобер способен прибавить креатива атакам россиян.

Ирак (U23)

Турнирное положение: Ирак (U23) даже на азиатском уровне не блистает. Команда крепка, ершиста, но с результатами что-то не клеится.

Плюс Ирак (U23) неудачно выступил на последнем Кубке Азии (U23). В своем квартете команда заняла скромное 3 место с двумя очками в активе.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила россиянам (1:5). Да и вообще, Ирак (U23) зачастую банально рассыпается после первого пропущенного мяча.

Поединок с австралийскими одногодками принес разочарование (1:2). При этом до того команда не сумела обыграть Таиланд (U23) (1:1).

Нестабильный Ирак (U23) не знает радости побед уже полгода. Да и в трех последних матчах команда неизменно пропускала в свои ворота.

Состояние команды: Иракцы проиграли два своих последних поединка. В них команда умудрилась пропустить аж 7 мячей.

Никак не удаётся и решить проблемы с реализацией. На последнем Кубке Азии (U23) команда забила всего 2 мяча в трех поединках, да и вообще, выглядела крайне блекло.

Преимущество в возрасте на уровне молодежных сборных, разумеется, решает многое. Между тем, иракцы имеют скромный подбор игроков и вряд ли способны дать бой россиянам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) является очевидным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.33. Ничья идёт за 4.45, успех оппонента — за 8.10.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.71, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.02.

Прогноз: Россия (U21) совсем недавно уверенно расправилась со старшими по возрасту иракцами, и нет никаких оснований считать, что команда не сможет повторить тот успех.

2.00 Фора России (U21) -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Россия (U21) — Ирак (U23) позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора России (U21) -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.66 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч Россия (U21) — Ирак (U23) позволит вывести на карту выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.66.

Пять причин, почему ставка зайдет