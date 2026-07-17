The Athletic разбирает причины неожиданного краха главного фаворита ЧМ-2026 и объясняет, почему эпоха Дидье Дешама закончилась столь болезненно.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и его помощник Ги Стефан называли это «оксигенацией». После поражения в финале ЧМ-2022 пришло время освежить состав, который выиграл турнир в России в 2018-м, но четыре года спустя уступил Аргентине в решающем матче.

Ветераны мировых первенств Уго Льорис, Рафаэль Варан, Антуан Гризманн и Оливье Жиру завершили свои выступления за национальную команду. На смену им пришло новое поколение невероятно талантливых футболистов: Вильям Салиба, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Брадли Баркола и Райан Шерки пополнили ряды уже признанных звезд, таких как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

Глубина состава в сочетании с результатами Франции на двух предыдущих чемпионатах мира сформировала вполне понятные ожидания. Команда Дешама приехала этим летом на турнир в Северной Америке в статусе одного из главных фаворитов. Так считали не только болельщики и журналисты — чемпион мира в составе сборной Франции Патрик Виейра неоднократно говорил об этом в эфире британского телеканала ITV.

Франция — Сенегал globallookpress.com

Первые недели турнира только укрепили репутацию французов. Они стали одной из самых результативных команд группового этапа (10 голов — столько же забили Германия и Нидерланды), набрали максимум очков в матчах с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а затем уверенно разобрались со Швецией в 1/16 финала.

Парагвай и Марокко оказали более серьезное сопротивление, однако Франция добралась до полуфинала, не пропустив ни одного мяча в плей-офф. Мбаппе с восемью голами был — и остается — лучшим бомбардиром турнира наряду с Лионелем Месси.

А затем наступил тот самый день в Далласе, который потряс футбольный мир. Франция потерпела сокрушительное поражение от великолепной сборной Испании. После финального свистка, по информации французской газеты L'Equipe, в раздевалке почти никто не произнес ни слова.

Издание описало гнетущую тишину, которую нарушило лишь короткое обращение Дешама. Тренер призвал игроков посмотреть на поражение в более широком контексте и вспомнить, насколько убедительно команда выглядела на протяжении большей части турнира.

Для Дешама это путешествие подошло к концу. Его 14-летняя эпоха во главе сборной Франции завершилась неожиданным и болезненным разочарованием. Наиболее вероятным преемником специалиста считается Зинедин Зидан — человек, которого многие называют величайшим французским футболистом в истории.

Еще в марте в интервью The Athletic помощник Дидье Дешама Ги Стефан сказал: «Люди любят перемены, а Зизу знают все». Когда пресс-атташе улыбнулся, Стефан рассмеялся и добавил, что президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло в последние дни едва ли не открыто намекнул на назначение Зинедина Зидана.

Зинедин Зидан globallookpress.com

В интервью другой французской газете, Le Figaro, Диалло заявил, что уже знает имя преемника Дешама после переговоров с пятью французскими кандидатами. Когда его спросили, станет ли новым главным тренером Зидан, президент федерации лишь загадочно улыбнулся.

После поражения от Испании у Дешама и Стефана было немало поводов для самоанализа. Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте в третий раз подряд переиграл французский штаб — ранее его команда побеждала «трёхцветных» на чемпионате Европы 2024 года и в полуфинале Лиги наций год назад.

Трио полузащитников в лице Фабиана Руиса, Родри и Дани Ольмо буквально заколдовало соперника, постоянно вскрывая зоны между линиями.

Травма Вильяма Салиба globallookpress.com

Впрочем, у Дешама были и объективные причины для оправданий. Уже в первом тайме он лишился Вильяма Салиба — лучшего защитника сборной Франции, который получил травму спины. Защитник «Арсенала» играл, превозмогая боль: перед полуфиналом он пропустил как минимум одну тренировку и занимался по индивидуальной программе с контролируемыми нагрузками.

Последние несколько месяцев меня беспокоили неприятные ощущения. Я терпел, потому что сначала были Лига чемпионов и АПЛ. Но тренерский штаб отлично контролирует ситуацию. Чемпионат мира проходит всего раз в четыре года, поэтому иногда приходится стиснуть зубы. Я не готов на сто процентов, но и многие другие ребята тоже не в идеальном состоянии — нечего искать оправданий. Вильям Салиба защитник сборной Франции

Переломный момент наступил на 29-й минуте матча с Испанией. Салиба упал в безобидной ситуации, когда мяч был у него в ногах. Он опустился на газон, выбил мяч в аут и потребовал помощи врачей. В субботнем матче за третье место против Англии в Майами защитник уже не сыграет, а болельщики «Арсенала» с тревогой ждут окончательного диагноза.

Адриен Рабьо globallookpress.com

Однако проблемы Дешама в игре с Испанией не ограничивались потерей центрального защитника. Сбой произошел по всей центральной оси команды. Перегруженная полузащита вынудила Адриена Рабьо, который до этого провел практически каждую минуту чемпионата мира (за исключением матча с Норвегией, где состав был ротирован), дважды грубо нарушить правила.

Уже на восьмой минуте он получил желтую карточку, а в перерыве был заменен. Таким образом, Дешам лишился сразу двух ключевых игроков своей центральной линии — самого надежного защитника и основного центрального полузащитника.

Майкл Олисе, главный креативный игрок французов, оказался полностью нейтрализован Родри и был заменен на 72-й минуте. За весь матч с Испанией Мбаппе и Олисе обменялись передачами лишь однажды, тогда как в предыдущих шести встречах турнира сделали это 66 раз. Усман Дембеле, обладатель «Золотого мяча», также практически не сумел проявить себя.

Эта игра стала идеальным подтверждением эффективности плана Луиса де ла Фуэнте и одновременно продемонстрировала несостоятельность замысла Дешама. Французский тренер требовал, чтобы его команда играла персонально против испанцев по всему полю, однако соперник без особых проблем находил свободные зоны и раз за разом выходил из-под давления.

«Нам не хватало взаимопонимания при прессинге», — признал после матча Мбаппе, фактически подтвердив, что команда не сумела реализовать тренерский план. Один из представителей тренерского штаба сборной Франции в разговоре с L'Equipe охарактеризовал выступление команды как «полное отсутствие игры».

На протяжении большей части своей работы во главе сборной Дешам никогда не считался тренером, делающим ставку на сложные тактические новшества. Его команды прежде всего отличались осторожностью и прагматизмом, из-за чего французская пресса нередко критиковала специалиста за слишком скучный футбол.

На этом чемпионате мира Дешам, казалось, предоставил игрокам больше свободы, но матч с Испанией вновь напомнил, почему прежде он предпочитал действовать с куда большей осторожностью.

Сборная Франции globallookpress.com

Сильные стороны Дешама всегда были связаны скорее с умением управлять коллективом — в этом смысле его можно сравнить с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти, который делает ставку на атмосферу внутри команды во время продолжительных турниров.

За годы своей работы со сборной Дешам отдавал предпочтение футболистам, способным жить бок о бок и выдерживать эмоциональное напряжение на протяжении шести-семи недель, включая предтурнирные сборы.

Игроки были искренне привязаны к своему тренеру. Дешам пропустил заключительный матч группового этапа против Норвегии из-за смерти матери. Когда после его возвращения Килиан Мбаппе забил гол в ворота Швеции, он сразу же подбежал к наставнику, чтобы обнять его.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам globallookpress.com

«Он много улыбался. Пытался сохранять позитивный настрой, хотя я знаю, насколько тяжело он переживает свое горе. Он старается не показывать этого и не передавать негативные эмоции команде», — говорил об этом Адриен Рабьо.

Футболисты сборной Франции хотели выйти на матч с Норвегией в черных траурных повязках в знак уважения к своему тренеру, однако ФИФА не одобрила эту инициативу.

Говоря о Дешаме, Ги Стефан в интервью The Athletic отметил...

Нужно уметь видеть сильные качества каждого, объединять людей, быть хорошим психологом, стратегом и человеком, который, разумеется, берет на себя ответственность за результат — независимо от того, хороший он или плохой… Дидье передает команде спокойствие. Он сосредоточен, но не скован в общении. Он не относится к тем людям, которые постоянно находятся в стрессе. Это тоже одна из причин его успеха. Ги Стефан тренер сборной Франции

Ги Стефан и Дидье Дешам globallookpress.com

В сборной Франции царила прекрасная атмосфера. Не было и намека на внутренние конфликты, которые омрачали выступления команды на других крупных соревнованиях — наиболее яркими примерами стали ЧМ-2010 и Евро-2020, когда после поражения от Швейцарии в серии пенальти произошла громкая перепалка между матерью Адриена Рабьо и отцом Килиана Мбаппе.

После тех турниров традиционно начались поиски виноватых: некоторые футболисты жаловались на уровень гостиниц и недостаток возможностей для отдыха и общения. На этот раз подобных проблем не возникло. Еще до начала чемпионата мира президент Франции Эмманюэль Макрон поужинал с командой на тренировочной базе. Уже в США сборная остановилась в отеле Four Seasons в центре Бостона.

Номера игроков были оформлены с большим вниманием к деталям. На двери каждой спальни висел плакат с фотографией футболиста в форме сборной Франции. Внутри игроков встречали воздушные шары в цветах национального флага, персональная игровая карточка с фотографией, именем, датой рождения, ростом и весом, а также памятный сертификат участника чемпионата мира от Федерации футбола Франции.

Хозяева из Бостона также подготовили подарки: каждому футболисту вручили джерси местных спортивных команд — «Нью-Ингленд Пэтриотс» из НФЛ, «Бостон Селтикс» из НБА и «Бостон Ред Сокс» из МЛБ. Кроме того, каждый игрок получил фирменный халат с эмблемой сборной Франции и своим игровым номером на спине.

Обстановка в команде казалась легкой и непринужденной. Сборную навещал чемпион мира 2018 года Поль Погба, который регулярно появлялся на матчах турнира в качестве гостя ФИФА. А в конце июня для нападающего «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матета, отпраздновавшего свое 29-летие, в гостиницу торжественно выкатили праздничный торт.

В отличие от многих других команд, Франции не пришлось выдерживать изматывающую логистику. Не было бесконечных перелетов зигзагами по континенту, пересечения границ или проблем с высокогорьем. Практически весь чемпионат французы провели в северо-восточной части США: дважды сыграли неподалеку от Бостона, по два раза выходили на поле в Нью-Джерси и Филадельфии, и лишь полуфинал отправил их значительно дальше — в Даллас.

Франция — Парагвай globallookpress.com

Впрочем, избежать испытаний все равно не удалось. Несколько матчей проходили под палящим солнцем на открытых стадионах, а самым тяжелым стал поединок 1/8 финала в раскаленной Филадельфии. По словам Дидье Дешама, футболисты Парагвая использовали «все возможные уловки», чтобы вывести его команду из равновесия.

Концовка встречи получилась настолько нервной, что Дешам выпустил со скамейки двух своих самых физически мощных игроков, чтобы те защитили Килиана Мбаппе и не позволили лидеру сборной ввязаться в конфликты, которые могли закончиться дисциплинарными санкциями.

Килиан Мбаппе и Хуниор Алонсо globallookpress.com

Мы показали, что умеем не только играть в красивый атакующий футбол. Если нам придется засунуть руки в дерьмо — мы засунем руки в дерьмо. Они думали, что мы выйдем на поле словно в смокингах, покажем пару эффектных финтов, и на этом все закончится. Но футбол — это не только красота. Сегодня мы это доказали. Килиан Мбаппе нападающий сборной Франции

К тому моменту Дешам уже не скрывал восхищения Мбаппе, который, пожалуй, был лучшим игроком турнира.

Вы, ребята, выставляете Килиана каким-то диктатором. На самом деле все наоборот. Его публичный образ совсем не соответствует действительности. Килиан всегда отличался зрелостью, и вся команда идет за ним. Я очень счастлив, что именно он является нашим капитаном. Дидье Дешам главный тренер сборной Франции

Основные проблемы Франции возникали не внутри коллектива, а извне. Сначала команду пытались вывести из себя футболисты Парагвая, а затем разгорелся скандал из-за высказываний, которые многие расценили как расистские. Сенатор Парагвая Селесте Амарилья назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, отчаянно пытающимся выдать себя за француза», а также охарактеризовала его как «озлобленного, высокомерного и уродливого».

Мбаппе назвал эти слова «отвратительными и расистскими». В ответ Амарилья потребовала от него извинений, однако правительство Парагвая выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что «сожалеет и отвергает» подобные высказывания. Осуждение также последовало со стороны клуба Мбаппе — мадридского «Реала» — и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Перед полуфиналом вспыхнул еще один скандал. Бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя несколько ведущих французских политиков обвинили в расизме после того, как в своей колонке для испанского издания El Debate он заявил, что в сборной Франции «нет ни одного француза».

В ответ посольство Франции в Мадриде опубликовало заявление: «Не желая вступать в полемику, все же стоит напомнить факты: все игроки сборной Франции являются французами. Из 26 футболистов 23 родились во Франции. Трое, родившиеся за границей, также являются гражданами Франции».

Мариано Рахой globallookpress.com

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил: «Высказывания Мариано Рахоя о сборной Франции несут в себе недопустимый оттенок расизма и заставляют задуматься об отвратительной атмосфере, которая порождает подобные мерзкие заявления».

Для Мбаппе подобные высказывания никогда не могут стать нормой, однако статус одной из главных звезд мирового футбола, к сожалению, уже давно сделал его привычной мишенью для скандалов, способных омрачить подготовку к важнейшим матчам.

К полуфиналу капитан французов подошел после странного сезона в мадридском «Реале», где, несмотря на 56 голов за клуб и сборную, временами казалось, что он так и не почувствовал себя по-настоящему своим. К тому же перед встречей с Испанией Мбаппе беспокоила небольшая травма: в четвертьфинале против Марокко (2:0) он повредил голеностоп, после чего некоторое время тренировался отдельно от основной группы.

Килиан Мбаппе (справа) globallookpress.com

В итоге в матче с Испанией всё, что могло пойти не по плану, действительно пошло не по плану. Безусловно, соперник провел выдающийся матч, но для Франции роковым оказалось сочетание сразу нескольких факторов: травмы, желтые карточки, неудачная игра лидеров и тактические просчеты. Все это привело к одному из самых разочаровывающих выступлений фаворита чемпионата мира за последние годы.

Впервые уступая в счете на нынешнем турнире, французы словно растерялись, столкнувшись с настоящими трудностями. Первый удар в створ ворот они нанесли лишь на 82-й минуте.

«Возможно, когда все дается слишком легко, мы начинаем думать, что выше остальных», — сказал Райан Шерки, намекнув, что в стане сборной Франции могла появиться определенная самоуспокоенность.

Хорошая новость для Зинедина Зидана, трехкратного победителя Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в качестве главного тренера, заключается в том, что он, вероятнее всего, получит в свое распоряжение чрезвычайно талантливую команду, большинство игроков которой либо находится на пике карьеры, либо только приближается к нему.

А значит, ожидания останутся прежними. От Зидана будут ждать того же, чего однажды добился Дидье Дешам, — выиграть чемпионат мира уже в роли главного тренера, повторив собственный путь от чемпиона мира-футболиста до чемпиона мира-наставника.