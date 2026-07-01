Перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго у Англии есть четыре ключевых фактора: глубина состава, доминирование в открытой игре, феномен Беллингема и статистика, которая говорит сама за себя. Автор ESPN Билл Коннелли объясняет, почему футбол действительно может вернуться домой.

Уже полгода меня не отпускает одна мысль, от которой я не могу избавиться. Кажется, что на этот раз знаменитое «It's Coming Home» действительно станет реальностью. Сборная Англии впервые за 60 лет выиграет чемпионат мира.

Каждый раз, когда редакцию ESPN просили составить рейтинг главных претендентов на победу перед стартом турнира, я неизменно ставил Англию на первое место. А когда пришло время делать прогнозы, оказался единственным, кто поставил на чемпионство англичан, несмотря на то что до начала турнира — как, впрочем, и сейчас — букмекеры считали их лишь третьими фаворитами. Возможно, в этом была доля моего упрямства (а может, и желания пойти против общего мнения), но я просто не видел у этой команды слабых мест.

Глубина состава настолько впечатляет, что в окончательную заявку не попали такие футболисты, как чемпионы Англии в составе «Арсенала» Бен Уайт и Майлз Льюис-Скелли, защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд, лучший игрок АПЛ сезона-2023/24 Фил Фоден и лучший футболист сборной Англии 2023/24 по версии болельщиков Коул Палмер.

При этом подбор исполнителей настолько универсален, что тренер может выстроить команду сразу под несколько игровых моделей. Можно сделать ставку на мощь, атлетизм и прагматизм, буквально сметая соперников физическим превосходством. Можно собрать максимально прямолинейную, агрессивную команду в лучших традициях английского футбола. А можно, наоборот, создать одну из самых техничных и креативных сборных турнира.

Томас Тухель globallookpress.com

Главный тренер Томас Тухель в целом выбрал первый вариант, и именно это стало одной из причин моего оптимизма. Победитель Лиги чемпионов и один из сильнейших специалистов мира по подготовке к отдельным матчам идеально подходит для турниров такого формата.

А его главный недостаток на клубном уровне — привычка постоянно жаловаться на то, чего ему не хватает, — в сборной практически не имеет значения. Здесь есть только те футболисты, которых ты получил, и работать приходится именно с ними.

Признаться, групповой этап заставил меня немного задуматься. Тухель действительно выбрал функциональность, а не креативность при формировании заявки, и в больших отрезках матчей с Ганой и Панамой команда выглядела, скажем так, не слишком изобретательно.

Кроме того, ситуацию осложнили травмы. Тино Ливраменто выбыл из-за повреждения икроножной мышцы, Рис Джеймс испытывает проблемы с задней поверхностью бедра, а Джаррелл Куанса играет с травмой голеностопа.

В итоге Англия неожиданно столкнулась с настоящим кадровым кризисом на позиции правого защитника. Если команда пройдет весь путь до финала, то запасному левому защитнику Джеду Спенсу, возможно, придется взять на себя огромную ответственность на противоположном фланге.

И все же проблемы есть почти у всех фаворитов.

Испания борется со своими травмами (в первую очередь — Ламина Ямаля) и периодами абсолютно бесплодной атаки. Франция, как всегда при Дидье Дешаме, отдает сопернику мяч и контроль на длинные отрезки и полностью зависит от случайных вспышек индивидуального гения своих звезд.

А Аргентина, какой бы впечатляющей она ни была, пока имела довольно легкий календарь, и ее нападение почти полностью держится на 39‑летнем величайшем игроке всех времен, который продолжает забивать все голы в одиночку.

Сборная Англии globallookpress.com

По оценкам букмекеров, Англия по-прежнему входит в тройку главных претендентов на титул, разделяя третью строчку с другим фаворитом. И мне кажется, что если бы это была не Англия — команда, которая вечно спотыкается на финише, та самая, для которой «футбол никогда не возвращается домой» — ее шансы оценивались бы еще выше.

Но я уже сделал свой выбор. Поэтому позвольте объяснить — и самому себе, и вам, — почему Англию по-прежнему стоит считать одним из главных претендентов на победу. А возможно, и главным фаворитом турнира.

Причина №1. Эффект АПЛ

У сборной Англии есть одно очевидное преимущество: большинство ее футболистов выступают дома — в Англии, где находится АПЛ с ее невероятно разнообразными в тактическом плане командами, высокими зарплатами и, пожалуй, сильнейшим тренерским составом в мировом футболе.

Букайо Сака, Эллиот Андерсон и Деклан Райс globallookpress.com

Когда-то Англия фактически изолировала себя от остального футбольного мира, поскольку была уверена, что ей нечему учиться. В конце концов, именно англичане придумали футбол — так кто вообще мог играть в него лучше?

Как пишет Вилли Майсл в книге «Soccer Revolution», после провального выступления Англии на чемпионате мира 1950 года в Бразилии большинство английских журналистов даже не стали оставаться на турнире до его завершения, поскольку, по их мнению, «вряд ли там могло произойти что-то действительно достойное внимания».

Даже несмотря на череду болезненных поражений и лишь один по-настоящему крупный международный успех — победа на домашнем ЧМ-1966, — английский футбол долгое время не чувствовал необходимости развиваться так же активно, как это делали другие страны.

Однако в середине 2020-х Англия превратилась в главный футбольный плавильный котел мира.

Благодаря АПЛ лучшие английские футболисты регулярно соревнуются с сильнейшими игроками планеты. Причем это касается не только звезд первой величины, но и исполнителей второго и даже третьего эшелона.

Они выросли в эпоху доминирования идей Пепа Гвардиолы, познакомились с футболом, основанным на контроле мяча, а также увидели — а многие и сами использовали — практически все возможные способы противодействия этой модели игры.

25 из 26 игроков нынешней заявки Англии выступали в прошлом сезоне за клубы, входящие в топ‑30 мира по версии Opta. Даже Испания или Франция не могут похвастаться таким показателем.

Состав Англии, безусловно, входит в число самых талантливых, но эти таланты — вне всякого сомнения — прошли самую серьезную проверку на клубном уровне. А значит, эта команда как минимум не уступает другим в способности расти и прибавлять по ходу плей‑офф.

Гарри Кейн globallookpress.com

Есть и другой эффект АПЛ — стандартные положения. Они уже давно являются сильной стороной сборной, а в сезоне-2025/26 ни одна лига не уделяла стандартам больше внимания, чем АПЛ — как в плане эффективности, так и (увы) эстетики.

Неудивительно, что по итогам группового этапа чемпионата мира Англия стала лучшей командой турнира по количеству ударов после стандартов (18), заняла третье место по ожидаемым голам, созданным в таких ситуациях (2,5 xG), и разделила четвертое место по числу голов после розыгрышей стандартных положений (два).

Причина №2. Англия доминирует, когда игра раскрывается

В каком‑то смысле для топ‑сборных чемпионат мира — это два разных турнира. На ранних стадиях нужно уметь вскрывать низкий блок андердогов, которые сидят глубоко и обороняются всей командой. Но по мере продвижения по сетке плей-офф уровень соперников растет, а сами матчи становятся более открытыми: обе команды стремятся контролировать мяч и создавать моменты.

Англия — Гана globallookpress.com

Англия, конечно, провалила свой первый серьезный экзамен против «автобуса». В матче против любителя «страдальческого» футбола Карлуша Кейроша и Ганы англичане с трудом взламывали оборону, которая порой напоминала линию из шести защитников.

Команда совершила 270 касаний в финальной трети поля, но лишь 33 — в штрафной площади соперника. Англия нанесла 19 ударов, но только пять — с дистанции менее восьми метров, и лишь один — тот самый неожиданный промах Гарри Кейна на добивании на 86‑й минуте — тянул больше, чем на 0.2 xG.

Голкипер сборной Ганы Бенджамин Асаре совершил всего три сейва. Несмотря на полное игровое преимущество — Гана ответила лишь двумя ударами по воротам и десятью касаниями в штрафной площади Англии, — команда Томаса Тухеля в итоге еще и могла остаться без очков, поскольку в концовке чудом избежала пенальти в свои ворота.

Совсем иначе сложился стартовый матч турнира против Хорватии. Балканцы приняли открытый футбол и не стали закрываться у своих ворот, а Англия быстро воспользовалась свободным пространством. Уже в начале второго тайма она нанесла сопернику нокаутирующий удар, победив со счетом 4:2.

Панама тоже часто садилась глубоко, как и положено аутсайдеру, но при этом пыталась атаковать: 13 ударов, максимально прямолинейный футбол. Со временем Англия нашла необходимые свободные зоны и спокойно довела матч до победы — 2:0.

Да, в турнире еще полно команд, которые умеют и любят обороняться низким блоком. В 1/16 Англия играет с ДР Конго — команда, которая в первых трех матчах позволила соперникам создать всего 1.8 xG (по 0.6 за игру). Плюс у них есть Йоан Висса из «Ньюкасла», внезапно набравший форму.

Сборная ДР Конго globallookpress.com

Этот матч станет проверкой того, какие выводы Томас Тухель и его команда сделали после игры с Ганой. Если окажется, что выводов сделано недостаточно, ДР Конго вполне способна преподнести сюрприз.

Но Англия все равно фаворит. И если она пройдет дальше, стиль игры соперников будет постепенно раскрываться. В 1/8 финала англичан уже ждет Мексика (третье место на турнире по ожидаемым голам, допущенным у своих ворот). С точки зрения раскладов, наиболее вероятные соперники по четвертьфиналу — это Бразилия (мощный контратакующий потенциал плюс владение) или Норвегия Эрлинга Холанна (вся игра — в атаку, обороны почти нет).

Да, по мере продвижения по турнирной сетке уровень соперников неизбежно возрастает. Но стиль игры все больше будет играть на руку Англии.

Причина №3. У них есть Джуд Беллингем

Джуд Беллингем — это опорный полузащитник мирового уровня в теле форварда. В дортмундской «Боруссии» он был настолько хорош в роли box‑to‑box, что тренерский штаб буквально уговаривал его играть выше.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В дебютном сезоне за мадридский «Реал» Беллингему настолько понравилось играть ближе к атаке, что его 23 гола во всех турнирах — после 24 за три года в Дортмунде — заставили многих забыть, насколько он хорош в роли опорника. (А может, просто стало видно, кто недостаточно внимательно следит за Бундеслигой. А зря — лига суперзрелищная!)

В трех матчах на чемпионате мира Беллингем был одновременно и «дортмундским Джудом», и «мадридским Джудом». Среди 198 полузащитников, сыгравших минимум 100 минут на групповом этапе — боже, какой же это огромный турнир — он занял второе место по сумме голов и результативных передач (три), четвертое — по ударам в створ (четыре) и девятое — по отборам мяча в финальной трети (три).

Эти показатели наглядно демонстрируют, насколько важен Беллингем в атаке, прессинге и работе без мяча по всему полю.

Но не менее впечатляюще выглядят и его оборонительные цифры. Он занимает девятое место по возвратам мяча в собственной трети поля (девять), десятое — по выигранным единоборствам на земле (18) и тринадцатое — по успешным отборам (девять).

Англия — Панама globallookpress.com

Беллингем одинаково эффективно влияет на игру как у чужих, так и у своих ворот. Особенно ярко это проявилось в матче третьего тура против Панамы. Джуд открыл счет, затем ассистировал Гарри Кейну при втором голе, а также стал лучшим в составе Англии сразу по нескольким показателям: созданные моменты (четыре), заработанные фолы (четыре), успешные отборы (четыре), возвраты мяча (семь) и выигранные единоборства на земле (15).

Он полностью доминировал на поле — и физически, и в созидании. И когда игра Англии начинает заходить в тупик, именно Беллингем способен практически в одиночку изменить ход матча.

Причина №4. Они действительно хороши!

Вот уже 24 года ни один будущий чемпион мира не проходил групповой этап без потерь очков. Мы прекрасно это знаем, однако это не мешает каждому раздувать волну критики, стоит одному из фаворитов показать неидеальную игру — особенно против команд, выстраивающих глубокую оборону.

Сборная Англии globallookpress.com

Испания не смогла забить даже в пустые ворота Кабо-Верде и выглядела не слишком убедительно в матче с Уругваем. Бразилия уступала Марокко по игре и провела блеклый тайм против Японии.

Три сборные, завершившие групповой этап со стопроцентным результатом, — Мексика, Франция и Аргентина — на троих обыграли лишь одну команду из первой двадцатки рейтинга ФИФА: Франция победила Сенегал. Никому из них не пришлось встречаться с соперником уровня Хорватии (13-е место в рейтинге), которая была первым оппонентом Англии на турнире.

И даже с учетом проблем против Ганы и, в меньшей степени, Панамы, Англия выглядит отлично в атаке и просто великолепно — в обороне.

Команда занимает второе место по количеству ударов за одно владение, четвертое — по ударам в створ, шестое — по числу качественных моментов (с вероятностью гола не менее 0,2 xG) и восьмое — по суммарному показателю ожидаемых голов. Шесть забитых мячей — лишь 13-й результат на турнире, однако все остальные показатели говорят о том, что Англия забила меньше, чем должна была.

При этом они пока не допустили ни одного качественного удара по своим воротам, занимают второе место по пропущенным ударам за владение и третье — по пропущенному xG за удар.

Англия — первая по заработанным фолам (52), первая по проценту выигранных единоборств (55.1%), вторая по точным разрезающим передачам (восемь), вторая по допущенным прогрессивным передачам (69), третья по владению (64.8%), пятая по допущенным передачам на одно оборонительное действие (8.6), шестая по прогрессивным выносам мяча (276), седьмая по передачам за владение (7.9) и по допущенным прогрессивным выносам (119).

Ее статистический профиль — один из лучших на турнире. И, что важно, эта команда так же готова прибавлять по ходу плей‑офф, как любой другой фаворит.

Сборная Англии globallookpress.com

Если же нужен еще один аргумент, то вот он. За пять последних крупных турниров — чемпионатов мира и Европы, начиная с 2018 года, — больше матчей выиграла только Франция (17). У Англии — 16 побед.

Разумеется, предсказать победителя турнира, где нужно пройти пять стадий плей-офф, — почти неблагодарное занятие. Даже главный фаворит редко имеет вероятность чемпионства выше 20–25%. Да, Франция и Аргентина выглядят очень мощно. Да и большинство других претендентов на титул не дали поводов всерьез усомниться в своих шансах — за возможным исключением Португалии.

Но ставка на Англию сегодня выглядит ничуть не менее оправданной, чем любой другой прогноз. Когда у тебя есть шанс быть смелым и предсказать то, чего не случалось 60 лет, ты это делаешь. It's Coming Home. Футбол возвращается домой.